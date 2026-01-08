English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • Budget 2026: अर्थसंकल्पातील या 5 मोठ्या गोष्टींचा थेट तुमच्यावर परिणाम, निर्मला सीतारमण काय घोषणा करणार? जाणून घ्या!

Budget 2026: अर्थसंकल्पातील 'या' 5 मोठ्या गोष्टींचा थेट तुमच्यावर परिणाम, निर्मला सीतारमण काय घोषणा करणार? जाणून घ्या!

Budget 2026: अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर होईल आणि करदात्यांना दिलासा देण्यावर भर असेल. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 8, 2026, 06:25 PM IST
Budget 2026: अर्थसंकल्पातील 'या' 5 मोठ्या गोष्टींचा थेट तुमच्यावर परिणाम, निर्मला सीतारमण काय घोषणा करणार? जाणून घ्या!
अर्थसंकल्प 2026

Budget 2026: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण करदात्यांसाठी मोठ्या सवलती जाहीर करू शकतात, असा अंदाज आहे. गेल्या काही वर्षांत सरकारने कर नियम सुलभ करण्यावर भर दिला आहे. उदाहरणार्थ, 2025 च्या अर्थसंकल्पात 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर करमुक्ती देण्यात आली. 2024 मध्ये दीर्घकालीन भांडवली नफ्याच्या नियमांत बदल करून सवलत दिली गेली. 2020 मध्ये नवीन कर प्रणाली सुरू झाली आणि त्यात 75 हजार रुपयांची मानक कपात जोडली गेली. कर तज्ज्ञांच्या मते, 2026 च्या अर्थसंकल्पात कर भार कमी करण्यासाठी आणखी बदल अपेक्षित आहेत. हा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर होईल आणि करदात्यांना दिलासा देण्यावर भर असेल. उद्योग आणि गुंतवणूकदारांच्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचल्या आहेत, ज्यामुळे नवीन सवलतींची शक्यता वाढली आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणूकदार

क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणूकदारांना अर्थसंकल्पात कर सवलत मिळू शकते. 2022 पासून व्हर्च्युअल डिजिटल असेट्स (वीडीए) व्यवहारांवर 1% टीडीएस आणि नफ्यावर 30% सपाट कर लागू आहे. क्रिप्टो उद्योगाने सरकारकडे या करांत कपात किंवा सूट मागितली आहे. या सवलतीमुळे गुंतवणूक वाढेल आणि बाजाराला चालना मिळेल. या बदलांमुळे गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन मिळेल आणि क्रिप्टो क्षेत्राला मजबूत होईल. ज्यामुळे अधिक लोक या क्षेत्रात येऊ शकतील, असे तज्ज्ञ सांगतात.

शेअर्स आणि इक्विटी म्युच्युअल फंड

2024 मध्ये शेअर्स आणि इक्विटी म्युच्युअल फंडांवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा (एलटीसीजी) करमुक्त मर्यादा 1.25 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली गेली. आता 2026 मध्ये ही मर्यादा 2 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना अधिक नफा करमुक्त मिळेल आणि शेअर बाजारात रुची वाढेल. ही सवलत छोट्या गुंतवणूकदारांना फायदेशीर ठरेल आणि अर्थव्यवस्थेला गती देईल.

मूलभूत करमुक्त मर्यादेत वाढ

नवीन कर प्रणालीत सध्या 4 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कर नाही. ही मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना मोठा दिलासा मिळेल आणि त्यांचा एकूण कर भार कमी होईल. हा बदल कमी उत्पन्न गटातील लोकांना आर्थिक स्थिरता देईल, असे तज्ज्ञ सांगतात.

आरोग्य विम्यावर कपात 

सध्या मुदत विमा प्रीमियम (कलम 80सी) आणि आरोग्य विमा पॉलिसी (कलम 80डी) वर कपात फक्त जुन्या कर प्रणालीत मिळते. नवीन प्रणालीतही या कपाती उपलब्ध होतील. यामुळे विमा अधिक परवडणारा होईल आणि लोकांना विमा घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल. कर सवलतीशिवाय विमा खरेदी करणे महाग पडते, पण हे बदल विमा क्षेत्राला चालना देतील, असे म्हटले जात आहे.

डेब्ट म्युच्युअल फंड गुंतवणूक

1 एप्रिल 2023 पासून डेब्ट म्युच्युअल फंड युनिट विक्रीवरील नफा अल्पकालीन भांडवली नफा म्हणून गुंतवणूकदाराच्या स्लॅब दराने कर लावला जातो. यामुळे परतावा कमी झाला आणि गुंतवणूक कमी झाली. 2026 च्या अर्थसंकल्पात यात बदल अपेक्षित आहेत, जसे की काही नफ्यांची पुनर्वर्गीकरण किंवा सूट. ही सवलत डेब्ट फंडांना पुन्हा आकर्षक बनवेल आणि गुंतवणूकदारांची रुची वाढवेल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
budget 2026union budgetbudgetbudget 2026union budget 2026

इतर बातम्या

Uddhav Thackeray Interview: भाजपा हिंदुत्तवादी नसून सत्तावा...

महाराष्ट्र बातम्या