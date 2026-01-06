"छत्रपती शिवाजी महाराज....", सी.आर. पाटलांच्या 'त्या' वक्तव्यामुळे ऐन निवडणूकीत तापले राजकारण

C.R. Patil Statement On Chhatrapati Shivaji Maharaj: केंद्रीय जलशक्ती मंत्री आणि गुजरातमधील भाजपचे नेते सी. आर पाटील यांच्या एका विधानाने सध्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिलीये. सुरतमध्ये आयोजित केलेल्या पाटीदार समाजाच्या कार्यक्रमात सी. आर पाटलांनी केलेल्या दाव्याने सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या. शिवाजी महाराज पाटीदार समाजाचे होते असं वक्तव्य सी. आर पाटलांनी केलंय. महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकांचं रणकंदन सुरु असतानाच या वक्तव्यावे नव्या वादाला तोंड फुटलंय.
सी.आर पाटलांच्या या वक्तव्यानंतर विरोधकांनी भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केलाय. "हा मराठी माणसांचा आणि महाराष्ट्राचा अपमान असून पक्ष पळवले तसंच शिवाजी महाराजांना पळवण्याचा यांचा प्रयत्न असल्याचा" हल्लाबोल खासदार संजय राऊतांनी केलाय. तर राऊतांच्या टीकेला मंत्री आशिष शेलारांनी प्रत्युत्तर दिलंय. तर "अशी वक्तव्य म्हणजे भाजपचं षडयंत्र" असल्याचा आरोप काँग्रेसच्या सतेज पाटलांनी केलाय.
तर शिवजी महाराज पाटीदार समाजाचे आहेत हा कोणता शोध? असा सवाल मनसेच्या यशवंत किल्लेदारांनी केला. तर शिवाजी महाराज संपूर्ण महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असल्याचं भाजपचे माध्यम प्रमुख नवनाथ बन यांनी म्हटलंय. सी आर पाटलांच्या या विधानवर मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंनीही प्रतिक्रिया दिलीये. महापुरुषांना जातीत तोलायला गेलात तर सुपडा साफ होईल असा इशारा जरांगेंनी दिलाय.
सी. आर पाटलांनी गुजरातच्या सुरतमध्ये हे वक्तव्य केलं. मात्र त्याचे पडसाद राज्याच्या राजकारणात उमटताना दिसतायत. सी. आर पाटलांच्या या वक्तव्याने ऐन निवडणुकीत विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांविरोधात आणखी एक मुद्दा सापडलाय हे मात्र नक्की.