लेकीचा पहिला वाढदिवस साजरा करतानाच इमारत कोसळली; विरामधील आई-वडिलांसहीत चिमुकलीचा करुण अंत

Virar Building Collapse: विरारमध्ये रमाबाई अपार्टमेंट या इमारतीची दुर्घटना झाल्यानंतर  एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू झाला आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 27, 2025, 08:49 AM IST
लेकीचा पहिला वाढदिवस साजरा करतानाच इमारत कोसळली; विरामधील आई-वडिलांसहीत चिमुकलीचा करुण अंत
Building Collapse in Virar 3 Dead Several Feared Trapped

Virar Building Collapse: गणेशोत्सवाच्या पूर्वसंध्येलाच विरारमध्ये एक दुर्घटना घडली आहे. विरारमध्ये चार मजली इमारतीचा भाग कोसळून मोठी दुर्घटना घडली आहे. विरार पूर्व नारिंगी परिसरातील रमाबाई अपार्टमेंट बिल्डिंगचा भाग कोसळला आहे. यावेळी अनेक जण ढिगाऱ्याखील अडकले असून NDRFच्या जवानांकडून रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू करण्यात आले आहे. मात्र या दुर्घटनेत एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू झाला आहे. यात एक वर्षांच्या चिमुरडीचादेखील समावेश आहे. 

आज मध्यरात्रीच्या सुमारास अचानक या इमारतीच्या दुर्घटनेत ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या आठ ते नऊ जणांना बाहेर काढण्यात आले आहे. मात्र या इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावर राहणाऱ्या पती, पत्नी व एक वर्षाच्या चिमुकलीचा ढिगाऱ्याखाली सापडून मृत्यू झाला आहे. 

एका वर्षांच्या चिमुरडीचा मृत्यू

ओमकार जोईल (25), आरोही ओमकार जोईल(23), उत्कर्षा ओमकार जोईल (1) अशी या तिघांची नावे आहेत. काल उत्कर्षा जोईल या चिमुकलीचा पहिला वाढदिवस होता. मात्र तिचा पहिला वाढदिवसच तिच्यासाठी शेवटचा ठरला आहे. तिच्या वाढदिवसानिमित्त घरी आलेले सात ते आठ नातेवाईकदेखील ढिगाऱ्याखाली अडकले आहेत. या घटनेने सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. 

बेघर नागरिकांसाठी सोय करण्याच्या प्रशासनाला सूचना

विरारमध्ये रमाबाई अपार्टमेंट या इमारतीची दुर्घटना झाल्यानंतर भाजपचे नालासोपारा विधानसभेचे आमदार राजन नाईक व वसई विधानसभेच्या आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी दुर्घटना घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी मागील काही वर्षात वसई विरार परिसरात झालेल्या अनधिकृत बांधकामांवर त्यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले. महानगरपालिका क्षेत्रात आज असंख्य इमारती धोकादायक अवस्थेत आहेत त्यामुळे रहिवाशांना विश्वासात घेऊन या इमारती रीडेव्हलपमेंट करून कशा सुधारते येतील यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे भाजप आमदारांनी सांगितले आहे. दुर्घटनाग्रस्त नागरिकांसाठी सोय करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

