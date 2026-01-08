Budget 2026: अर्थसंकल्पातील 'या' 5 मोठ्या गोष्टींचा थेट तुमच्यावर परिणाम, निर्मला सीतारमण काय घोषणा करणार? जाणून घ्या!

Budget 2026: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण करदात्यांसाठी मोठ्या सवलती जाहीर करू शकतात, असा अंदाज आहे. गेल्या काही वर्षांत सरकारने कर नियम सुलभ करण्यावर भर दिला आहे. उदाहरणार्थ, 2025 च्या अर्थसंकल्पात 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर करमुक्ती देण्यात आली. 2024 मध्ये दीर्घकालीन भांडवली नफ्याच्या नियमांत बदल करून सवलत दिली गेली. 2020 मध्ये नवीन कर प्रणाली सुरू झाली आणि त्यात 75 हजार रुपयांची मानक कपात जोडली गेली. कर तज्ज्ञांच्या मते, 2026 च्या अर्थसंकल्पात कर भार कमी करण्यासाठी आणखी बदल अपेक्षित आहेत. हा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर होईल आणि करदात्यांना दिलासा देण्यावर भर असेल. उद्योग आणि गुंतवणूकदारांच्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचल्या आहेत, ज्यामुळे नवीन सवलतींची शक्यता वाढली आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणूकदारांना अर्थसंकल्पात कर सवलत मिळू शकते. 2022 पासून व्हर्च्युअल डिजिटल असेट्स (वीडीए) व्यवहारांवर 1% टीडीएस आणि नफ्यावर 30% सपाट कर लागू आहे. क्रिप्टो उद्योगाने सरकारकडे या करांत कपात किंवा सूट मागितली आहे. या सवलतीमुळे गुंतवणूक वाढेल आणि बाजाराला चालना मिळेल. या बदलांमुळे गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन मिळेल आणि क्रिप्टो क्षेत्राला मजबूत होईल. ज्यामुळे अधिक लोक या क्षेत्रात येऊ शकतील, असे तज्ज्ञ सांगतात.
2024 मध्ये शेअर्स आणि इक्विटी म्युच्युअल फंडांवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा (एलटीसीजी) करमुक्त मर्यादा 1.25 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली गेली. आता 2026 मध्ये ही मर्यादा 2 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना अधिक नफा करमुक्त मिळेल आणि शेअर बाजारात रुची वाढेल. ही सवलत छोट्या गुंतवणूकदारांना फायदेशीर ठरेल आणि अर्थव्यवस्थेला गती देईल.
नवीन कर प्रणालीत सध्या 4 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कर नाही. ही मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना मोठा दिलासा मिळेल आणि त्यांचा एकूण कर भार कमी होईल. हा बदल कमी उत्पन्न गटातील लोकांना आर्थिक स्थिरता देईल, असे तज्ज्ञ सांगतात.
सध्या मुदत विमा प्रीमियम (कलम 80सी) आणि आरोग्य विमा पॉलिसी (कलम 80डी) वर कपात फक्त जुन्या कर प्रणालीत मिळते. नवीन प्रणालीतही या कपाती उपलब्ध होतील. यामुळे विमा अधिक परवडणारा होईल आणि लोकांना विमा घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल. कर सवलतीशिवाय विमा खरेदी करणे महाग पडते, पण हे बदल विमा क्षेत्राला चालना देतील, असे म्हटले जात आहे.
1 एप्रिल 2023 पासून डेब्ट म्युच्युअल फंड युनिट विक्रीवरील नफा अल्पकालीन भांडवली नफा म्हणून गुंतवणूकदाराच्या स्लॅब दराने कर लावला जातो. यामुळे परतावा कमी झाला आणि गुंतवणूक कमी झाली. 2026 च्या अर्थसंकल्पात यात बदल अपेक्षित आहेत, जसे की काही नफ्यांची पुनर्वर्गीकरण किंवा सूट. ही सवलत डेब्ट फंडांना पुन्हा आकर्षक बनवेल आणि गुंतवणूकदारांची रुची वाढवेल.