/पुण्यात म्हाडाची 634 घरांची बंपर लॉटरी; कोणत्याही उत्पन्न गटातील इच्छुक भरु शकतात अर्ज

Pune Mhada Lottery 2026 : म्हाडाच्या पुणे मंडळाच्या ताथवडे गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील 792 घरांपैकी तब्बल 634 घरे विक्रीवाचून रिक्त आहेत. या रिक्त घरांची पुन्हा सोडत काढण्याचा निर्णय पुणे मंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार 19 जुलै रोजी सोडतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. जाहिरातीनुसार सोमवारपासून नोंदणी, अर्जविक्री-स्वीकृतीस सुरुवात होणार आहे.
सोडतपूर्व प्रक्रिया पूर्ण करून 25 ऑगस्टला सोडत काढली जाणार आहे. दरम्यान, ही घरे महागडी असल्याचे म्हणत इच्छुकांनी या घरांकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे पुणे मंडळाने आता या घरांसाठी उत्पन्नाची अट शिथिल केली आहे. कोणत्याही उत्पन्न गटातील इच्छुक या घरांसाठी अर्ज करू शकणार आहेत.
काही वर्षांपूर्वी पुणे मंडळाने ताथवडे येथील एक जमीन खरेदी केली होती. या जमिनीवर दोन टप्प्यांत दीड हजारांहून अधिक घरांचे काम हाती घेण्यात आले. पहिल्या टप्प्यातील 600 हून अधिक घरांचे काम पूर्ण करून या घरांसाठी सोडत काढण्यात आली. तर आता दुसऱ्या टप्प्यातील 792 घरांचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्यानुसार काही दिवसांपूर्वीच या घरांसाठी सोडत काढण्यात आली. मात्र, ही घरे महागडी असल्याने या घरांना प्रतिसाद मिळाला नाही आणि 92 पैकी तब्बल 364 घरे विकली गेली नाहीत. विक्रीवाचून रिक्त घरांसाठी अखेर रविवारी पुन्हा जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.