English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

नवी मुंबई विमानतळाला बुलेट ट्रेन जोडणार; महाराष्ट्राच नाही तर भारतातील सर्वात मोठी कनेक्टिव्हिटी

 मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल प्रकल्पाला नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळा जोडण्याचा प्रस्ताव आहे.  महाराष्ट्राच नाही तर भारतातील सर्वात मोठी कनेक्टिव्हिटी ठरणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 26, 2025, 11:35 PM IST
नवी मुंबई विमानतळाला बुलेट ट्रेन जोडणार; महाराष्ट्राच नाही तर भारतातील सर्वात मोठी कनेक्टिव्हिटी

Bullet train project to connect Navi Mumbai airport :  मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळाला पर्याय म्हणून नवी मुंबई विमानतळ उभारण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे येत्या 8 आणि 9 ऑक्टोबर रोजी मुंबई दौऱ्यावर येणार आहेत. यावेळी नवी मुबंई विनातळाचे उद्घाटन होणार आहे.  तर, दुसरीकडे बुलेट ट्रेनचे काम देखील युद्धपातळीवर सुरु आहे. भारतातील पहिला 508 किमी लांबीचा बुलेट ट्रेन कॉरिडॉर मुंबई आणि अहमदाबाद दरम्यान बांधला जात आहे. 508 किमी पैकी 321 किमी मार्गिका आणि 398 किमी खांब पूर्ण झाले आहेत. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या चाचण्या 2026 मध्ये सुरू होणार आहेत. नवी मुंबई विमानतळाला बुलेट ट्रेन जोडले जाणरा आहे. महाराष्ट्राच नाही तर भारतातील सर्वात मोठी कनेक्टिव्हिटी ठरणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

नवी मुंबई विमानतळाला बुलेट ट्रेन जोडण्याचा प्रस्ताव रेल्वे मंडळाकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.  प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी वाढवण्याच्या दृष्टीने मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्पाला नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत एका विशेष मार्गानं जोडण्यात येऊ शकते, अशी चर्चा सुरु आहे. रेल्वे बोर्डाकडं यासंदर्भातील एक प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिलेय.

हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास देशातील पहिल्या बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरला नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी जोडले जाईल. ज्यामुळे नवी मुंबई आणि गुजरातदरम्यान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचा प्रवासवेळ कमी होण्याची शक्यता आहे. प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी वाढवण्याच्या दृष्टीने, मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल प्रकल्पाला नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळा पर्यंत एका विशेष मार्गाने जोडण्यात येऊ शकते अशी चर्चा सुरु आहे. रेल्वे बोर्डाकडे यासंदर्भातील एक प्रस्ताव सादर करण्यात आला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलेय. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास हा मार्ग देशातील पहिल्या बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरला नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी जोडेल ज्यामुळे नवी मुंबई आणि गुजरात दरम्यान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचा प्रवास वेळ कमी होणार आहे. 

FAQ

१. नवी मुंबई विमानतळाचा मुख्य उद्देश काय आहे?
नवी मुंबई विमानतळ हा मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळाला पर्याय म्हणून उभारला जात आहे. हा विमानतळ महाराष्ट्र आणि देशासाठी महत्त्वपूर्ण कनेक्टिव्हिटी केंद्र ठरणार आहे.

२. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मुंबई दौरा कधी आणि कशासाठी?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ८ आणि ९ ऑक्टोबर रोजी मुंबई दौऱ्यावर येणार आहेत. यावेळी नवी मुंबई विमानतळाचे उद्घाटन होणार आहे.

३. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची सद्यस्थिती काय?
भारतातील पहिला ५०८ किमी लांबीचा बुलेट ट्रेन कॉरिडॉर मुंबई आणि अहमदाबाद दरम्यान बांधला जात आहे. यापैकी ३२१ किमी मार्गिका आणि ३९८ किमी खांब पूर्ण झाले आहेत. बुलेट ट्रेनच्या चाचण्या २०२६ मध्ये सुरू होणार आहेत. काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.

४. नवी मुंबई विमानतळाला बुलेट ट्रेन जोडण्याचा प्रस्ताव काय आहे?
प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी वाढवण्याच्या दृष्टीने मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्पाला नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत एका विशेष मार्गाने जोडण्याचा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे सादर करण्यात आला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास देशातील पहिल्या बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरला नवीन विमानतळाशी जोडले जाईल.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Bullet train project to connect Navi Mumbai airportmaharashtraIndia largest connectivity Maharashtradevelopment projectमुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल प्रकल्प

इतर बातम्या

मोडून पडला संसार! पुरामुळे मराठवाड्यातील अनेक कुटुंब उध्वस्...

महाराष्ट्र बातम्या