/पुण्यात मोठी दुर्घटना! पोलिस, NDRF, लष्कर सगळं पोहचले तरी काय झालं काही कळेना; बहिणीशी संपर्क होईना, भाऊ टेन्शनमध्ये

Pune Building Collapse In Pimpri Chinchwad : पुण्याच्या पिंपरी चिंचवड परिसरात एक भयानक घटना घडली आहे. पिंपरी चिंचवडमधील मोशी कचरा डेपोजवळ इमारत कोसळल्याची धक्कादायक घटना घडली. इमारतीखील 10 ते 15 जण अडकल्याची माहिती समोर येती. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस, अग्निशमन दल, लष्कर, आणि NDRFने घटनास्थळी घेतलीय. बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे. इमारतीत अनेक कर्मचारी अडकल्याची शक्यता असल्याचं आयुक्तांनी म्हटलं आहे. विश्वास गवारे यांची बहिण सुजाता शिंदे येथे अडकली आहे. त्यांनी घटनास्थळी नेमकं काय घडलयं ते सांगितले.
विश्वास गवारे यांच्याशी झी 24 तासचे प्रतिनीधी कैस पुरी यांनी संपर्क साधला. घटनास्थळी नेमकं काय सुरु आहे. याची माहिती विश्वास गवारे यांनी दिली. माझी बहिण सुजाता शिंदे येथे हाऊसकिंपीगचे काम करते. अचानक रुग्णवाहिका, पोलिस, NDRF, लष्कराचे पथक दाखल झाल्याने आम्ही घाबरलो. आम्ही सुजाताला फोन लावला. एक दोन वेळा रिंग वाजली. मात्र, नंतर फोन स्वीच ऑफ झाला. माझ्या बहिणीच्या लहान मुलीला घेऊन मी येथे आलो. तेव्हा येथे या घटनेची माहिती मिळाली.
दुपारी येथे काम करणारे 10 ते 15 कर्मचारी जेवत असताना कचऱ्याचा मोठा डोंगर कोसळला. यात हे कर्मचारी अडकल्याचे येथे उपस्थित असल्याची माहिती बचाव पथक तसेच पोलिसांनी दिल्याचे विश्वास गवारे यांनी सांगितले. माझी बहिण संगीत कुठे आहे कशी आहे याबाबत मी चौकशी केली. मात्र, याबाबत काहीच अपडेट देण्यात आली नाही आत काही लोक अडकले आहेत. त्यांच्याशी संपर्क झाला आहे. बचाव कार्य सुरु आहे असे सांगण्यात येत आहे. मागील 2 ते 3 तासांपासून मी घटनास्थळी थांबून आहे. मात्र, कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याकाली किती लोक अडकले आहेत. ते कसे आहेत. यांच्यामध्ये माझी बहिण संगीता आहे का याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती मिळाली नसल्याचे विश्वास गवारे यांनी सांगितले. आपल्या बाहिणीबाबात काहीच माहिती मिळत नसल्याने विश्वास गवारे टेन्शनमध्ये आल्याचे दिसत आहेत.
बुधवारी दुपारी 1:45 सुमारास ही घटना घडल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पाची एक इमारत कोसळली आहे. यात 14 जण अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. एका व्यक्तीला गंभीर जखमी अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. कचरा डेपोशेजारी असलेल्या कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पावर कचऱ्याचा ढिग पडल्याने ही इमारत कोसळल्याचे वृत्त आहे. दुसऱ्या मजल्यावर अडकलेल्या कामगारांना वाचवण्यात आले आहे, परंतु पहिल्या मजल्यावर अजूनही 14 जण अडकले असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.