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भाऊ बहिण लॉजवर गेले आणि उचलले टोकाचे पाऊल; कल्याण रेल्वे स्थानकाबाहेर घडली भयानक घटना

कल्याण रेल्वे स्थानकाबाहेर असलेल्या एका लॉजमध्ये भयानक घटना घडली आहे. येथे आलेल्या बहिण भावाने आत्महत्येचा प्रयत्न केला. पोलिस वेळीच दाखल झाल्याने दोघेही बचावले आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 23, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:25 PM IST
भाऊ बहिण लॉजवर गेले आणि उचलले टोकाचे पाऊल; कल्याण रेल्वे स्थानकाबाहेर घडली भयानक घटना

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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