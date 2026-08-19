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आजच्या आज आम्ही शिंदेंना अपात्र घोषित करू शकतो का? न्यायाधीशांच्या प्रश्नामुळे सुनावणीत मोठा ट्विस्ट, शिंदे गटाची धाकधूक वाढली

आजच्या आज आम्ही शिंदेंना अपात्र घोषित करू शकतो का? ठाकरेंच्या वकिलांच्या युक्तीवादानंतर न्यायाधीशांनी सवाल उपस्थित केला. यामुळे सुनावणीत मोठा ट्विस्ट  आला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 19, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 04:12 PM IST
आजच्या आज आम्ही शिंदेंना अपात्र घोषित करू शकतो का? न्यायाधीशांच्या प्रश्नामुळे सुनावणीत मोठा ट्विस्ट, शिंदे गटाची धाकधूक वाढली

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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