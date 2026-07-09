पुण्यात HR म्हणून जॉबला आलेला संभाजीनगरचा महेश कसा अडकला कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात?

Pune Building Collapse In Pimpri Chinchwad : पुण्यातील पिंपरी चिंचवडच्या मोशी येथे कचरा डेपो परिसरात कचऱ्याचा डोंगर कोसळून झालेल्या भीषण दुर्घटना झाली. 25 तासांपासून येथे बचाव कार्य सुरु आहे. एका व्यक्तीचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला आहे. अजूनही अनेक जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दुर्घटनास्थळी कामगारांचे नातेवाईक दाखल झाले आहेत. घटनास्थळावर आलेल्या नातवाईकांना अश्रू अनावर झालेत. ढिगा-याखाली अडकलेल्या कामगारांना तातडीनं बाहेर काढा अशी मागणी या नातेवाईक करत आहेत.
पिंपरी चिंचवडच्या मोशीतील इमारतीत महेश कुंभार अडकलाय. 32 वर्षीय महेश मूळचा संभाजीनगरचा, एमबीएचं शिक्षण घेतल्यावर, तो इथल्या वेस्ट एनर्जी प्रकल्पात वर्षभरापासून एचआर म्हणून कामाला लागला होता. कालच्या दुर्घटनेत महेश इमारतीत अडकल्याचं त्याच्या कुटुंबियाला मध्यरात्री दीड वाजता कंपनीकडून कळवण्यात आलं. तेंव्हापासून महेशला संपर्क साधण्याचे प्रयत्न करण्यात आले, मात्र तो होऊ शकला नाही. त्यानंतर महेशचा भाऊ संतोष कुंभार तातडीनं घटनास्थळी पोहचला. आपला भाऊ सुरक्षित असेल, या विचारात तो आला पण महेश इमारतीत अडकून असल्याचं त्याला सांगण्यात आलं. आता काहीतरी चमत्कार घडेल आणि आपला भाऊ जीवंत असेल, असं संतोषला वाटतंय.
बीडमधील कसबे नावाचा एक सफाई कामगारही या ढिगा-यात अडकला. 4 वर्षांपासून ते या कचरा डेपोत काम करत होते काल साडेबारा वाजता घरून कामावर निघाले होते. सुरक्षारक्षकानं त्यांना शेवटचं कच-याच्या ढिगाऱ्यावर पाहिलं होतं. मात्र, त्यानंतर ते बेपत्ता झालेत. त्यांचा तातडीनं शोध घ्या अशी मागमी त्यांच्या कुटुंबियांनी केली.
पिंपरी चिंचवडच्या मोशी मधल्या कचरा डेपो मधल्या इमारती मध्ये सुरू असलेल्या रेस्क्यू ऑपरेशनचा वेळ जसा वाढत चालला आहे तसा नातेवाईकांच्या भावनांचा उद्रेक होऊ लागला आहे. सारिका यांचे वडील वामन कसबे इमारती मध्ये अडकले आहेत. त्यांना भावना अनावर होत आहेत. वडिलांना लवकर बाहेर काढा अशी आर्त हाक त्या करत आहेत.
माझ्या सुनेचा भाऊ आत अडकलाय त्याला सुखरूप बाहेर काढा, अशी आर्त हाक मोशी इमारती मध्ये अडकलेल्या नागरिकांचे नातेवाईक मारत आहेत. डोळ्यातून वाहणारे अश्रू आणि टाहो फोडणारे नातेवाईक अस चित्र कचरा डेपो बाहेर दिसत आहे.