English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • दादांचीच छाप! त्या आल्या, त्या बोलल्या आणि त्यांनी जिंकलं; अर्थसंकल्पाबाबत सुनेत्रा पवारांची पहिली प्रतिक्रिया

दादांचीच छाप! त्या आल्या, त्या बोलल्या आणि त्यांनी जिंकलं; अर्थसंकल्पाबाबत सुनेत्रा पवारांची पहिली प्रतिक्रिया

Sunetra Pawar on Budget 2026 : राज्याच्या नवनियुक्त उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार माध्यमांशी संवाद साधताना अर्थसंकल्पाबाबत व्यक्त झाल्या आणि त्यांनी आपली भूमिका अगदी स्पष्ट शब्दांत मांडली.   

सायली पाटील | Updated: Mar 6, 2026, 06:07 PM IST
दादांचीच छाप! त्या आल्या, त्या बोलल्या आणि त्यांनी जिंकलं; अर्थसंकल्पाबाबत सुनेत्रा पवारांची पहिली प्रतिक्रिया
Budget 2026 dcm sunetra pawar remembers ajit pawar on important day

Sunetra Pawar on Budget 2026 : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर यंदाच्या वर्षी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पार पाडली. या वर्षीचा अर्थसंकल्प अजित पवार यांनाच समर्पित असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सादरीकरणाच्या सुरुवातीला स्पष्ट केलं आणि त्यांच्या या कृतीचं कौतुत अजित पवार यांच्या पत्नी आणि राज्याच्या नवनियुक्त उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केलं. अर्थसंकल्प सादरीकरणानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया देत या अर्थसंकल्पावर दादांची छाप होती, असंही त्या म्हणाल्या. 

काय म्हणाल्या सुनेत्रा पवार?

'या अर्थसंकल्पातून सर्व घटकांवर प्रकाश टाकण्यात आला असून, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी हा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प असून हा अर्थसंकल्प पाहता मी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानते. हा अर्थसंकल्प दादांना समर्पिक केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार. आपण राष्ट्रीय अध्यक्षनिवडीच्या भाषणात शेतकऱ्यांचा मुद्दा उपस्थित केला होता ज्यानंतर अर्थसंकल्पामध्ये मिळालेली कर्जमाफी पाहता त्याला खरोखरच न्याय मिळाला असं मला वाटतं', असं सुनेत्रा पवार म्हणाल्या. 

27 तारखेपर्यंत अर्थसंकल्पाची तयारी...

'27 तारखेपर्यंत आदरणीय दादा अर्थसंकल्पाची तयारी करत होते आणि परत येऊन सर्वांची बैठकच घेणार होते', असं सांगताना 'आपण सर्वजण पाहताय की दादांची आर्थिक शिस्त त्यांची छाप या अर्थसंकल्पावर दिसत आहे. दूरदृष्टीसुद्धा या अर्थसंकल्पामध्य़े आहेच. मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणं या अर्थसंकल्पावर दादांची छाप पाहायला मिळाली, जिथं लाडक्या बहिणींपासून रखडलेल्या विकासकामांपर्यंत प्रत्येक घटकासाठी योग्य ती तरतूद केलेली आहे', अशी भूमिका स्पष्ट करत त्यांनी या अर्थसंकल्पीय तरतुदींचं स्वागतच केलं. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
budget 2026sunetra pawarAjit pawarMaharashtra Budget updatesDevendra Fadnavis Speech LIVE

इतर बातम्या

मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम पूर्ण होण्यापूर्वीच टोलवसुली? आठ...

मुंबई बातम्या