English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भारतातील मराठमोळा अब्जाधीश! 37 वर्षांची अखंड मेहनत, 3 कर्मचाऱ्यांसह सुरू केलेली कंपनी; नाव आहे...

Business News : भारतीय उद्योग विश्वामध्ये कैक नावं अशी आहेत जी काही खास कारणांनी प्रकाशझोतात येतात आणि सर्वांच्याच नजरा वळवतात. असंच एक नाव आहे या मराठमोळ्या उद्योजकाचं...   

सायली पाटील | Updated: Sep 24, 2025, 12:10 PM IST
भारतातील मराठमोळा अब्जाधीश! 37 वर्षांची अखंड मेहनत, 3 कर्मचाऱ्यांसह सुरू केलेली कंपनी; नाव आहे...
business news Who is Shrikant Badve Founder of rs 14000 crore company whick he started with only 3 Employees share market

Who is Shrikant Badve : भारतीय उद्योग जगतानं मागील काही वर्षांमधघ्ये उल्लेखनीय उंची गाठली आहे. विविध कंपन्या, विविध उद्योजक आणि विविध संकल्पनांच्या निमित्तानं भारतीय उद्योग जगताचा डंका संपूर्ण जगात वाजत असतानाच या देशातील अब्जाधिशांमध्ये आता आणखी एका नावाची भर पडली आहे. हे नाव चर्चेत असण्याचं कारण म्हणजे, हे उद्योजक मराठमोळे असल्या कारणानं ते अनेकांच्या मनाच्या जवळचे. 

Add Zee News as a Preferred Source

अंबानी, अदानींसोबत आता हे मराठी नावही तितक्याच मानानं घेतलं जाणार... 

सध्याच्या घडीला देशात अंबानी आणि अदानी अशा उद्योगबहाद्दरांचीच सर्वदूर चर्चा असते. मात्र आता या श्रेणीत एक नवं नावही येत्या काळात गणलं जाणार आहे. हे नाव म्हणजे श्रीकांत बडवे (Belrise Industries founder Shrikant Badve). बेलाराईज इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे प्रमोटर आणि कार्यकारी संचालक श्रीकांत बडवे यांच्या नावाचा समावेश अधिकृतपणे अब्जाधिशांच्या यादीत करण्यात आला आहे. 

अवघ्या 3 कर्मचाऱ्यांपासून केली होती या प्रवासाची सुरूवात, मग पुढे? 

बडवे यांची यशोगाथा इतकी कमाल, की त्यांच्या यशातून प्रत्येकालाच शिकण्यासारखं बरंच काही. 1988 मध्ये त्यांनी अवघ्या 3 कर्मचाऱ्यांसह बेलाराईज इंडस्ट्रीजची स्थापना केली होती, ज्यानंतर आजच्या घडीला या कंपनीची एकूण आर्थिक उलाढाल 14000 कोटींच्याही पुढे गेली आहे. शेअर मार्केट लिस्टींगमध्येही कंपनीच्या शेअरना जबरदस्त उसळी मिळाली आहे. 

उपलब्ध आकडेवारीनुसार 28 मे रोजी लिस्टींगनंतर या कंपनीचा शेअर 90 रुपयांवरून 162 रुपयांवर पोहोचला ज्यामुळं कंपनीला प्रचंड नफा झाला. सध्याच्या घडीला बडवे यांच्याकडे बेलाराईज इंडस्ट्रीजची 59.56 टक्के भागिदारी असून, ही भागिदारी 53 कोटी शेअरसमान आहे, ज्यांची किंमत साधारण 9550 कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचं कळत आहे. 

तीन कर्मचाऱ्यांपासून सुरू झालेला श्रीकांत बडवे आणि त्यांच्या कंपनीचा प्रवास प्रचंड मेहनतीच्या बळावर आता 8000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांवर पोहोचला आहे. सध्या बडवे यांनी सुरू केलेली कंपनी ऑटो मॅन्युफॅक्चरिंग विभागातील एक महत्त्वपूर्ण ब्रँड असल्याचं म्हटलं जात आहे. भारतात बेलाराईजचे 17 उत्पादन कारखाने असून, दुचाकी, तीन चाकी आणि चारचाकी वाहनांसह व्यावसायिक वापरातील वाहनांसाठी ही कंपनी विविध उपकरणं बनवते. त्यांची ही कंपनी वर्षाला 7000 कोटींची उलाढाल करते असं म्हणतात. 

हेसुद्धा वाचा : Video Viral: 'एक ही दिल कितनी बार जितोगे'; राणीचा पदर सावरणाऱ्या शाहरुखचा व्हिडीओ पाहून तरुणी घायाळ! 

वाहन सुरक्षिततेच्या हिशोबानं बडवे यांची ही कंपनी महत्त्वाचे भाग आणि उपकरणं तयार असून, यामध्ये मेटल चेसिस, पॉलिमर कंपोनंट्स, सस्पेंशन सिस्टीम, बॉडी इन व्हाईट कॉम्पोनंन्ट्सचा समावेश आहे. 

FAQ

श्रीकांत बडवे कोण आहेत?
श्रीकांत बडवे हे बेलराईज इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पूर्वीचे बडवे इंजिनीअरिंग) चे संस्थापक, प्रमोटर आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत. ते एक पहिल्या पिढीचे उद्योजक असून, ऑटोमोटिव्ह कंपोनंट्स क्षेत्रातील प्रमुख नाव आहे. 

श्रीकांत बडवे यांची कंपनी कधी आणि कशी सुरू झाली?
1988 मध्ये श्रीकांत बडवे यांनी अवघ्या ३ कर्मचाऱ्यांसह आणि 20000 रुपयांच्या भांडवलाने बेलराईज इंडस्ट्रीजची सुरूवात केली. सुरुवातीला ही कंपनी एका छोट्या शेडमध्ये ऑटोमोटिव्ह फास्टनर उत्पादक म्हणून कार्यरत होती. 

बेलराईज इंडस्ट्रीजची वार्षिक उलाढाल किती आहे?
बेलराईज इंडस्ट्रीजची वार्षिक उलाढाल 7000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. काही अहवालांनुसार, ती 14000 कोटींपर्यंत पोहोचली आहे.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Shrikant BadveWho is Shrikant BadveShrikant Badve net worthShrikant Badve biographyBelrise Industries founder

इतर बातम्या

फक्त 9 दिवस संधी; ओला मुहूर्त उत्सवात तुमच्या बजेटमधली स्कू...

टेक