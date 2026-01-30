अर्थसंकल्पाआधी जेवणातलं 'तेल' पळवणारी बातमी; दरवाढीचे आकडे अन् कारणं समोर

Oil Price Hike: तेलाच्या वाढत्या दरांनी सामान्य नागरिकांचे घरगुती बजेट पुन्हा एकदा अडचणीत आले आहे. आधीच जीवनावश्यक वस्तू महाग असताना आता स्वयंपाकघरातील खाद्यतेलही महागले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून तेलाच्या किमती स्थिर होत्या, मात्र आता अचानक दरवाढ जाणवू लागली आहे. पिकांचे नुकसान, आयातीवरील खर्च, जागतिक बाजारातील बदल आणि डॉलरच्या वाढत्या दरांचा थेट परिणाम खाद्यतेलांच्या किमतींवर झाला आहे. विशेष म्हणजे कोणताही सण-उत्सव नसतानाही तेलाच्या दरात वाढ झाल्याने ग्राहकांची चिंता वाढली आहे.
अनेक दिवसांनंतर तेलाचे दर वाढले
मागील काही काळापासून खाद्यतेलाचे दर फारसे बदलले नव्हते. बाजारात स्थिरता होती, त्यामुळे ग्राहकांना थोडा दिलासा मिळाला होता. मात्र, आता ही स्थिरता संपत चालली आहे. हळूहळू सर्व प्रकारच्या खाद्यतेलांच्या किमती वाढू लागल्या आहेत. व्यापाऱ्यांच्या मते, सध्याची परिस्थिती पाहता येत्या काळातही दर वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पिकांचे नुकसान आणि कमी आयात
यंदा पावसाचा लहरीपणा शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचा ठरला. वेळेवर पाऊस न पडणे आणि काही भागात अचानक अतिवृष्टी यामुळे भुईमूग आणि सोयाबीन पिकांचे नुकसान झाले. परिणामी बाजारात कच्च्या मालाची आवक कमी झाली. विशेषतः शेंगदाण्याची आवक घटल्याने शेंगदाणा तेलाचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. व्यापाऱ्यांच्या मते, आवक वाढली नाही तर दर आणखी चढू शकतात.
सणवार नसतानाही महागाई का?
साधारणपणे सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाचे दर वाढतात, मात्र यंदा सण नसतानाही दरवाढ झाली आहे. सोयाबीन उत्पादनावर अतिवृष्टीचा परिणाम झाल्याने सोयाबीन तेलाचे दर सध्या 136 ते 145 रुपये किलो दरम्यान आहेत. सूर्यफूल तेल 143 ते 150 रुपये किलो दराने विकले जात आहे. सर्वाधिक वाढ शेंगदाणा तेलात झाली असून त्याचे दर 170 ते 210 रुपये किलोपर्यंत पोहोचले आहेत.
दरवाढीची कारणे आणि पुढील अंदाज
जागतिक बाजारात कच्च्या खाद्यतेलांच्या किमती वाढत आहेत. त्याचा परिणाम भारतातील बाजारावरही होत आहे. याशिवाय केंद्र सरकारचे 20 टक्के आयात शुल्क, आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील घडामोडी आणि डॉलरच्या वाढत्या दरामुळे आयात खर्च वाढला आहे. ही परिस्थिती कायम राहिल्यास येत्या काळात खाद्यतेलाच्या दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी पुढील काळासाठी घरगुती बजेट अधिक काळजीपूर्वक आखण्याची गरज आहे.