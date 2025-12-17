English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Buldhana Crime News : असं कोणत्याच आईसोबत व्हायला नको. पोटच्या मुलाकडून आईच्या खात्यातून 10 लाखांची रक्कम लंपास; आता सुरुय वृद्ध महिलेची परवड  

सायली पाटील | Updated: Dec 17, 2025, 09:34 AM IST
'मी हयात आहे ओ', पोटच्या मुलानंच 10 लाखांचा गंडा घालून वृद्धेला रस्त्यावर सोडलं; आता जिवंत असल्याचं सिद्ध करण्यासाठीची परवड
मयुर निकम, झी मीडिया, बुलढाणा: (Buldhana Crime News) पैशांच्या हव्यासापोटी मुलानं जन्मदात्या आईलाच गंडा घालून लाखोंची रक्कम लांबवत तिला वाऱ्यावर सोडल्याची अत्यंत क्रूर घटना बुलढाण्यात घडली. जिथं, मुलानेच स्वयंघोषित घोषणापत्रावर हयात असणाऱ्या आईच्या मृत्यूची नोंद केली. बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद नगरपरिषदेत ही नोंद केल्यानंतर नगर परिषदेनेही कोणतीच पुन:पडताळणी न करता मुलाला वृद्धेचं मृत्यू प्रमाणपत्र दिलं आणि याच मुलाने आईच्या खात्यावरील दहा लाख रुपये लंपास करून पळ काढला. बुलढाण्यातील जळगाव जामोद शहरात ही धक्कादायक घडली. 

घटनाक्रम पाहता हादरायला होतंय...

प्रेमसिंह कमल सिंह राजपूत असं लुटारू लेकाचं नाव असून, त्यानं 5 ऑक्टोबर 2023 रोजी आईचं निधन झाल्याचं स्वयंघोषणापत्र 23 नोव्हेंबर 2023 ला जळगाव जामोद नगर परिषदेत जमा करत तिथं आईच्या मृत्यूची नोंद केली. बरं तिथंही कर्मचाऱ्यांनी कोणतीच पडताळणी न करता जिवंत वृद्धेच्या मृत्यूची नोंद केली आणि तसं प्रमाणपत्रही या बनाव रचणाऱ्या इसमाला दिलं. 

हा पुरावा मिळताच प्रेमसिंह राजपूतनं मृत्यू प्रमाणपत्राच्या आधारे आईच्या खात्यात ठेव म्हणून जमा असलेली तब्बल 10 लाख रुपयांची रक्कम लंपास करून तो बँकेतून पसार झाला. कौशल्याबाई राजपूत यांना जेव्हा आपल्या मुलानं केलेली ही करामत कळली तेव्हा त्यांना धक्काच बसला. त्यांनी नगरपरिषदेत स्वतःच्याच मृत्यूच्या प्रमाणपत्रासाठी स्वतःच्याच नावानं अर्ज करत पुन्हा नगर परिषदेनं हे प्रमाणपत्र त्यांना हयात असतानाही हातावर टेकवलं. 

पंच्याहत्तरीच्या कौशल्याबाईंनी पुढे बँकेत चौकशी केली आणि तिथून जी माहिची मिळाली यानं त्यांना धक्काच बसला. कारण, बँकेतील 10 लाख रुपये मुलानं पळवल्याचं कळताच या वृद्ध आईच्या पायाखालची जमीन सरकली. आईच्या खात्यावरील रकमेसह पसार झालेल्या या लेकानं तिला वाऱ्यावर सोडल्यानं आता कौशल्याबाई एकाकी जीवन जगत असून, आपण हयात असल्याचं सांगत पोलीस स्थानकाच्या फेऱ्या मारत आहेत. 

दोन महिन्यांपूर्वी तक्रार देऊनही पोलिसांनी मात्र त्यावर कोणतीच कारवाई न केल्याचा त्यांचा आरोप आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे आता स्वतःचं घर विकून बँकेत दहा लाख रुपये ठेवलेल्या कौशल्याबाई या एकट्या पडल्या असून, निराधार आयुष्य जगत आहेत. या प्रकरणामुळं नगरपरिषदेचा भोंगळ कारभारही चव्हाट्यावर आला आहे. 

दरम्यान, या संपूर्ण घटनेनंतर शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी नगरपालिका प्रशासनाच्या वतीनं जळगाव जामोद पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरून मुलाविरुद्ध गुन्हा दाखल करत,  सोबतच मृत्यूचं प्रमाणपत्रही रद्द केल्याचं सांगितलं. पोटच्या मुलानं आईची फसवणूक करत तिला असं एकटं पाडण्याची घटना पाहता सध्या या भागात नागरिकांकडून मुलाविरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे. 

