महाराष्ट्र ST महामंडळात 17,742 कर्मचाऱ्यांची बंपर भरती; गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर परिवहन मंत्र्यांच्या दोन मोठ्या घोषणा

Maharashtra State Road Transport Corporation job : गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दोन मोठ्या घोषणा केल्या केल्या आहेत. पहिली घोषणा म्हणजे महाराष्ट्र ST महामंडळात 17,742 कर्मचाऱ्यांची बंपर भरती होणार आहे. दुसरी म्हणजे 3 हजार बसेस महामंडळाच्या ताफ्यात सामीव होणार.
सध्या एसटी कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी आहे. यामुळे 17,742 कर्मचाऱ्यांची भरती एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून करण्यात यावी असा प्रस्ताव मांडला परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी राज्य शासनाकडे आहे. परंतु ही भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी लागणारा कालावधी आणि आर्थिक भार लक्षात घेता सध्या तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरती केली जाणार आहे. परंतु हे कंत्राट शासनाची अनुमती मिळेपर्यंतच असणार आहे, अशी माहिती सभागृहसमोर मांडली. त्याचप्रमाणे एसटी महामंडळ अधिक कार्यक्षम व्हावे यासाठी महामंडळाचा अध्यक्ष म्हणून मी सतत पाठपुरावा करत आहे. यासाठी नवनव्या योजना आपण राबवत असून त्यामुळे महामंडळाला फायदा झाला आहे. या योजनांची माहिती देखील यावेळी दिली.
एसटीच्या ताफ्यात सध्या १४ हजारापेक्षा जास्त बसेस आहेत. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात, गाव खेड्यापासून आदिवासी पाड्यांपर्यंत सर्वसामान्य जनतेला सेवा पुरवणारी आपली एसटी अजून कार्यक्षम करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात पुढील एक वर्षात सुमारे ८ हजार तीनशे नव्या बसेस सामील होणार आहेत. त्यापैकी ३ हजार बसेस महामंडळाच्या ताब्यात आल्या असून गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या बसेसचे लोकार्पण करण्यात येणार आहे.
एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी विधानभवनात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत कर्मचारी संघटनांनी मांडलेल्या तक्रारी आमइ मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्या टप्प्याटप्प्याने मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाला आवश्यक निर्देश देण्यात आले. तसेच एस.टी.च्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना यापुढे पत्नीसह वर्षभर मोफत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला.
एसटी महामंडळात कार्यरत असलेल्या सेवा शक्ती संघर्ष एस.टी. कर्मचारी संघाने चालक-वाहकांवरील कारवाई, आगार व्यवस्थापनातील अडचणी तसेच काही प्रशासकीय प्रक्रियांमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या बैठकीत मांडण्यात आल्या. या पार्श्वभूमीवर संघाचे अध्यक्ष आमदार सदाभाऊ खोत तसेच संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत आज सकारात्मक चर्चा केली. कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा हीच महामंडळाची भूमिका आहे. कर्मचारी संघटनांशी नियमित संवाद साधून त्यांच्या समस्या सोडविण्याबाबत एस.टी. प्रशासन सकारात्मक आहे. कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर शक्य तितक्या लवकर कार्यवाही करण्याची महामंडळाची भूमिका आहे, जेणेकरून सामान्य प्रवाशांना अधिक चांगली सेवा देणे शक्य होईल. त्यामुळे एस.टी. व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करून सामोपचाराने तोडगा काढावा, असे निर्देश दिले. विधानभवनातील दालनात झालेल्या या बैठकीत एस.टी. महामंडळाचे कामकाज अधिक पारदर्शक व प्रवासी तसेच कर्मचारी हिताचे करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. एकाच ठिकाणी तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ सेवा बजावणाऱ्या पर्यवेक्षक व अधिकाऱ्यांची इतर ठिकाणी बदली करण्याचे निर्देश एस.टी. प्रशासनाला दिले. या संदर्भात कर्मचारी संघटनांच्या भावना तीव्र असून, या प्रक्रियेची अंमलबजावणी तातडीने करण्याच्या सूचनाही दिल्या.