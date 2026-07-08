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पुण्यात मोठी दुर्घटना! पोलिस, NDRF, लष्कर सगळं पोहचले तरी काय झालं काही कळेना; बहिणीशी संपर्क होईना, भाऊ टेन्शनमध्ये

पुण्यात मोठी दुर्घटना घडली आहे. पिंपरी चिंचवडमधील मोशी कचरा डेपोजवळ इमारत कोसळली आहे.  पोलिस, NDRF, लष्कर दाखल झाले असून, घटनास्थळी बचाव कार्य सुरु आहे. विश्वास गवारे हे आपली बहिण सुजाता शिंदे हिच्या शोधात आले आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 08, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:12 PM IST
पुण्यात मोठी दुर्घटना! पोलिस, NDRF, लष्कर सगळं पोहचले तरी काय झालं काही कळेना; बहिणीशी संपर्क होईना, भाऊ टेन्शनमध्ये

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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