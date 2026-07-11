लाडकी बहीण योजनेबाबत कॅगचे ताशेरे, राजकारण तापलं! 3 हजार 500 कोटींचा जादा खर्च...

महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अशा 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'च्या आर्थिक नियोजनावर कॅगने आपल्या ताज्या अहवालात गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात सरकारनं या योजनेवर बजेटच्या आर्थिक तरतुदीपेक्षा साडेतील हजार कोटींहून अधिकचा खर्च केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. त्यामुळं लाडकी बहीण योजनेवरून पुन्हा राजकारण तापल्याचं पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्रात महायुती सरकारसाठी गेमचेंजर ठरलेली लाडकी बहीण योजना पुन्हा चर्चेत आली आहे. यावेळी ही योजना चर्चेत येण्याचा कारण ठरलाय, भारताचा नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक अर्थात कॅगचा अहवाल सविस्तर वाचा.
लाडकी बहीण योजनेतील खर्चावरून कॅगन ताशेरे ओढले आहेत. कॅगच्या या निरीक्षणांमुळे राज्य सरकारसमोर अनेक आर्थिक प्रश्न उभे राहिले आहेत. 2024-25 या आर्थिक वर्षात या योजनेवर मंजूर तरतुदीपेक्षा तब्बल 3,541.16 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या वाढीव खर्चामागील कारणांबाबत संबंधित विभागाकडून समाधानकारक माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याची नोंदही करण्यात आली आहे. अहवालानुसार, महिला व बालविकास विभागासाठी सुरुवातीला 26,200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
त्यानंतर ‘लेक लाडकी’ योजनेतील 3,490.75 कोटी रुपये या योजनेकडे वळवण्यात आले. त्यामुळे उपलब्ध निधीची रक्कम 29,693.09 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. मात्र, प्रत्यक्ष खर्च 33,237.24 कोटी रुपये इतका झाल्याने मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त आर्थिक भार पडल्याचे समोर आलं. दीर्घकालीन विकासापेक्षा कल्याणकारी योजनांच्या हस्तांतराकडे सरकारचा कल असल्याचं निरीक्षण कॅगच्या अहवालात नोंदवण्यात आलंय. गृहनिर्माण खर्च 54.7% घटला. पाणीपुरवठा-स्वच्छता खर्च 31.8% घटला असल्याचं कॅगचं निरीक्षण आहे.
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मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये बजेटचे अंदाज बांधणे, खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आणि एकंदरीत आर्थिक व्यवस्थापन यात मोठ्या त्रुटी आणि असल्याचं कॅगच्या अहवालात समोर आलंय. सरकारनं मोठ्या थेट लाभ हस्तांतरणाच्या योजनांसाठी अर्थसंकल्प तयार करताना लाभार्थी व्याप्ती आणि निधीच्या गरजा यांचे व्यवस्थित मूल्यांकन करण्याचा सल्ला कॅगनं दिला आहे. तसंच निधी ठेव खात्यांमध्ये पडून ठेवण्याऐवजी केवळ तात्काळ खर्चासाठी आवश्यक असेल तेव्हाच तो काढला जाईल याची खात्री करावी, असा सल्लाही कॅगकडून सरकारला देण्यात आलाय. कॅगच्या या अहवालावरून विरोधकांनी पुन्हा एकदा लाडकी बहीण योजनेवरून सरकारला लक्ष्य केलं.
कॅगच्या अहवालात लाडकी बहीण योजनेवर ताशेरे ओढण्यात आले. ज्यावरून विरोधकांकडून या योजनेवरून सरकारवर टीका केल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनीही पलटवार केला आहे. लाडकी बहीण योजना आणि योजनेचा खर्च कायमच चर्चेचा विषय ठरलाय. लाडकी बहीणसाठी इतर खात्यांचा आणि योजनांचा पैसा वर्ग केल्याचं समोर आलेलं. आता कॅगनंच या योजनेतील खर्चावर ताशेरे ओढल्यानंतर, सरकार या योजनेत काय बदल करतं? याकडे लाडक्या बहिणींसह सर्वांचंच लक्ष राहणार आहे.