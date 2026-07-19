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पुण्यात म्हाडाची 634 घरांची बंपर लॉटरी; कोणत्याही उत्पन्न गटातील इच्छुक भरु शकतात अर्ज

पुण्यात 634 घरांची बंपर लॉटरी निघाली आहे. जाहिरात प्रसिद्ध झाली असून, उत्पन्नाची अट शिथिल करण्यात आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 19, 2026, 11:42 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:42 PM IST
पुण्यात म्हाडाची 634 घरांची बंपर लॉटरी; कोणत्याही उत्पन्न गटातील इच्छुक भरु शकतात अर्ज

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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पुण्यात म्हाडाची 634 घरांची बंपर लॉटरी; कोणत्याही उत्पन्न गटातील इच्छुक भरु शकतात अर्ज
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