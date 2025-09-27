English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भावाला अनैतिक संबंधांची कुणकुण लागली अन्...; पनवेलमध्ये सख्ख्या भावानेच केलं भयंकर कांड

Panvel Crime News: अनैतिक संबंधाच्या संशयावरुन सख्ख्या भावाचा दगडाने ठेचून खून केल्याची घटना घडली आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 27, 2025, 01:07 PM IST
brother killed his brother by throwing a stone over extra marital affairs

Panvel Crime News: पनवेल येथे एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. नात्याला काळिमा फासणारा प्रकार येथे उघडकीस आला आहे. अनैतिक संबंधाच्या संशयातून भावानेच भावाची हत्या घडवून आणली आहे. या घटनेमुळं परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. इतकंच नव्हे तर, पोलिसांनी आरोपीला फक्त 1 तासांत अटक केली आहे. 

अनैतिक संबंधाच्या संशयावरून सख्ख्या भावानेच भावाचा निर्दयीपणे दगडाने ठेचून खून केला आहे. या घटनेनंतर आरोपी पळून जाण्याच्या प्रयत्नात होता. मात्र घटनास्थळी पोहोचलेल्या बिट मार्शल पोलिसांनी प्रसंगावधान दाखवून या घटनेतील आरोपीला अवघ्या एका तासात जेरबंद केले आहे. पोलिसांच्या तातडीच्या व कार्यक्षम कारवाईचे कौतुक होत आहे.  

या घटनेतील आरोपीचे नाव नागेश वाल्या कोळी (32) असे असून त्याने हत्या केलेल्या त्याच्या सख्या भावाचे नाव दत्तु वाल्या काळे (47) असे आहे. हे दोघेही करंजाडे येथे राहण्यास होते. गुरुवारी रात्री 8.30 वाजण्याच्या सुमारास करंजाडे सेक्टर-7 मधील रस्त्यावर एका 45 वर्षीय व्यक्तीचा दगडाने ठेचून खून करण्यात आल्याची माहिती डायल 112 वरुन पोलिसांना माहिती मिळाली. 

कॉल मिळताच पनवेल शहर पोलिस ठाण्यातील बिट मार्शल पोलिस हवालदार विलास कारंडे आणि राजेंद्र केणी हे घटनास्थळी दाखल झाले. यावेळी त्यांना घटनास्थळी दत्तु वाल्या काळे या व्यक्तीची दगडाने ठेचुन हत्या करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले.  

यावेळी पोलिसांनी उपस्थित नागरिकांकडून माहिती घेतली असता, हत्या करणारा आरोपी पळून जाण्याच्या तयारीत असल्याचे त्याना समजले. त्यामुळे पोलिसांनी प्रसंगावधान दाखवत आरोपी नागेश वाल्या काळे याचे घर गाठून त्याला त्याच्या घरातून ताब्यात घेतले.

दरम्यान, प्राथमिक चौकशीत आरोपीने हत्या केल्याची कबुली दिली आहे. मृत दत्तु काळे याचे चुलत भावाच्या पत्नीशी अनैतिक संबंध होते. म्हणून डोक्यात दगड घालून त्याचा खून केला, अशी कबुली आरोपींनी दिली आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Extra Marital Affairs Newsextra marital affairs latest newsextra marital affairs in marathiपनवेल ताज्या बातम्यापनवेल आजच्या बातम्या

