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एमपीएससीच्या फायनपर्यंत पोहचून हुकलेल्या उमेदवारांना नोकरी मिळणार; महाराष्ट्र सरकारची नवी योजना जाहीर

एमपीएससीच्या अंतिम निवडीत हुकलेल्या उमेदवारांना  'निपुण सेतू'द्वारे रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. सरकारने नवी योजना जाहीर केली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 05, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 08:38 PM IST
एमपीएससीच्या फायनपर्यंत पोहचून हुकलेल्या उमेदवारांना नोकरी मिळणार; महाराष्ट्र सरकारची नवी योजना जाहीर

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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