Video : छत्रपती शिवाजी महाराज- राणी गुणवंताबाई यांचा 370 वा शाही विवाह सोहळा; कुठंय महाराजांची सासरवाडी?

मयूर निकम, झी मीडिया, बुलढाणा: बुलढाणा जिल्हा म्हटलं की सर्वप्रथम आठवतं ते सिंदखेड राजा आणि हिंदवी स्वराज्याच्या संकल्पक राजमाता जिजाऊंचे जन्मगाव. मात्र, याच बुलढाणा जिल्ह्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सासर होण्याचा बहुमानही मिळाला आहे, हा काळाच्या पडद्याआड गेलेला इतिहास आता नव्याने समोर आला आहे. चिखली तालुक्यातील ऐतिहासिक 52 बुरुजांचे गाव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या करवंड इथं छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राणी गुणवंताबाई यांचा 370 वा शाही विवाह सोहळा नुकताच पार पडला. करवंड महोत्सवादरम्यान अत्यंत दिमाखात हा सोहळाा साजरा करण्यात आला. ज्यामुळं बुलढाण्याच्या गौरवशाली इतिहासाला एक नवा उजाळा मिळाला.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चरित्रात त्यांच्या विवाहांचे आणि महाराण्यांचे उल्लेख अनेकदा आढळतात. त्यात चिखली तालुक्यातील करवंड येथील इंगळे राजघराण्यातील कन्या गुणवंताबाई यांच्याशी शिवरायांचा विवाह झाला होता, हा ऐतिहासिक संदर्भ फारसा प्रकाशझोतात नव्हता. मात्र, स्थानिक इतिहास अभ्यासक आणि शिवप्रेमींच्या पुढाकाराने हा सुवर्ण इतिहास पुन्हा एकदा जगासमोर आणण्यात आला आहे. याच ऐतिहासिक घटनेचे स्मरण म्हणून 52 बुरजींच्या या ऐतिहासिक करवंड गावात 370 वा शाही विवाह सोहळा आयोजित करण्यात आला होता.
या शाही विवाह सोहळ्याला करवंड महोत्सवाचं स्वरूप देण्यात आलं. संपूर्ण गावाला या निमित्ताने यात्रेचं स्वरूप प्राप्त झालं, पारंपारिक वाद्यांचा गजर, ढोल-ताशांचा निनाद, फुलांची भव्य सजावट आणि शिवरायांच्या जयघोषाने करवंड परिसर दुमदुमून गेला. परिसरातील हजारो नागरिकांनी, शिवप्रेमींनी आणि महिलांनी पारंपारिक वेशभूषेत या ऐतिहासिक सोहळ्याला हजेरी लावत शिवकाळ पुन्हा अनुभवला.
या महोत्सवाच्या निमित्ताने केवळ एका विवाहाचे स्मरण झाले नाही, तर बुलढाणा जिल्ह्याच्या ऐतिहासिक महत्त्वावर पुन्हा एकदा ठळकपणे मोहोर उमटवली गेली. जिजाऊंच्या माहेरासोबतच आता शिवरायांचे सासर आणि 52 बुरजींचे ऐतिहासिक गाव म्हणूनही करवंड गाव राज्याच्या पर्यटन आणि ऐतिहासिक नकाशावर लवकरच झळकेल, अशी अपेक्षा आता व्यक्त केली जात आहे.
या ऐतिहासिक आणि भव्य सोहळ्याला राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, स्थानिक आमदार श्वेता महाले आणि इतर महत्त्वाचे नेते उपस्थित होते. 'छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राणी गुणवंताबाई यांचा इतिहास महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचायला हवा. राणी गुणवंताबाई यांच्या स्मृती चिरंतन राहाव्यात यासाठी करवंड येथे राज्य शासनाच्या वतीने त्यांचे साजेसे आणि भव्य स्मारक उभारण्यात येईल', असं आश्वासन यावेळी शिवेंद्रराजेंनी दिलं.