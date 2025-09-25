English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

श्रीलंकेतील मठात केबल ट्रेन अपघात; वर्ध्यातील बौद्ध भिक्षूंसह 7 जणांचा मृत्यू

Cable Train Accident : श्रीलंकेत झालेल्या केबल ट्रेन अपघात वर्ध्यातील बौद्ध भिक्षूंसह 7 जणांचा मृत्यू झाला आहे. एक वर्षाच्या धम्म विनयच्या साधनेसाठी गेले भिक्षु ठकदरे यांचं निधन झालं आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Sep 25, 2025, 10:59 PM IST
श्रीलंकेतील मठात केबल ट्रेन अपघात; वर्ध्यातील बौद्ध भिक्षूंसह 7 जणांचा मृत्यू

Cable Train Accident : श्रीलंकेत केबल कारचा भीषण अपघात झाल्याची घटना समोर आली आहे. या अपघाता वर्ध्यातील भिक्षुंसह 7  जणांचा मृत्यू झाला आहे. यात वर्धेच्या बौद्ध भिक्षु ठकदरे गेल्या एक वर्षाच्या धम्म विनयच्या साधनेसाठी श्रीलंकेत होते. 

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, श्रीलंकेतील मेलसिरीपुरातील पानसियागामा इथल्या ना उयाना मठ इथे हा भीषण अपघात झालाय. अपघाताच्या वेळी मठात 13 बौद्ध भिक्षू केबल कारमधून प्रवास करत होते, अशी माहिती मिळाली आहे. केबल कारची केबल तुटून पडल्याने किमान सात बौद्ध भिक्षूंचा जागीच मृत्यू झाला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काल रात्री (24) कुरुनेगाला येथील बौद्ध वन मठात झालेल्या अपघातावेळी केबल कारमध्ये सुमारे 13 बौद्ध भिक्षू प्रवास करत असताना हा भीषण अपघात घडला. 

अपघात मृत भिक्षुंपैकी किमान दोन परदेशी नागरिक असून महाराष्ट्रातील वर्ध्याचे बौद्ध भिक्षु वाकदरेंचा मृत्यू झाला आहे. त्यांचे मृतदेह गोकरेल्ला जिल्हा रुग्णालयात ठेवण्यात आले आहेत. ते वर्ध्याच्या तळेगांव मानव विकास साधना आश्रमचे आहेत. दरम्यान वर्ध्याच्या तळेगांव आणि परिसरातील नागरिकांनी प्रफुल्ल वाकदरे यांचा मृतदेह भारतात आणण्यासाठी सरकारकडे मागणी केली आहे. मृतकांचे मृतदेह कुरुनेगाला शिक्षण रुग्णालयात ठेवण्यात आले आहेत.

FAQ

1. श्रीलंका केबल कार अपघात नेमके काय आहे?
श्रीलंका केबल कार अपघात हा 24 सप्टेंबर 2025 रोजी रात्री कुरुनेगाला जिल्ह्यातील मेलसिरीपुरा येथील पानसियागामा येथील ना उयाना मठ (ना लियाना अरण्य सेनानाया) जवळ घडला. केबल कारची केबल तुटून पडल्याने अपघात झाला, ज्यात 13 बौद्ध भिक्षू होते.

2. अपघातात किती भिक्षूंचा मृत्यू झाला?
अपघातात किमान 7 बौद्ध भिक्षूंचा मृत्यू झाला. कुरुनेगाला रुग्णालयातील सूत्रांनी सांगितले की, केबल कारमध्ये 13 भिक्षू होते, आणि केबल तुटून खाली पडल्याने हा अपघात झाला.

3. अपघात कुठे घडला?
अपघात कुरुनेगाला जिल्ह्यातील मेलसिरीपुरा येथील पानसियागामा येथील ना उयाना मठ (ना लियाना अरण्य सेनानाया) जवळ घडला. हे बौद्ध वन मठ आहे, जिथे भिक्षू धम्म विनय साधना करत होते.

4. मृत भिक्षूंमध्ये महाराष्ट्रातील भिक्षू कोण आहे?
मृत भिक्षूंमध्ये महाराष्ट्रातील वर्धा जिल्ह्यातील तळेगाव मानव विकास साधना आश्रमचे बौद्ध भिक्षू प्रफुल्ल वाकदरे (ठकदरे) यांचा समावेश आहे. ते एक वर्षाच्या धम्म विनय साधनेसाठी श्रीलंकेत गेले होते.

5. मृत्यू झालेल्या भिक्षूंमध्ये परदेशी नागरिक कोण आहेत?
मृत भिक्षूंमध्ये किमान 2 परदेशी नागरिक आहेत. प्रफुल्ल वाकदरे हे महाराष्ट्रातील आहेत, आणि इतर एका भिक्षूचा देखील परदेशी असल्याचा उल्लेख आहे.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Sri Lanka cable train accidentWardhamaharashtraIndian monk dies Sri LankaSri Lanka Buddhist monastery accident

इतर बातम्या

आरक्षणाच्या मुद्यावर भुजबळ- अजितदादांमध्ये मतभेद, अजित पवार...

महाराष्ट्र बातम्या