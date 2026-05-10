/महाबळेश्वर, तापोळा, कोयना सगळं एकाच ठिकाणी पहायला मिळणार! कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा केबल स्टे ब्रिज

Tapola Cable-Stayed Bridge in Shivsagar Reservoir Satara : सातारा जिल्ह्यातील दुर्गम आणि निसर्गरम्य अशा कोयना धरण परिसरात उभारण्यात येणारा भव्य केबल स्टे ब्रिज आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. या पुलाचे सुमारे 90 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. तापोळा-अहिर मार्गावरील कोयना जलाशयावर उभारण्यात येणारा हा अत्याधुनिक पूल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा महत्त्वाकांक्षी आणि ड्रीम प्रोजेक्ट मानला जात आहे. महाबळेश्वर, तापोळा, कोयना सगळं एकाच ठिकाणी पहायला मिळणार आहे. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा असा हा केबल स्टे ब्रिज आहे.
सुमारे 175 कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येणारा हा पूल केवळ वाहतुकीसाठीच नव्हे तर पर्यटनाच्या दृष्टीनेही मोठे आकर्षण ठरणार आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बांधण्यात आलेल्या या केबल स्टे ब्रिजची लांबी तब्बल 540 मीटर तर रुंदी 14 मीटर इतकी आहे. पुलावर 43 मीटर उंचीची विशेष व्ह्यूईंग गॅलरी उभारण्यात येत असून येथून पर्यटकांना कोयना बॅकवॉटरचा नयनरम्य परिसर, सह्याद्रीच्या डोंगररांगा आणि मनमोहक सूर्यास्ताचा विहंगम नजारा अनुभवता येणार आहे.
या पुलामुळे सोळशी आणि कांदाटी खोरे थेट जोडले जाणार असून अनेक वर्षांपासून वाहतूक आणि संपर्काच्या समस्येला मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः दुर्गम भागातील ग्रामस्थांना आरोग्य, शिक्षण, बाजारपेठ आणि प्रशासकीय सेवांसाठी जलद संपर्क उपलब्ध होणार आहे. पुलामुळे सुमारे 50 किलोमीटरचे अंतर कमी होणार असल्याने वेळ आणि इंधनाची मोठी बचत होणार आहे.
कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र यांना जोडणारा हा पूल भविष्यात पर्यटनासाठी नवे केंद्र ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महाबळेश्वर, तापोळा, कोयना आणि कांदाटी खोऱ्यातील पर्यटनाला या प्रकल्पामुळे मोठी चालना मिळणार आहे. स्थानिक नागरिक, पर्यटक आणि व्यापारी वर्गासाठी हा पूल विकासाचा नवा मार्ग ठरणार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
सध्या पुलावरील अंतिम टप्प्यातील कामे वेगाने सुरू असून सुरक्षा चाचण्या आणि सौंदर्यीकरणाची कामे पूर्ण झाल्यानंतर लवकरच हा पूल वाहतुकीसाठी खुला होण्याची शक्यता आहे.