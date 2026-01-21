राजकीय भूकंपच... शिंदेंना राज ठाकरेंचा जाहीर पाठिंबा! भाजपालाही सोबत घेणार पण...

Breaking News on Maharashtra Municipal Corporation Election: मुंबई महापालिकेमध्ये महापौर पदावरुन रस्सीखेच सुरु असतानाच तिकडे कल्याण-डोंबिवलीमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे खासदारपुत्र श्रीकांत शिंदेंनी भाकरी फिरवत भारतीय जनता पार्टीला मोठा धक्का दिला आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेला राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं पाठींबा जाहीर केला आहे. यासंदर्भातील माहिती श्रीकांत शिंदेंनीच दिली आहे. श्रीकांत शिंदे हे कल्याण-डोंबिवलीमधील 53 शिवसेना नगसेवकांसहीत गटस्थापन करण्यासाठी पोहोचले होते. त्यांच्यासोबतच मनसेचे माजी आमदार राजू पाटीलही कोकण भवनात पोहोचल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. दोन्ही नेते एकत्र आयुक्तांच्या कार्यालयात होते. मनसे -शिंदेंच्या सेनेला पाठिंबा देणार का याची चर्चा सुरु असतानाच काही वेळात आयुक्तांच्या केबीनमधून बाहेर पडलेल्या श्रीकांत शिंदेंनी मनसेनं आम्हाला पाठिंबा दिल्याची घोषणा केली.
"मनसेने शिवसेनेला पाठिंबा दिला आहे. विकाससाठी मनसेने महायुतीला पाठिंबा दिला आहे. रवींद्र चव्हाण आणि एकनाथ शिंदे साहेबांमध्ये आज बैठक होईल. महापौर आणि उपमहापौर कोण होणार हे ठरवण्यासाठी बैठक होईल. महायुतीचा महापौर कल्याण-डोंबलीत बसणार. वंचितने देखील आम्हाला पाठिंबा दिला आहे," असं श्रीकांत शिंदे म्हणाले.
भाजपा आणि शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये महापौरपदावरुन चुरस होती. आता मनसेच्या पाठिंब्याने शिंदेंची शिवसेना बहुमताच्या अधिक जवळ पोहोचल्याने त्यांचा महापौर असेल असं सांगितलं जात आहे. मात्र आता श्रीकांत शिंदेंनी भाजपालाही सोबत घेणार असल्याचे संकेत दिल्याने कल्याण डोंबिवलीमध्ये महायुतीसोबत मनसे असा वेगळाच पॅटर्न दिसणार आहे. भाजपाला सोबत घेण्याच संकेत असले तरी महापौरपदावर शिंदेंची शिवसेनाच दावा सांगेल असं दिसत आहे.
मनसेनं आज कोकण भवनामध्ये आयुक्तांसमोर पाच नगरसेवकांचा गट स्थापन करुन शिंदे सेनेला पाठिंबा जाहीर केला.
एकनाथ शिंदेंची शिवसेना: 53 जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे.
भारतीय जनता पक्ष (भाजप): 51 जागांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे): 10 जागा जिंकल्या आहेत.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे): 5 जागांवर विजय मिळवला आहे.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट): अनुक्रमे 2 आणि 1 जागेवर विजय मिळवला आहे.
122 सदस्यांच्या या महापालिकेत बहुमतासाठी 62 जागांची आवश्यकता आहे. शिवसेना आणि भाजपच्या महायुतीने एकत्रितपणे 103 हून अधिक जागा जिंकून सत्ता कायम राखली असली तरी महापौर पादावरुन दोन्ही मोठ्या पक्षांमध्ये वाद होता.