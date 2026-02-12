'मंत्रालयात जाऊन आत्मदहन करेन'; बुलेट ट्रेन प्रकल्पबाधित वृद्धाचा इशारा, भूसंपादनाचा मोबदला न मिळाल्यानं आक्रोश

उमेश जाधव, झी मीडिया, भिवंडी : (Mumbai Ahemadabad Bullet Train) मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची चर्चा सुरू असतानाच सातत्यानं या प्रकल्पाशी संबंधित धक्कादायक वृत्त समोर येत आहेत. एकिकडे पंतप्रधान मोदींचं ड्रीम प्रोजेक्ट असणाऱ्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पामध्ये त्यांनी माजी केंद्रीय मंत्री, भाजप नेते कपिल पाटील यांच्या कुटुंबियांवर कोट्यवधींचा घोटाळा केल्याचा गंभीर आरोप होत असतानाच या प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या भूसंपादनाबाबतही एक धक्कादायक वृत्त समोर आलं आहे. जिथं जमीन अधिग्रहणानंतरचा मोबदला न मिळाल्यानं वृद्धानं आक्रोश करत थेट मंत्रालयात जाऊन आत्मदहनाचा इशारा देत वस्तूस्थिती समोर आणली आहे.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील मौजे भरोडी येथील बाधित शेतकरी कचरु कृष्णा पाटील यांची सर्व्हे क्रमांक 159/2 ही, त्यांची मागील 100 वर्षांपासून कसत असलेली जमीन मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी संपादित झाली. कचरू पाटील यांनी प्रांत कार्यालयात वारंवार हेलपाटे मारूनही जमीन भूसंपादनाचा मोबदला मात्र त्यांना मिळाला नाही. ज्यामुळं अखेर त्यांनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय भिवंडी इथं ठिकाणी येत मोबदल्यासाठी मंत्रालयात जाऊन दाद मागणार असून मोबदला न मिळाल्यास मंत्रालयासमोर आत्मदहनाचा इशारा माध्यमांशी बोलताना दिला.
10 नोव्हेंबर 2023 रोजी प्रांत अधिकाऱ्यांनी आपल्याकडून बायोमेट्रिक रजिस्टर करून घेतल्यानंतर त्यासाठी वर्षभर प्रांत कार्यालयात हेलपाटे मारल्याची माहिती पाटील यांनी दिली. यादरम्यान प्रांत अधिकाऱ्यांनी परस्पर पैसे देता येत नसल्याचं त्यावेळी सांगितल, ज्यानंतर माझी महत्वाची कागदपत्रे मिळण्यासाठी प्रांत कार्यालयात एका अर्जाद्वारे मागणी केली असून आजतागायत मला माझी कागदपत्रे मिळाली नसून माहितीच्या अधिकाराद्वारे माहिती मागितली असता त्याचेही उत्तर मिळत नाही, असं कचरू पाटील यांनी सांगितलं.
'माझी 100 वर्षापासूनची वडिलोपार्जित जमीन असून तहसीलदारांच्या ऑर्डर नुसार बायोमेट्रिक रजिस्टर करताना प्रांत अधिकारी ध्रुतराष्ट्र होते का ?' असा उद्विग्न प्रश्न करत आक्रोशानं, प्रांत मोबदल्याचे पैसे देण्यास टाळाटाळ होत असून, जमिनीचा मोबदला न मिळाल्यास मंत्रालयासमोर जाऊन आत्मदहन करणार असल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी कचरू पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना दिली.