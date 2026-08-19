/आजच्या आज आम्ही शिंदेंना अपात्र घोषित करू शकतो का? न्यायाधीशांच्या प्रश्नामुळे सुनावणीत मोठा ट्विस्ट, शिंदे गटाची धाकधूक वाढली

Shiv Sena party And Symbol Hearing : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुृरु आहे.. वकील कपिल सिब्बल ठाकरे गटाची बाजू मांडत आहेत. कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद संपल्यांनतर वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी देखील ठाकरे गटाची बाजू मांडली. राजकीय पक्ष असल्याचे सांगून कारवाईपासून वाचू शकत नाही, असे मोठे विधान नुकताच देवदत्त कामत यांनी केले. देवदत्त कामत यांनी काही महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. यानंतर आजच्या आज आम्ही शिंदेंना अपात्र घोषित करू शकतो का? असा सवाल न्यायाधीशांनी उपस्थित केला.
शिंदेंना संधी दिली म्हणजे अध्यक्ष त्यांना सिस्टिम मानायला लागले का? असाही सवाल यादरम्यान उपस्थित केला गेला. ज्या पद्धतीने सरकार तयार झाले, त्यानंतर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. राजकीय पक्ष असल्याचे सांगून कारवाईपासून वाचू शकत नाही, असे मोठे विधान नुकताच देवदत्त कामत यांनी केले. बंडखोरी झाली, त्यावेळी पक्षात कोण कोण होते हे अत्यंत महत्वाचे असल्याचे देवदत्ता कामत यांनी म्हटले. निवडणुकीत उमेदवार राजकीय पक्ष ठरवत असतो, असे मोठे विधान देवदत्त कामत यांनी कोर्टात केले.टर्म संपली असली तरीही आमदार अपात्रतेचे प्रकरण महत्वाचे असल्याचे कामत म्हणाले.
जर न्यायालयाने असे मानले की अपात्रतेबाबतचा निर्णय चुकीचा होता, तर त्याचा चिन्हाच्या वादावर निश्चितच परिणाम होईल. या न्यायालयाने आधीच मत व्यक्त केले आहे की अपात्रतेबाबतचा अंतिम निकाल हा केवळ पूर्वलक्षी मान्यता आहे. जर न्यायाधीशांनी आमच्या बाजूने निकाल दिला, तर ती घोषणा रद्द होईल असं देवदत्त कामत म्हणाले.
आम्ही आज त्यांना अपात्र घोषित करू शकतो का? आम्ही अध्यक्षांची भूमिका घेऊन त्यांना अपात्र ठरवू शकतो का? असा सवाल न्यायधीश बागची यांनी उपस्थित केला. जर अध्यक्षांचा आदेश अवैध असेल. तर ते एक न्यायाधिकरण आहे. जर न्यायाधिकरणाने अवैधपणे काम केले असेल, तर आपल्या न्यायाधीशांकडून न्यायिक पुनर्विलोकनाद्वारे ती दुरुस्त केली जाईल. आणि आपल्या न्यायाधीशांकडून दिलासाही दिला जाऊ शकतो असं कामत म्हणाले.
अध्यक्षांची भूमिका कायद्याच्या विरुद्ध असेल तर आम्ही ती रद्द करू शकतो यात आम्हाला शंका नाही. पण परिणामी आम्ही त्यांना अपात्र घोषित करू शकतो का? अध्यक्ष अर्ध-न्यायिक अधिकाराचा वापर करत आहेत. आम्हाला सर्टिओरारीचा आदेश जारी करण्यास कोणताही संकोच वाटत नाही असंही न्यायधीश बागची म्हणाले.
शिस्तभंगाच्या कारवाईचा विचार करा. आपण शिक्षा रद्द करू शकतो, पण शिक्षा लादू शकतो का? निर्णय घेण्यासाठी आपण प्रकरण प्राधिकरणाकडे परत पाठवू शकतो. श्री. शिंदे यांच्याकडे विधानसभेत बहुमत होते याबद्दल कोणताही वाद नाही. मुख्य प्रश्न हा आहे की, जेव्हा त्यांनी विधानसभेत बहुमत मिळवले, तेव्हा ते पक्षाचे सदस्य राहिले होते का? न्यायधीश बागची म्हणाले.
होय. परंतु, बचावाचा मुद्दा हा केवळ 'प्रथमदर्शनी' (prima facie) निष्कर्षाच्या पलीकडे जाऊ शकतो. बचावासाठी संपूर्ण प्रकरणाच्या न्यायनिर्णयाची आवश्यकता भासू शकते; ज्यामध्ये २०१८ ची घटना (Constitution) अधिकृतपणे नोंदवली गेली होती का, यासह इतर संबंधित प्रश्नांचाही समावेश असू शकतो अस देवदत्त कामत म्हणाले. मात्र, 'प्रथमदर्शनी' निष्कर्ष काढण्याच्या टप्प्यावर या सर्व बाबींचा विचार करणे हे विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरचे आहे. मला नेमका हाच मुद्दा मांडायचा आहे.