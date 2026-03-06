दादांचीच छाप! त्या आल्या, त्या बोलल्या आणि त्यांनी जिंकलं; अर्थसंकल्पाबाबत सुनेत्रा पवारांची पहिली प्रतिक्रिया

Sunetra Pawar on Budget 2026 : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर यंदाच्या वर्षी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पार पाडली. या वर्षीचा अर्थसंकल्प अजित पवार यांनाच समर्पित असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सादरीकरणाच्या सुरुवातीला स्पष्ट केलं आणि त्यांच्या या कृतीचं कौतुत अजित पवार यांच्या पत्नी आणि राज्याच्या नवनियुक्त उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केलं. अर्थसंकल्प सादरीकरणानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया देत या अर्थसंकल्पावर दादांची छाप होती, असंही त्या म्हणाल्या.
'या अर्थसंकल्पातून सर्व घटकांवर प्रकाश टाकण्यात आला असून, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी हा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प असून हा अर्थसंकल्प पाहता मी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानते. हा अर्थसंकल्प दादांना समर्पिक केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार. आपण राष्ट्रीय अध्यक्षनिवडीच्या भाषणात शेतकऱ्यांचा मुद्दा उपस्थित केला होता ज्यानंतर अर्थसंकल्पामध्ये मिळालेली कर्जमाफी पाहता त्याला खरोखरच न्याय मिळाला असं मला वाटतं', असं सुनेत्रा पवार म्हणाल्या.
'27 तारखेपर्यंत आदरणीय दादा अर्थसंकल्पाची तयारी करत होते आणि परत येऊन सर्वांची बैठकच घेणार होते', असं सांगताना 'आपण सर्वजण पाहताय की दादांची आर्थिक शिस्त त्यांची छाप या अर्थसंकल्पावर दिसत आहे. दूरदृष्टीसुद्धा या अर्थसंकल्पामध्य़े आहेच. मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणं या अर्थसंकल्पावर दादांची छाप पाहायला मिळाली, जिथं लाडक्या बहिणींपासून रखडलेल्या विकासकामांपर्यंत प्रत्येक घटकासाठी योग्य ती तरतूद केलेली आहे', अशी भूमिका स्पष्ट करत त्यांनी या अर्थसंकल्पीय तरतुदींचं स्वागतच केलं.