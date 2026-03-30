कॅप्टन अशोक खरातमुळे चर्चेत आलेला कॅनडा कॉर्नर नाशिकमधील सर्वात श्रीमंत एरिया का आहे? 56 वर्षांपूर्वी येथे काय होते? हायप्रोफाईल इतिहास जाणून थक्क व्हाल.   

वनिता कांबळे | Updated: Mar 30, 2026, 10:16 PM IST
Nashik Canada Corner History : कथित भोंदूबाबा कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणामुळे नाशिकमधील कॅनडा कॉर्नर परिसर सपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चेत आला आहे. नाशिकच्या कॅनडा कॉर्नर परिसरात अशोक खरात याने ऑफिस थाटलं होतं. याच ऑफिसात त्यानं अनेक महिलांचं लैंगिक शोषण केले. ऑफिसमध्ये खरात काळी कृत्य करत होता. खरातच्या मोबाईलमध्ये 58 व्हिडिओ सापडले आहेत. यातील सर्वाधिक व्हिडिओ हे याच कॅनडा कॉर्नर परिसरात असलेल्या ऑफिसमधील आहे. कॅनडा कॉर्नर परिसर हा नाशिक मधील सर्वात श्रीमंत एरिया आहे. जाणून घेऊया कॅनडा कॉर्नर परिसराचा 56 वर्ष जुना हायप्रोफाईल इतिहास.

कांदा, द्राक्ष यासाठी प्रसिद्ध असलेला नाशिक जिल्हा आता फक्त यशस्वी शेतकऱ्यांच्या यशोगाथेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. नाशिक हे झपाट्याने विकसीत होत असलेले शहर आहे. अनेक बड्या औद्योगित वसाहती नाशिकमध्ये उभ्या राहत आहेत.  नाशित हे महाराष्ट्राचे धार्मिक पर्यटनस्थळ आहे. यामुळे नाशिक नेहमीच गुंतवणुकदारांना आकर्षित करत आहे. अशात नाशिकमध्ये अनेक परिसर हायप्रोफाईल एरिया म्हणून विकसीत होत आहेत. यापैकीच एक आहे तो कॅनडा कॉर्नर परिसर. हा नाशिकमधील सर्वात श्रीमंत एरियांपैकी एक आहे. याच हायप्रोफाईल एरियामध्ये अशोक खरात याने आपले ऑफिस थाटले होते.  कॅनडा कॉर्नर आधीपासूनच नाशिकमधील सर्वात जास्त चर्चेत असणारा एरिया आहे. हा नाशिकमधील सर्वात श्रीमंत एरिया का आहे याचे रहस्य याच्या इतिहासातच दडलेले आहे. 

कॅनडा कॉर्नर नाशिकमधील सर्वात श्रीमंत एरिया

कॅनडा कॉर्नर नाशिकमधील सर्वात श्रीमंत एरिया आहे. कॅनडा कॉर्नर परिसराचा पिनकोड 422005 असा आहे. कॅनडा कॉर्नर कॉलेज रोडजवळ वसलेला एरिया आहे. येथे उच्चभ्रू व्यावसायिक आणि निवासी परिसर आहे. नाशिक सिटीमधील मध्यवर्ती ठिकाण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या परिसरात अनेक ब्रॅंडेड दुकाने, मोठी रुग्णालये, शैत्रणिक संस्था, हायप्रोफाईल ऑफिस, तसेच बडे उद्योगपती आणि श्रीमंत व्यक्तीची घरं आहेत.  

कॅनडा कॉर्नर परिसर जलद गतीने डेव्हलप होण्याचे कारण म्हणजे याची कनेक्टेव्हिटी.  या परिसराला 5 पैकी 4 सुरक्षा रेटिंग मिळाले आहे. मध्यवर्ती बस स्थानक, महामार्गांना जोडणारे रस्ते असे अनेक पर्याय आहेत. अनेक जण कॅनडा कॉर्न परिसरात मालमत्ता घेत आहेत. यामुळे या एरियाची डिमांड दिवसेंदिवस वाढत आहे. 

कॅनडा कॉर्नरचा हायप्रोफाईल इतिहास 

क्वोराच्या माहितीनुसार कॅनडा कॉर्नर परिसराचा इतिहास 56 वर्ष जुना आहे.  या परिसराला कॅनेडियन मिशनऱ्यांच्या नावावरून नाव देण्यात आले आहे. 1970 च्या दशकापर्यंत तेथे एक धर्मादाय रुग्णालय चालवले होते, ज्याच्या जागी सध्या बीएसएनएलचे कार्यालय आहे. नाशिकमधील कॅनडा कॉर्नरला हे नाव वसाहतकालीन व्यापारी संबंध, स्थानिक महत्त्वाचे स्थळ म्हणून मिळाले आहे. 19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि 20 व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात या परिसरात कॅनेडियन व्यापारी आणि रहिवाशांचे वास्तव्य होते. कॅनडा कॉर्नर हा नाशिकच्या मध्यवर्ती व्यापारी भागांजवळील एक छोटा चौक आहे. पूर्वीच्याकाळी  ऐतिहासिक दृष्ट्या व्यापाऱ्यांसाठी भेटीचे ठिकाण होते. दिशा आणि टपाल पत्त्यांमध्ये संदर्भ म्हणून याचा वापर केला जायचा अशा नोंदी आहेत.

स्थानिक ऐतिहासिक नोंदी आणि नगरपालिका दस्तऐवजांनुसार, ब्रिटिश भारत आणि सुरुवातीच्या स्वतंत्र भारताच्या काळात कॅनेडियन व्यापारी, किंवा कॅनडाशी संबंधित लोक जसे की धर्मप्रचारक, निर्यातदार, किंवा रुग्णवाहिका तसेच धर्मादाय प्रतिनिधी येथे वारंवार भेट देत होत. याच परिसरात कॅनेडियन व्यापारी व्यापार करत होते तसेच त्यांची कार्यालये देखील येथे होती. कॅनेडियन लोकांच्या मोठ्या उपस्थितीमुळे हा परिसर कॅनडा कॉर्नर म्हणून ओळखला जाऊ लागला असे देखील सांगितले जाते. याबाबत स्थानिकांकडून देखील अनेक किस्से सांगितले जातात. नाशिकचे जुने रहिवासी आणि काही स्थानिक इतिहासकारांच्या सांगण्यानुसार एक कॅनेडियन व्यापारी संस्था, कॅनेडियन धर्मप्रचारक त्या चौकाचा बैठकीचे ठिकाण म्हणून वापर करत असत. स्थानिक ग्रंथालये आणि वृत्तपत्रांमध्ये जतन केलेल्या जुन्या निर्देशिका आणि मौखिक इतिहासाच्या नोंदींनुसार, 20 व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या नोंदींमध्ये त्या कोपऱ्याजवळ असलेल्या आणि ज्यांच्या नावात “कॅनडा” हा शब्द आहे अशा व्यवसायांचा उल्लेख आढळतो.त्या ठिकाणी ७० च्या दशकापर्यंत कॅनेडियन मिशनरी संकुल होते, तसेच शरणपूर रस्ता आणि शरणपूर-गंगापूर लिंक रोड या दोन रस्त्यांच्या कोपऱ्यावर असल्याने ते 'कॅनडा कॉर्नर' म्हणून ओळखले जाऊ लागला. 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

