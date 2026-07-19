भारतात पहिल्यांदाच असं घडणार, ठाण्याच्या खाडीखालून जाणार बोगदा, जमिनीखाली 39 मीटर....

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पांतर्गत ठाणे खाडीखालून जाणाऱ्या भारतातील पहिला पाण्याखालील रेल्वे बोगद्याच्या खोदकामास सुरुवात झाली आहे. शनिवारी टनेल बोरिंग यंत्राने (टीबीएम) घणसोलीमधील सावली येथून विक्रोळीच्या दिशेने भुयारीकरणास सुरुवात केली आहे. 10 किमी लांबीच्या या टप्प्यातील सुमारे 7 किमीचा बोगदा हा ठाण्याच्या खाडीखालून जाणार आहे.
सावली ते वांद्रे कुर्ला संकुल दरम्यानचा 16 किमी लांबीचा भूमिगत बोगदा हा टनेल बोरिंग यंत्राद्वारे केला जात आहे. याआधी 5 जुलैला पहिल्या टीबीएमने विक्रोळीहून बीकेसीच्या दिशेने 6 किमीच्या भुयारीकरणास सुरुवात केली होती. प्रकल्पातील उर्वरित 5 किमीचा बोगदा न्यू ऑस्ट्रियन टनेलिंग मेथड तंत्रज्ञानाद्वारे आधीच पूर्ण करण्यात आले आहे.
टीबीएमच्या लाँचिंगसाठी सावली येथे जमिनीखाली तब्बल ३९ मीटर खोल शाफ्ट तयार करण्यात आला आहे. मर्यादित जागेमुळे टीबीएमचे विविध भाग स्वतंत्रपणे खाली उतरवून त्यांची जोडणी करण्यात आली. प्रगत सेमी-कंटिन्युअस ॲडव्हान्स प्रणालीमुळे बोगद्याचे उत्खनन आणि काँक्रीट रिंग बसविण्याचे काम एकाच वेळी करता येत असल्याने कामाचा वेग वाढणार आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील महापे येथील 11.17 हेक्टर क्षेत्रावरील कास्टिंग यार्डमध्ये बोगद्याच्या लाइनिंगसाठी आवश्यक ७७ हजार काँक्रीट सेगमेंट्स तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या सेगमेंट्सपासून 7,700 टनेल रिंग तयार करण्यात येणार असून प्रत्येक रिंगचे वजन सुमारे 100 टन आहे.
बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा भारतासाठी अतिशय महत्त्वाकांक्षी असून, त्यामुळं मुंबई आणि अहमदाबादमधील प्रवासाचा वेळ अवघ्या 1 तास 58 मिनिटं अर्थात दोन तासांहून कमी कालावधी इतक्यावर येणार आहे. ज्यामुळं दोन प्रमुख व्यावसायिक केंद्र जोडली जाणार असल्यामुळं देशाच्या आर्थिक विकासातही याचा हातभार लागणार आहे, अशी माहिती देत या प्रकल्पामुळं कार्बन उत्सर्जनाचं प्रमाणं 95 टक्क्यांनी कमी होईल असं आश्वासक वक्तव्य रेल्वेमंत्री वैष्णव यांनी केलं.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पाअंतर्गत 508 किमीच्या रेल्वेमार्गावर 27.4 किमी अंतराचे बोगदेच असणार आहेत. यामध्ये 21 किमी बोगदे भूमिगत आणि 6.4 किमीचे बोगदे हे भूपृष्ठावरील असतील. कुतूहलाची बाब म्हणजे या प्रकल्पात 8 डोंगरी बोगदे आहेत, ज्यापैकी 7 बोगदे तर महाराष्ट्रातच आहेत.