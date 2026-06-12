/तुकाराम मुंढे कोणालाच सोडत नसतात... शेगावमधील प्रसिद्ध कचोरी सेंटवर FDA ची धाड; इथं काय सापडलं?

Tukaram Mundhe FDA Raid On Shegaon Kachori Center: अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदाचा कारभार हाती घेतल्यापासून अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ करुन सर्वसामान्यांच्या जीवाशी खेळणाऱ्यांना दणका देण्याचा सपाटा तुकाराम मुंढेंनी लावला आहे. याच कारवाईच्या धडक्यामध्ये आता शेगावचं प्रसिद्ध कचोरी सेंटरही एफडीएच्या रडारवर आलं आहे. तुकाराम मुंढेंनी एफडीएचा कारभार हाती घेतल्यापासून राज्यातील अनेक शहरांमध्ये 24 मेपासून धाडी टाकण्यात आल्या आहेत. या धाडींमध्ये कोट्यवधींचं भेसळयुक्त सामान जप्त करण्यात आलं आहे. या कारवाईचा फटका आता शेगाव कचोरी सेंटरलाही बसला आहे.
शेगाव येथील प्रसिद्ध कचोरी सेंटरवर बुलढाणा अन्न आणि औषध प्रशासनाने छापा टाकून या कचोरी सेंटरवरील कचोरी बनवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या कच्च्या मालाचे नमुने तपासणीसाठी घेतले. अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या आदेशाने राज्यभर भेसळयुक्त खाद्यपदार्थांची तपासणी करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्यानुसारच ही कारवाई करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांनी अचानक या सेंटरवर धाड टाकली.
शेगाव येथील कचोरी ही केवळ महाराष्ट्रात नाही तर अगदी परदेशात राहणाऱ्या मराठी भाषिकांमध्येही प्रसिद्ध आहे. गजानन महाराजांच्या दर्शनासाठी शेगाव येथे आल्यानंतर लाखो भाविक ही कचोरी आवर्जून खातात. मात्र या कचोऱ्या कशा बनवल्या जाता, त्यासाठी कोणता कच्चामाल वापरला जातो? हे तपासण्यासाठी काल सायंकाळी अचानक अन्न व औषधी प्रशासनाचे निरीक्षक गुलाबसिंग वसावे यांच्या नेतृत्वात अधिकाऱ्यांनी छापा टाकून कचोरी बनवण्यासाठीचे साहित्य व त्याचे नमुने तपासणीसाठी ताब्यात घेतले.
तपासणीनंतर या नमुन्यात जर भेसळ आढळून आली तर शेगाव कचोरी सेंटरवर कारवाई करण्यात येईल असंही अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे.
एफडीएने नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्याविरोधात धडाकेबाज कारवाई सुरूच ठेवली आहे. 1 ते 8 जून या कालावधीत राज्यातील 120 आस्थापनांची तपासणी करत एफडीएने आठ कोटी 25 लाख 90 हजार किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत केला. भेसळ करून किंवा खराब दर्जाचा अन्न साठा विक्री करून तसेच नियमांची पायमल्ली करत नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांविरोधात एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दंड ठोठावला आहे. अनधिकृत कृत्य करणाऱ्यांविरोधात एफडीएने कारवाईचा अक्षरशः धडाका लावला आहे. 1 ते 8 जूनदरम्यान एफडीएच्या पथकांनी राज्यातील १२० आस्थापनांची तपासणी केली. या कारवाईत आठ कोटी 25 लाख 90 हजार रुपये किमतीचा आठ लाख 10 हजार 876 किलोंचा अन्नपदार्थाचा साठा जप्त करण्यात आला. पुणे विभागात दोन लाख किलोहून अधिक भेसळीच्या गुळाचा साठा जप्त करण्यात आला, तर छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, कोकण विभागात लाखो रुपये किमतीचा मिथयाछाप एनर्जी ड्रिंकचा साठा जप्त केला आहे. याशिवाय प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला विकणाऱ्यांवरदेखील कारवाई करण्यात आली.