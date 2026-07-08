/Building collapses in Moshi Pimpri Chinchwad: मोशीत कचऱ्याचा डोंगर इमारतीवर कोसळला, १६ जणांना वाचविण्यासाठी लष्कर आणि NDRF जवान दाखल

पिंपरी चिंचवड : पिंपरी चिंचवड जवळील मोशी कचरा डेपोला लागून असलेल्या इमारतीवर अतिवृष्टीमुळे कचऱ्याच्या डोंगर कोसळल्यामुळे झालेल्या दुर्घटनेत ४ जणांना बाहेर काढण्यात यश मिळाले आहे, तर अजूनही १६ जण अडकल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. अडकलेल्यांची सुटका करण्यासाठी एडीआरएफच्या टीम सह लष्कराचे जवानही बचाव आणि मदत कार्यासाठी घटना स्थळी दाखल झाले आहेत.
घटनेची माहिती कळताच अग्निशमन दलाचे पथ तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. युद्धपातळीवर मदत आणि बचावकार्य सुरू करण्यात आले. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड परिसरातील घनकचरा या मोशीच्या कचरा डेपोत टाकला जातो. त्यामुळे या भागात कचऱ्याचे मोठ मोठे डोंगर तयार झाले आहेत. पिंपरी चिंचवड परिसरात गेल्या काही तासांपासून सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे यातील कचऱ्याचे डोंगर कोसळले आणि शेजारी असलेल्या वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाची प्रशासकीय इमारतीला जाऊन धडकला.
यावेळी या इमारतीच्या कॅन्टीनमध्ये अनेक कर्मचारी जेवण करत होते. ते या कचऱ्याच्या आणि पडलेल्या इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, या भागात तातडीने एनडीआरएफचे पथक आणि लष्कराचे एक पथक दाखल झाले. तसेच सध्या नाशिक दौऱ्यावर असलेले मंत्री गिरीश महाजनही तातडीने पुण्याला रवाना झाले आहेत.
या संदर्भात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव विनिता वेद सिंगल, पिंपरी चिंचवडचे महानगरपालिका आयुक्त विजयकुमार सूर्यवंशी, पिंपरी चिंचवडचे पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांना संपर्क साधला आणि दुर्घटनेत अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याच्या तसेच जखमी झालेल्या व्यक्तींवर तातडीने उपचार करण्याच्या सूचना दिल्या.
गरज पडल्यास लष्कराला पाचारण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.
इमारतीमध्ये अडकलेल्या नागरिकांना मुबलक ऑक्सिजन मिळत आहे, त्यांच्याशी संपर्क होत आहे. लष्कर आणि ndrfचे जवान इमारतीमध्ये उतरून त्यांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी ही माहिती दिली आहे.