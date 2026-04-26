English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • महाराष्ट्रात चाललंय काय? नाचणारं वऱ्हाड अचानक किंचाळू लागलं अन्..; लग्नात मध्यरात्रीचा खूनी थरार

महाराष्ट्रात चाललंय काय? नाचणारं वऱ्हाड अचानक किंचाळू लागलं अन्..; लग्नात मध्यरात्रीचा खूनी थरार

Maharashtra Crime News: मध्यरात्रीच्या सुमारास डीजेच्या तालावर डान्स सुरु असतानाच अचानक असं काय घडलं की पुढल्या पाच मिनिटांमध्ये याच ठिकाणी किंकाळ्या आणि धावपळ सुरु झाली?

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 26, 2026, 01:50 PM IST
महाराष्ट्रात चाललंय काय? नाचणारं वऱ्हाड अचानक किंचाळू लागलं अन्..; लग्नात मध्यरात्रीचा खूनी थरार
वरातीदरम्यान शुल्लक कारणावरुन तरुणाने गमावला प्राण (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य एआयवरुन साभार)

Maharashtra Crime News: (मयूर निकम, झी 24 तास, बुलढाणा) एकीकडे सनई-चौघड्यांचे सूर आणि दुसरीकडे मृत्यूचा चित्कार! बुलढाण्याच्या खामगावात मध्यरात्री रक्ताचा खेळ खेळला गेला. कारण काय? तर फक्त नाचताना लागलेला एक साधा धक्का! याच किरकोळ कारणावरून 4 ते 5 नराधमांनी एका 23 वर्षांच्या तरुणाला संपवलंय. बर्डे प्लॉट परिसरात घडलेल्या या 'खूनी थराराने' संपूर्ण जिल्हा हादरला आहे. पाहूया या घटनेचा विशेष रिपोर्ट..

Add Zee News as a Preferred Source

...आणि सुरू झाला मृत्यूचा काउंटडाऊन

तारीख 26 एप्रिल, वेळ मध्यरात्रीची... खामगावचं बर्डे प्लॉट परिसर डीजेच्या आवाजात दुमदुमून गेलं होतं. लग्नाचा माहोल होता, तरुण थिरकत होते. पण याच गर्दीत दबा धरून बसला होता 'काळ'! 23 वर्षांचा शोएब खान आपल्या मित्रांसोबत आनंदात नाचत होता. त्याचवेळी त्याचा धक्का समोरच्या एका तरुणाला लागला... आणि इथूनच सुरू झाला मृत्यूचा काउंटडाऊन!

कोणाला मदत करण्याची संधीही मिळाली नाही

शोएब खानचा तो धक्का चुकून लागला होता की मुद्दाम? हे समजून घेण्याच्या आधीच वादाची ठिणगी पडली. शिवीगाळ सुरू झाली आणि काही क्षणातच 4 ते 5 जणांच्या टोळक्याने शोएबला घेराव घातला. हातामध्ये चमकणाऱ्या शस्त्रांनी भरवस्तीत, शेकडो लोकांच्या देखत शोएबवर वार करण्यात आले. धारदार शस्त्राने आणि फायटरने केलेल्या त्या भीषण हल्ल्यात शोएब रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला आणि जागीच त्याचा श्वास थांबला. त्याला मदत करण्याची संधीही उपस्थितांपैकी कोणाला मिळाली नाही.

वऱ्हाड्यांची एकच पळापळ

स्मशानभूमीच्या अगदी जवळ असलेल्या लग्नमंडपात हा रक्ताचा खेळ खेळला गेला. आरोपींनी इतक्या निर्घृणपणे हत्या केली की, उपस्थित वऱ्हाड्यांमध्ये एकच पळापळ झाली. उपस्थितांपैकी जो तो सैरवैर पळू लागला. लग्नाच्या गाण्यांची जागा आता किंकाळ्यांनी घेतली होती. या गोंधळाचा फायदा घेत शोएबवर हल्ला करणारे चार ते पाच जण घटनास्थळावरुन पसार झाले. दरम्यान, सदर घटनेची माहिती मिळताच शिवाजीनगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली, मात्र तोपर्यंत आरोपी पसार झाले होते, अशी माहिती खामगावमधील शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार सुधाकर अहेरकर यांनी दिली. 

सध्या दहशतीचं सावट

क्षुल्लक धक्क्यावरून थेट जीव घेण्यापर्यंत गेलेली ही गुन्हेगारी वृत्ती खामगावासाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. या हत्येमुळे बर्डे प्लॉट परिसरात सध्या दहशतीचं सावट आहे. पोलीस आता या प्रकरणातील 'मास्टरमाइंड'चा शोध घेत आहेत. पण प्रश्न उरतोच, की तरुणांच्या डोक्यात इतकी हिंसेची नशा कुठून येतेय? सध्या पोलीस आरोपींचा शोध घेत असून हा हल्ला क्षणिक रागातून झाला की याला इतर काही पार्श्वभूमी आहे याचाही शोध पोलीस घेत आहेत.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Buldhanacrime newsfightDANCEmarriage

