  • Marathi News
  • Video : छत्रपती शिवाजी महाराज- राणी गुणवंताबाई यांचा 370 वा शाही विवाह सोहळा; कुठंय महाराजांची सासरवाडी?

Video : छत्रपती शिवाजी महाराज- राणी गुणवंताबाई यांचा 370 वा शाही विवाह सोहळा; कुठंय महाराजांची सासरवाडी?

Chhatrapati Shivaji Maharaj Rani Gunvantabai :  इतिहास पुन्हा जिवंत करणारा Video कुठंय छत्रपती शिवाजी महाराजांचं सासर? या गावाचं नाव कधी ऐकलंय? काळाच्या पडद्याआड गेलेला इतिहास पुन्हा जिवंत. कसा पार पडला सोहळा? पाहा  

सायली पाटील | Updated: Apr 18, 2026, 10:31 AM IST
Video : छत्रपती शिवाजी महाराज- राणी गुणवंताबाई यांचा 370 वा शाही विवाह सोहळा; कुठंय महाराजांची सासरवाडी?
(छाया सौजन्य- AI)

मयूर निकम, झी मीडिया, बुलढाणा: बुलढाणा जिल्हा म्हटलं की सर्वप्रथम आठवतं ते सिंदखेड राजा आणि हिंदवी स्वराज्याच्या संकल्पक राजमाता जिजाऊंचे जन्मगाव. मात्र, याच बुलढाणा जिल्ह्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सासर होण्याचा बहुमानही मिळाला आहे, हा काळाच्या पडद्याआड गेलेला इतिहास आता नव्याने समोर आला आहे. चिखली तालुक्यातील ऐतिहासिक 52 बुरुजांचे गाव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या करवंड इथं छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राणी गुणवंताबाई यांचा 370 वा शाही विवाह सोहळा नुकताच पार पडला. करवंड महोत्सवादरम्यान अत्यंत दिमाखात हा सोहळाा साजरा करण्यात आला. ज्यामुळं बुलढाण्याच्या गौरवशाली इतिहासाला एक नवा उजाळा मिळाला.

Add Zee News as a Preferred Source

काळाच्या पडद्याआड गेलेला इतिहास पुन्हा जिवंत

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चरित्रात त्यांच्या विवाहांचे आणि महाराण्यांचे उल्लेख अनेकदा आढळतात. त्यात चिखली तालुक्यातील करवंड येथील इंगळे राजघराण्यातील कन्या गुणवंताबाई यांच्याशी शिवरायांचा विवाह झाला होता, हा ऐतिहासिक संदर्भ फारसा प्रकाशझोतात नव्हता. मात्र, स्थानिक इतिहास अभ्यासक आणि शिवप्रेमींच्या पुढाकाराने हा सुवर्ण इतिहास पुन्हा एकदा जगासमोर आणण्यात आला आहे. याच ऐतिहासिक घटनेचे स्मरण म्हणून 52 बुरजींच्या या ऐतिहासिक करवंड गावात 370 वा शाही विवाह सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. 

या शाही विवाह सोहळ्याला करवंड महोत्सवाचं  स्वरूप देण्यात आलं. संपूर्ण गावाला या निमित्ताने यात्रेचं स्वरूप प्राप्त झालं, पारंपारिक वाद्यांचा गजर, ढोल-ताशांचा निनाद, फुलांची भव्य सजावट आणि शिवरायांच्या जयघोषाने करवंड परिसर दुमदुमून गेला. परिसरातील हजारो नागरिकांनी, शिवप्रेमींनी आणि महिलांनी पारंपारिक वेशभूषेत या ऐतिहासिक सोहळ्याला हजेरी लावत शिवकाळ पुन्हा अनुभवला. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ZEE 24 TAAS (@zee24taas)

या महोत्सवाच्या निमित्ताने केवळ एका विवाहाचे स्मरण झाले नाही, तर बुलढाणा जिल्ह्याच्या ऐतिहासिक महत्त्वावर पुन्हा एकदा ठळकपणे मोहोर उमटवली गेली. जिजाऊंच्या माहेरासोबतच आता शिवरायांचे सासर आणि 52 बुरजींचे ऐतिहासिक गाव म्हणूनही करवंड गाव राज्याच्या पर्यटन आणि ऐतिहासिक नकाशावर लवकरच झळकेल, अशी अपेक्षा आता व्यक्त केली जात आहे.

हेसुद्धा वाचा :  छत्रपती शिवाजी महाराजांचं रायगडावरील 32 मण सोन्याचं सिंहासन कुठं गेलं?

 

52 बुरुजांच्या साक्षीनं पार पडलेला हा सोहळा 

या ऐतिहासिक आणि भव्य सोहळ्याला राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, स्थानिक आमदार श्वेता महाले आणि इतर महत्त्वाचे नेते उपस्थित होते. 'छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राणी गुणवंताबाई यांचा इतिहास महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचायला हवा. राणी गुणवंताबाई यांच्या स्मृती चिरंतन राहाव्यात यासाठी करवंड येथे राज्य शासनाच्या वतीने त्यांचे साजेसे आणि भव्य स्मारक उभारण्यात येईल', असं आश्वासन यावेळी शिवेंद्रराजेंनी दिलं. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

