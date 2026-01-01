Pune AB Form Conflict : राज्यात मनपा निवडणुकीच्या उमेदवारीवरून दोन दिवसांपासून प्रचंड गदारोळ सुरू आहे. उमेदवारी अर्जाच्या शेवटच्या दिवशी नाशिकमध्ये एबी फॉर्म वाटपावरून प्रचंड राडा झाल्याचं पहायला मिळाले. पुण्यात मात्र एक अजबच प्रकार घडला. एक उमेदवाराने चक्क AB फॉर्म गिळला. पुण्यात AB फॉर्म गिळणाऱ्या उमेदवाराचा दावा ऐकून निवडणूक अधिकारी, पोलिस सगळेच शॉक झाले. फॉर्म खाऊन टाकणा-या उद्धव कांबळेंवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालयात ही घटना घडली.
पुण्यात पक्षाने एकाच प्रभागात दोघांना एबी फॉर्म दिला होता. त्यातून आता नेमका अधिकृत उमेदवार कोण हा प्रश्न उपस्थित होणं सहाजिकच होत. या दरम्यान उद्धव कांबळे नावाच्या उमेदवारांने दुस-याचा एबी फॉर्म फाडून खाऊन टाकल्याची चर्चा आहे. त्यावरून सध्या पुण्यात प्रचंड गोंधळ सुरु आहे. माझी मेडिकल करा, मी कोणाचा ही फॉर्म खाल्लेला नाही. मी आमच्या शिवसेनेच्या पक्षासोबत चर्चा केली असून मी अधिकृत उमेदवार आहे. मी तिथे असलेल्या प्रतिस्पर्धी मच्छिंद्र ढवळे यांना ओळखत नाही अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेचे उमेदवार उद्धव कांबळे यांनी दिली आहे.
उद्धव कांबळे यांनी पुण्यातील प्रभाग क्रमांक ३४ मधून उमेदवारी अर्ज भरला. पक्षाकडून २ उमेदवारांना एकच ए बी फॉर्म दिल्यामुळे कांबळे यांच्यावर त्यांच्याच प्रतिस्पर्धी मच्छिंद्र ढवळे यांचा ए बी फॉर्म खाल्ल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हे आरोप त्यांनी खोडले असून मी फॉर्म अनवधानाने फाडला पण खाल्ला नाही अशी प्रतिक्रिया कांबळे यांनी दिली आहे.
