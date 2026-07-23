/भाऊ बहिण लॉजवर गेले आणि उचलले टोकाचे पाऊल; कल्याण रेल्वे स्थानकाबाहेर घडली भयानक घटना

कल्याण क्राईम न्यूज : कल्याण मध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. भाऊ बहिण कल्याण रेल्वे स्थानकाबाहेर असलेल्या लॉजवर गेले. दोघांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्याने दोघांचा जीव वाचला आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ माजली आहे.
कल्याण रेल्वे स्थानकासमोरील एका लॉजमध्ये हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. बहिणीने हाताची नस कापून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली. सुनील बेलशेकर वय 56 आणि पद्मजा बेलशेकर वय 53 अशी जखमी भाऊबहिणीची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार दोघेही बेरोजगार असून कामधंदा नसल्यामुळे नैराश्यातून त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे
दोघेही आसनगाव येथून कल्याणमध्ये आले होते. कल्याण रेल्वे स्थानकाजवळील एका लॉजमध्ये दोघे थांबले होते. या लॉजमध्येच त्यांनी हाताची नस कापून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. दोघेही जखमी अवस्थेत सापडले. तात्काळ दोघांनाही उपचारासाठी कलवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सध्या दोघांवर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर आहे.
अंबरनाथमध्ये संतापजनक घटना घडली. आईच्या प्रियकराने केलेल्या बेदम मारहाणीमुळे मुलाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये अडथळा ठरत असल्याच्या रागातून ही मारहाण केल्याचं पोलिसांच्या तपासात समोर आलंय. लाटणं आणि लाथा-बुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली. या मारहाणीत गंभीर जखमी झाल्यानं मुलाला मुंबईला उपचारांसाठी हलवण्यात आलं होतं. उपचारादरम्यान मुलाचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल करत आरोपी विकास सिंग याला अटक केली..त्याला न्यायालयानं 24 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी दिल्याची माहिती सहाय्यक पोलीस आयुक्त शैलेश काळे यांनी दिली आहे..
साडी दिली नाही म्हणून पत्नीनं पतीच्या डोक्यात कुकर घालून त्याची हत्या केल्याची घटना बदलापूरमध्ये घडली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत आरोपी पत्नीला बेड्या ठोकल्या आहेत. पती अपंग असल्यानं अंथरुणाला खिळलेला होता. त्यांच्यात अनेकदा वाद होत होते. अशातच त्यांच्यात साडी देण्यावरून पुन्हा एकदा वाद झाला आणि याच वादात पत्नीनं डोक्यात कुकर घातला. त्यानंतर त्याचा गळा दाबून त्याची हत्या केली.. पोलिसांनी सात वर्षांच्या मुलाचा जबाब घेतल्यानंतर सत्य समोर आलं. याप्रकरणी बदलापूर पूर्व पोलिसांनी पत्नी सुनीता विरोधात गुन्हा दाखल करत बेड्या ठोकल्या आहेत.