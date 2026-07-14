/कोणाला संशय येऊ नये म्हणून महापालिकेच्या उद्यानात गांजाची झाडे?; भाजप नेत्याच्या व्हिडिओनंतर खळबळ

नागपूर महापालिकेच्या एका सार्वजनिक उद्यानात गांजासदृश झाडे आढळल्याचा दावा समोर आल्यानंतर शहरात मोठी खळबळ उडाली आहे. भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याने या झाडांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केल्यानंतर हा प्रकार चर्चेचा विषय ठरला. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने तातडीने दखल घेत चौकशी सुरू केली असून, संबंधित झाडांचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. तपास अहवालानंतरच ती झाडे प्रत्यक्षात गांजाची होती की इतर कोणत्या वनस्पतीची, हे स्पष्ट होणार आहे.
नागपूर महापालिकेच्या अखत्यारीतील एका उद्यानात गांजासारखी दिसणारी झाडे असल्याचा दावा करत भाजपच्या एका स्थानिक पदाधिकाऱ्याने व्हिडिओ प्रसिद्ध केला. या व्हिडिओमध्ये उद्यानात उगवलेल्या काही झाडांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारची झाडे आढळल्याच्या दाव्यामुळे नागरिकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात असून हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे.
व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर नागपूर महापालिका प्रशासनाने संबंधित उद्यानाची पाहणी केली. प्राथमिक तपासानंतर संशयित झाडे हटविण्यात आली असून त्यांचे नमुने वैज्ञानिक तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. संबंधित विभागातील अधिकारी संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. तपास पूर्ण होईपर्यंत ही झाडे गांजाचीच होती, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
महापालिकेच्या उद्यानात अशी झाडे कशी उगवली, ती नैसर्गिकरित्या उगवली की कोणी मुद्दाम लावली, याचाही तपास सुरू आहे. उद्यानाच्या देखभालीची जबाबदारी असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून माहिती घेतली जात असून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर पुरावेही तपासले जाऊ शकतात. निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
ही घटना समोर आल्यानंतर सार्वजनिक उद्यानांच्या देखभाल आणि सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. नागरिकांनी उद्यानांची नियमित तपासणी, तणनियंत्रण आणि वनस्पतींची ओळख याकडे अधिक लक्ष देण्याची मागणी केली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी संशयास्पद वनस्पती वाढू नयेत, यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची गरजही व्यक्त केली जात आहे.
वनस्पतीचे स्वरूप पाहून ती गांजाची आहे की नाही, याचा अंतिम निर्णय घेता येत नाही. यासाठी वनस्पतिशास्त्रीय आणि प्रयोगशाळेतील तपासणी आवश्यक असते. त्यामुळे संबंधित नमुन्यांचा अहवाल आल्यानंतरच अधिकृतरीत्या ही झाडे गांजाची होती की अन्य कोणती वनस्पती होती, हे स्पष्ट होईल. त्यामुळे अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
या घटनेमुळे महापालिकेच्या उद्यानांच्या देखभालीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सार्वजनिक बागांची नियमित पाहणी, अनधिकृत किंवा संशयास्पद वनस्पती तातडीने हटविणे आणि उद्यान व्यवस्थापन अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधितांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.