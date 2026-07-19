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भारतात पहिल्यांदाच असं घडणार, ठाण्याच्या खाडीखालून जाणार बोगदा, जमिनीखाली 39 मीटर....

मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे डोंगरातील बोगदा. या प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 19, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 03:01 PM IST
भारतात पहिल्यांदाच असं घडणार, ठाण्याच्या खाडीखालून जाणार बोगदा, जमिनीखाली 39 मीटर....
Image Credit: Bullet train Second tunnel boring machine begins excavation for tunnel

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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भारतात पहिल्यांदाच असं घडणार, ठाण्याच्या खाडीखालून जाणार बोगदा, जमिनीखाली 39 मीटर....
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