/सोमवार नव्हे घातवार! जुन्नर, आंबेनळी घाट अन् आणखी एका ठिकाणी भीषण अपघात; 17 निष्पापांचा बळी

Accident News : सोमवारची सकाळ झाली तिच अपघातांच्या वृत्तानं. एकिकडे आठ तरुणांचा भयंतर अपघातात मृत्यू, तर दुसरीकरे एसटीनं दुचाकीला चिरडलं. कोणकोणत्या ठिकाणी घडले हे भयंकर अपघात?
Accident News : महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून अपघातांचं सत्र मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचं चित्र पाहायला मिळतंय. काही ठिकाणी प्रशासनाचं दुर्लक्ष तर, कुठं वाहतूक नियमांचं उल्लंघन, वेगमर्यादेचं पालन न करणं अशा काही कारणांनी भयंकर अपघात झाल्याच्या घटनांनी थरकाप उडवला आहे. त्यातच सोमवार, 25 मे 2026 रोजी दिवसाच्या सुरुवातीलाच राज्याच्या तीन विविध भागांमध्ये झालेल्या अपघाताची वृत्त समोर आली. तीन अपघातांत जवळपास 17 जणांचा मृत्यू ओढावल्याची माहिती आहे.
23 मे रोजी दापोली हर्णे बीच इथं फिरायला गेलेल्या 8 तरुणांच्या स्कॉर्पिओ कारला 24 तारखेला (रविवारी) परतीच्या प्रवासादरम्यान आंबेनळी घाटात दाभिळ टोक या ठिकाणी अपघात झाला. महाबळेश्वर पोलादपूर रस्त्यावर आंबेनळी घाटात रात्री हा भीषण अपघात झाला आणि स्कॉर्पिओ गाडी 800 ते 1500 फूट खोल दरीत कोसळल्याची घटना समोर आली.
प्राथमिक स्वरुपात या दुर्घटनेत 8 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. अपघातग्रस्त सर्वजण साताऱ्यातील कोरेगाव तालुक्यातील आसगाव येथील रहिवासी असल्याचं समजतं. अपघाताची माहिती मिळाल्यापासूनच महाबळेश्वर ट्रेकर्स , प्रतापगड सर्च अँड रेस्क्यू टीमकडून युद्धपातळीवर मदत आणि बचावकार्य सुरू करण्यात आलं. तर, स्थानिक पोलीस आणि प्रशासनही घटनास्थळी दाखल झालं आहे.
बचावकार्य सुरू करणयात आलं असलं तरीही साधारण1500 फुटांच्या खाली स्कॉर्पिओ गेली असून, पहाटेपासूनच रेस्क्यू टीम दरीत उतरली आहे. मृतदेह पाहेर काढले जात आहेत, मात्र ही मोहिमसुद्धा आव्हानात्मक ठरत आहे. हा घाट अतिशय धोकादायक ठरत असून, तिथं संरक्षक कठडे असावेत अशीच मागणी केली जात असून, आणखी किती बळी गेल्यावर प्रशासनाला जाग येणार असाच प्रश्न विचारला जात आहे. दरम्यान या अपघात स्थळावरून आतापर्यंत दोन मृतदेह बाहेर काढण्यात यश मिळाल्याची माहिती रायगडच्या पोलीस अधीक्षक आँचल दलाल यांनी दिली.
पोलादपूर इथून महाबळेश्वर कडे जाणारा आंबेनळी घाटरस्ता अतिशय धोकादायक आहे. आता जो अपघात झाला आहे त्याच परिसरात 2018 मध्ये भीषण अपघात झाला होता. दापोली येथील कोकण कृषी विद्यापीठाची बस 29 जुलै 2018 रोजी आंबेनळी घाटात 500 फूट खोल दरीत कोसळली होती. या भीषण अपघातात 30 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला होता, तर प्रकाश सावंत-देसाई नावाचे एकमेव कर्मचारी आश्चर्यकारकरित्या बचावले होते.
आंबेनळी घाटातील या भयावह अपघातामागोमाग अहिल्यानगर कल्याण महामार्गावर भीषण अपघात झाला. जुन्नर तालुक्यातील डिंगोरे इथं हा भीषण अपघात झाला ज्यामध्ये चार जणाचा जागीच मृत्यू झाला. कल्याण वरुण आळेफाटा इथं जात असताना एसटी बसनं दुचाकीला चिरडलं, यामध्ये दुचाकीवरील चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला. कामावरून घरी जात असताना कामगारांवर काळानं घाला घातला.
मुंबई आग्रा महामार्गावरील लळींग घाटामध्ये तिहेरी अपघात झाल्याचं वृत्त असून, या अपघातात 5 जण ठार झाल्याची माहिती आहे. तर 10 ते 12 जण जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. रेतीचा डंपर, ट्रॅव्हल्स गाड्यांमध्ये हा अपघात झाला असून, सोमवारी पहाटे या अपघाताची माहिती समोर आली. ज्यानंतर तातडीनं पोलीस दल घटनास्थळी दाखल झालं.