महाराष्ट्रात चाललंय काय? नाचणारं वऱ्हाड अचानक किंचाळू लागलं अन्..; लग्नात मध्यरात्रीचा खूनी थरार

Maharashtra Crime News: (मयूर निकम, झी 24 तास, बुलढाणा) एकीकडे सनई-चौघड्यांचे सूर आणि दुसरीकडे मृत्यूचा चित्कार! बुलढाण्याच्या खामगावात मध्यरात्री रक्ताचा खेळ खेळला गेला. कारण काय? तर फक्त नाचताना लागलेला एक साधा धक्का! याच किरकोळ कारणावरून 4 ते 5 नराधमांनी एका 23 वर्षांच्या तरुणाला संपवलंय. बर्डे प्लॉट परिसरात घडलेल्या या 'खूनी थराराने' संपूर्ण जिल्हा हादरला आहे. पाहूया या घटनेचा विशेष रिपोर्ट..
तारीख 26 एप्रिल, वेळ मध्यरात्रीची... खामगावचं बर्डे प्लॉट परिसर डीजेच्या आवाजात दुमदुमून गेलं होतं. लग्नाचा माहोल होता, तरुण थिरकत होते. पण याच गर्दीत दबा धरून बसला होता 'काळ'! 23 वर्षांचा शोएब खान आपल्या मित्रांसोबत आनंदात नाचत होता. त्याचवेळी त्याचा धक्का समोरच्या एका तरुणाला लागला... आणि इथूनच सुरू झाला मृत्यूचा काउंटडाऊन!
शोएब खानचा तो धक्का चुकून लागला होता की मुद्दाम? हे समजून घेण्याच्या आधीच वादाची ठिणगी पडली. शिवीगाळ सुरू झाली आणि काही क्षणातच 4 ते 5 जणांच्या टोळक्याने शोएबला घेराव घातला. हातामध्ये चमकणाऱ्या शस्त्रांनी भरवस्तीत, शेकडो लोकांच्या देखत शोएबवर वार करण्यात आले. धारदार शस्त्राने आणि फायटरने केलेल्या त्या भीषण हल्ल्यात शोएब रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला आणि जागीच त्याचा श्वास थांबला. त्याला मदत करण्याची संधीही उपस्थितांपैकी कोणाला मिळाली नाही.
स्मशानभूमीच्या अगदी जवळ असलेल्या लग्नमंडपात हा रक्ताचा खेळ खेळला गेला. आरोपींनी इतक्या निर्घृणपणे हत्या केली की, उपस्थित वऱ्हाड्यांमध्ये एकच पळापळ झाली. उपस्थितांपैकी जो तो सैरवैर पळू लागला. लग्नाच्या गाण्यांची जागा आता किंकाळ्यांनी घेतली होती. या गोंधळाचा फायदा घेत शोएबवर हल्ला करणारे चार ते पाच जण घटनास्थळावरुन पसार झाले. दरम्यान, सदर घटनेची माहिती मिळताच शिवाजीनगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली, मात्र तोपर्यंत आरोपी पसार झाले होते, अशी माहिती खामगावमधील शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार सुधाकर अहेरकर यांनी दिली.
क्षुल्लक धक्क्यावरून थेट जीव घेण्यापर्यंत गेलेली ही गुन्हेगारी वृत्ती खामगावासाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. या हत्येमुळे बर्डे प्लॉट परिसरात सध्या दहशतीचं सावट आहे. पोलीस आता या प्रकरणातील 'मास्टरमाइंड'चा शोध घेत आहेत. पण प्रश्न उरतोच, की तरुणांच्या डोक्यात इतकी हिंसेची नशा कुठून येतेय? सध्या पोलीस आरोपींचा शोध घेत असून हा हल्ला क्षणिक रागातून झाला की याला इतर काही पार्श्वभूमी आहे याचाही शोध पोलीस घेत आहेत.