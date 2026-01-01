English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्राला ₹191420000000 चा जॅकपॉट! मोदी सरकारची मंजुरी; 'या' 2 शहरातलं अंतर 201 Km ने होणार कमी

Rs19142 Crore Project: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यासंदर्भात बोलताना पीएम गतिशक्तीशी सुसंगत असलेला हा परिवर्तनकारी प्रकल्प प्रवासाचा कालावधी लक्षणीयरीत्या कमी करेल, पश्चिम–पूर्व संपर्क अधिक मजबूत करेल, लॉजिस्टिक्सला चालना देईल आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करेल. त्यामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, असं म्हटलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 1, 2026, 11:51 AM IST
मोदी सरकारने मंजूर केला प्रकल्प (प्रातिनिधिक फोटो, प्रातिनिधिक फोटो रॉयटर्सवरुन साभार)

Rs19142 Crore Project: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये महाराष्ट्रातील 374 किलोमीटर लांबीच्या एक अत्यंत महत्त्वाच्या मार्गाला मंजूरी देण्यात आली आहे. महापालिका निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिलेलं हे एक मोठं गिफ्ट मानलं जात आहे. हा ग्रीनफील्ट अॅक्सेस मार्ग असून तो नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट असा असून सुरत-चेन्नई हाय-स्पीड कॉरिडॉरचा भाग असणार आहे. 

19,142 कोटी रुपयांचा प्रकल्प

बुधवारी मंत्रिमंडळाने 374 किमी लांबीच्या या महामार्गाच्या बांधकामाला मान्यता दिली आहे. या महामार्गाच्या बांधणीचा खर्च अंदाजे खर्च 19,142 कोटी रुपये इतका आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा देशाच्या राष्ट्रीय महामार्ग विकास इतिहासात बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा (BOT) मोडवरील हा सर्वात मोठा महामार्ग प्रकल्प असणार आहे. 

मोदी काय म्हणाले?

या सहा पदरी ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉरमुळे पीएम गतिशक्तीशी सुसंगत असलेला हा परिवर्तनकारी प्रकल्प प्रवासाचा कालावधी लक्षणीयरीत्या कमी करेल, पश्चिम-पूर्व संपर्क अधिक मजबूत करेल, लॉजिस्टिक्सला चालना देईल आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करेल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला.

फडणवीस काय म्हणाले?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बीओटी (टोल) पद्धतीने 374 किलोमीटर लांबीच्या आणि 19142 कोटींच्या सहा-पदरी ग्रीनफिल्ड अॅक्सेस कंट्रोल्ड नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट कॉरिडॉरच्या कामास मंजुरी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांचे मनापासून धन्यवाद ! हा प्रकल्प नाशिक, अहिल्यानगर आणि सोलापूर यांसारख्या महत्त्वाच्या शहरांना कुर्नूलशी जोडून जलद, सुरक्षित आणि सक्षम कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून देणार असून, पीएम गतिशक्ती योजनेंअंतर्गत अखंड, समन्वित आणि आधुनिक दळणवळण व्यवस्थेच्या उभारणीसाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

17 तासांचा प्रवास आणि 201 किमीचे अंतर कमी होणार

अहिल्यानगर, सोलापूर या महत्त्वाच्या जिल्ह्यांच्या विकासाला चालना मिळणार असून हा मार्ग कुरनुलशी जोडणार आहे. या कॉरिडॉरमुळे 17 तासांचा प्रवास आणि 201 किमीचे अंतर कमी होणार आहे. नाशिक-अक्कलकोट कनेक्टिव्हिटीमुळे कोप्पार्ती आणि ओरवाकल या प्रमुख राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास महामंडळ (एनआयसीडीसी) नोड्सवरील मालवाहतूक जलद गतीने होणार आहे.

वाढवण पोर्टला जोडणार

हा महामार्ग वाढवण पोर्ट 2 इंटरचेंजजवळील दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वे, नाशिकमधील एनएच-60 (अडेगाव) च्या जंक्शनवरील आग्रा-मुंबई कॉरिडॉर आणि नाशिकजवळील पांगरी येथील समृद्धी महामार्गाशी जोडला जाईल. हा प्रकल्प हाय-स्पीड कॉरिडॉर आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ, गर्दी आणि ऑपरेटिंग खर्च कमी होईल. चेन्नई बंदर ते तिरुवल्लूर, रेणीगुंटा, कडप्पा आणि कुरनूल मार्गे चेन्नई ते हसापूरपर्यंत (महाराष्ट्र सीमा) 700 किमी लांबीच्या चौपदरी कॉरिडॉरचे बांधकाम आधीपासूनच सुरू आहे.

या मार्गालाही मंजूरी

ओडिशातील राष्ट्रीय महामार्ग-326 च्या मोहना ते को-रापुट या 206 किमी लांबीच्या महामार्गाच्या रुंदीकरण आणि मजबुतीकरणाला मंत्रिमंडळाने 1526 कोटी रुपये खर्चाच्या अंदाजे खर्चासह मंजुरी दिली, ज्यामुळे प्रमुख आर्थिक आणि लॉजिस्टिक्स कॉरिडॉरशी कनेक्टिव्हिटी सुधारेल आणि गोपाळपूर बंदर आणि जयपूर विमानतळापर्यंत शेवटच्या टप्प्यातील प्रवेश सुधारेल असं सांगितलं जात आहे.

प्रकल्पाची वैशिष्ट्यं काय?

पट्टा: नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट (एमएच)
वैशिष्ट्य: ग्रीनफिल्ड 6-लेन, पेव्हेड शोल्डर
बांधकाम कालावधी: 2 वर्षे
सवलत कालावधी: 20 वर्षे
मुख्य फायदा: सुरत ते चेन्नई दरम्यानचा प्रवास वेळ 31 तासांवरून 17 तासांपर्यंत कमी होणार आहे.

