हिंगोलीच्या एका वधुपित्यानं यावर एक भन्नाट उपाय शोधलाय. लग्नमंडपात एसी किंवा कूलर लावण्याऐवजी, चक्क शेतातले स्प्रिंकलर सुरू करून त्यांनी व-हाडींना नैसर्गिक एसीचा अनुभव दिला.

पूजा पवार | Updated: Apr 28, 2026, 12:51 AM IST
उन्हापासून बचावासाठी वधू पित्याचा भन्नाट जुगाड, लग्नात पाहुण्यांना दिला नैसर्गिक एसीचा अनुभव
Photo Credit - Social Media

गजानन वाणी, (प्रतिनिधी) हिंगोली : राज्यात सध्या अनेक ठिकाणी तापमापकातला पारा चढलाय. अनेक शहरांमध्ये दुपारच्यावेळी तापमान 40 अंश सेल्सियसच्या वरती गेल्यामुळे नागरिकांसह इतर प्राणीपक्ष्यांची लाहीलाही झालीय. कामानिमित्त बाहेर पडायचं तरी नकोसं होतं. अशात लग्नसोहळे म्हटलं तरी वधुवरांसह पाहुण्यांची अवस्था बिकट होते. एसी हॉलला उन्हाळ्यात खूप मागणी असल्याने त्याचं भाडं सुद्धा खूप जास्त असतं. प्रत्येकाच्या खिशाला ते परवडेल असं नाही. तसेच अनेकदा गावी लग्नसोहळे आयोजित केले जातात. तेव्हा भर उन्हात लग्नासाठी आलेल्या पाहुण्यांचे हाल मंडपात बसून बेहाल होतात. मात्र, हिंगोलीच्या एका वधुपित्यानं यावर एक भन्नाट उपाय शोधलाय. लग्नमंडपात एसी किंवा कूलर लावण्याऐवजी, चक्क शेतातले स्प्रिंकलर सुरू करून त्यांनी व-हाडींना नैसर्गिक एसीचा अनुभव दिला.

सूर्याच्या तप्तझळांनी सर्वच हैराण झालेत. एखाद्या भट्टी शेजारी बसलेल्या माणसाची जी स्थिती होते काहीशी तशीच स्थिती सध्या झालीय. या वातावरणात लग्न म्हटलं तर वधुवरांसह व-हाडी मंडळींच्या तोंडच पाणीच पळाल. पण ठरल्या दिवशी कार्यक्रम तर उरकावा लागणारच. म्हणून हिंगोलीतल्या वधू पित्यानं एक भन्नाट शक्कल लढवलीय.

हिंगोली जिल्ह्यात सध्या तापमानाचा पारा 40 ते 42 अंशांपर्यंत पोहोचलाय. त्यामुळे लग्न समारंभात पाहुण्यांना त्रास नको म्हणून औंढा नागनाथ तालुक्यातील गोजेगावात वधुपित्यानं आपल्या लाडक्या लेकीच्या लग्नमंडपाला लागून असलेल्या शेतात स्प्रिंकलर सुरू केले. हवेच्या प्रवाहामुळे या स्प्रिंकलरचे थंड तुषार थेट मंडपापर्यंत पोहोचत होते ज्यामुळे वातावरणातला उकाडा कमी होऊन गारवा निर्माण झाला.

हिंगोलीच्या वधुपित्यानं केलेल्या प्रयोगाची सध्या पंचक्रोशीत चर्चा रंगलीय. कुलर एसीच्या जमान्यात नैसर्गिक पद्धतीनं थंडावा मिळावा, म्हणून केलेल्या या नियोजनाचं सर्वत्र कौतुक होतंय. 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

