कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्यांना फडणवीसांनी दिली Good News; कोकणाचा आवर्जून उल्लेख

Maharashtra Budget 2026 : अजित पवार यांच्या अनुपस्थितीत यंदाच्या वर्षी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी अजितदादांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय असणाऱ्या शेतकरी वर्गाला दिलासा देणाऱ्या घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केल्या आणि ही या अर्थसंकल्पातील जमेची बाजू ठरली. निमित्त होतं ते म्हणजे कर्जमाफीचं.
राज्यातील 30 सप्टेंबर 2025 रोजी पिककर्ज थकित असणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना जाहीर केली. 'जे शेतकरी कर्ज घेऊन त्याची नियमित परतफेड करतात अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूनं नियमित कर्ज परतफेड केलेली असल्यास पात्र शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाईल', असंही मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी त्यांनी कोकणाचा आवर्जून उल्लेख करत, 'ही बाब कोकणासाठी महत्त्वाची आहे कारण कोकणातील लोकं सगळं कर्ज परत करतात' असंही फडणवीस म्हणाले.
कर्जमाफीची घोषणा करतेवेळीमुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीसह शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासोबतच राज्यातील बँकिंग यंत्रणा सक्षम असावी यासाठी समितीच्या शिफारसीतील निकषानुसार निर्णय घेण्यात येईल असं आश्वासन दिलं. 'शेतकरी वारंवार कर्जबाजारी न होता, त्याला कायमचा कर्जमुक्त करण्याचा शासनाचा संकल्प असून, त्याबाबत समितीच्या शिफारसीनुसार दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात येत आहेत', असं म्हणत त्यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला.
अर्थसंकल्पात नमूद केल्यानुसार राज्यात हरित क्षेत्र वाढविण्यासाठी 300 कोटी वृक्ष लागवडीची मोहीम हाती घेण्यात येईल, तर नदीजोड प्रकल्पांना भरीव निधी देण्यात येईल असं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं. कोल्हापूर, सांगली येथील पूर नियंत्रणासाठी 2240 कोटी दिले जातील असं सांगत एल निनोमुळे यंदा पाऊस कमी पडण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आल्याचंसुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी लक्षात आणून दिलं.