श्रीलंकेतील मठात केबल ट्रेन अपघात; वर्ध्यातील बौद्ध भिक्षूंसह 7 जणांचा मृत्यू

Cable Train Accident : श्रीलंकेत केबल कारचा भीषण अपघात झाल्याची घटना समोर आली आहे. या अपघाता वर्ध्यातील भिक्षुंसह 7 जणांचा मृत्यू झाला आहे. यात वर्धेच्या बौद्ध भिक्षु ठकदरे गेल्या एक वर्षाच्या धम्म विनयच्या साधनेसाठी श्रीलंकेत होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, श्रीलंकेतील मेलसिरीपुरातील पानसियागामा इथल्या ना उयाना मठ इथे हा भीषण अपघात झालाय. अपघाताच्या वेळी मठात 13 बौद्ध भिक्षू केबल कारमधून प्रवास करत होते, अशी माहिती मिळाली आहे. केबल कारची केबल तुटून पडल्याने किमान सात बौद्ध भिक्षूंचा जागीच मृत्यू झाला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काल रात्री (24) कुरुनेगाला येथील बौद्ध वन मठात झालेल्या अपघातावेळी केबल कारमध्ये सुमारे 13 बौद्ध भिक्षू प्रवास करत असताना हा भीषण अपघात घडला.
अपघात मृत भिक्षुंपैकी किमान दोन परदेशी नागरिक असून महाराष्ट्रातील वर्ध्याचे बौद्ध भिक्षु वाकदरेंचा मृत्यू झाला आहे. त्यांचे मृतदेह गोकरेल्ला जिल्हा रुग्णालयात ठेवण्यात आले आहेत. ते वर्ध्याच्या तळेगांव मानव विकास साधना आश्रमचे आहेत. दरम्यान वर्ध्याच्या तळेगांव आणि परिसरातील नागरिकांनी प्रफुल्ल वाकदरे यांचा मृतदेह भारतात आणण्यासाठी सरकारकडे मागणी केली आहे. मृतकांचे मृतदेह कुरुनेगाला शिक्षण रुग्णालयात ठेवण्यात आले आहेत.
