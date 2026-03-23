कॅप्टन अशोक खरातने केलेले 10 मोठे गुन्हे; महाराष्ट्रातील श्रीमंत नेते, उद्योजकांचा पैसा वापरुन केले अत्यंत भयानक कारनामे

कॅप्टन अशोक खरात 10 तोंडी गुन्हेगार आहे.  खरातच्या चौकशीतून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.  काळा पैसा पांढरा करत असल्याचा संशय  आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 23, 2026, 10:14 PM IST
Captain Ashok Kharat :  महिला अत्याचाराच्या प्रकारांनी गोत्यात सापडलेला कॅप्टन अशोक खरातचे नवनवे कारनामे समोर येत आहेत. मागील पाच दिवसांपासून खरातची SIT चौकशी सुरू आहे. तसंच नाशिक गुन्हे शाखेनं खरातची झाडाझडती सुरू केली आहे. या चौकशीतून खरातचे नवनवे रूप समोर येत आहे. सुरुवातील महिला अत्याचारी म्हणून समोर आलेला खरात अनेक गुन्हेगारी कृत्य करत असल्याचं उघड झाले आहे. अशोक खरातने 10 मोठे गुन्हे केले आहेत. 

अशोक खरात याने श्रद्धेच्या आडून महिलांवर लैंगिक अत्याचार, हनी ट्रॅपचा जाळे आखून उद्योजकांना लुबाडण्याचे काम, तसंच आता श्रीमंत नेते, उद्योजकांचे काळे पैसे पांढरे करण्याचे कामही खरात करत असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चौकशी समितीचे त्यादृष्टीनं तपास सुरू केल्याची माहिती समोर येत आहे.  तसंच खुनाचे आरोप, शेतकऱ्यांना धमकावणे, त्यांच्या जमिनी बळकावणे, गावाची निधी स्वत:च्या ट्रस्टसाठी वळवणे, शेतकऱ्यांसाठी असलेले पाणी स्वत:च्या मालमत्तांसाठी वापरणे, काळ्या जादूची भीती दाखवत भाविकांना लुबाडणे, बुवाबाजी करून लोकांना गंडवणे असे अनेक प्रकार या भोंदू अशोक खरातनं केल्याचं समोर आलंय. त्यामुळं अशोक खरातची ही कृत्यं दहातोंडी रावणाची बरोबरी करणारी असल्याचं समोर येतंय.
खरातच्या शिवनिका संस्थानमध्ये ब्लॅक अँड व्हाईट चा खेळ चालायचा. ट्रस्टचा बँक अकाउंटचा वापर अनेक राजकीय नेत्यांचा पैसा वापरला जायचा. ब्लॅकचा पैसा व्हाईट करण्यासाठी या बँक अकाउंटचा वपार केला जायचा असा तपास यंत्रणांना दाट संशय आहे.  शिवनिका संस्थांनचे सर्व आर्थिक व्यवहार तपासले जाणार आहेत.  शिवनिका संस्थान धर्मदाय आयुक्तांच्या रडारवर आहे.  ईशानेश्वर मंदिराला दिलेली देणगी आणि बँक अकाऊंट डिटेल्स व्यवहार चौकशी सुरू आहे.  अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची माहिती SIT कडून संकलित केली जात असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. 

कॅप्टन अशोक खरात केलेले 10 मोठे गुन्हे   

लैंगिक अत्याचार 
हनी ट्रॅप
काळा पैसा पांढरा करणे
खुनाचे आरोप 
शेतकऱ्यांना धमकावणे 
जमिनी बळकावणे
गावाचा निधी वळवणे 
शेतकऱ्यांचे पाणी पळवणे 
काळ्या जादूची भीती
बुवाबाजी

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Tags:
Captain Ashok Kharat 10 Major CrimesCaptain Ashok Kharat caseकॅप्टन अशोक खरातकॅप्टन अशोक खरात 10 गुन्हे

