Exclusive: अशोक खरात 'कस्तुरी' लावून करायचा महिलांचं शोषण; काय आहे त्या रसायनात?

Ashok Kharat: कथित ज्योतिष कॅप्टन अशोक खरात याच्या लैंगिक शोषण प्रकरणाची व्याप्ती आता आणखी वाढताना दिसतेय. त्यामुळं सध्या असलेल्या एक तक्रारदारापेक्षा अनेक तक्रारदार समोर येण्याची शक्यता आहे. पोलीस दलातील अतिशय विश्वासू सूत्रांच्या माहितीनुसार जवळपास व्हिडिओंची संख्या खूप मोठी असल्याचं सांगण्यात येतंय.. त्यामुळं या प्रकरणात आणखी काही तक्रारदार पोलिसांकडं धाव घेण्याची शक्यता आहे. कॅप्टन अशोक थोरातच्या लैंगिक शोषणाच्या कथा अंगावर शहारे आणणा-या आहेत. लोकांना मानसिक आधार देण्याच्या बहाण्यानं हा सैतान काय काय करायचा? याची सगळी कहाणी विकृतीचा कॅप्टन या विशेष भागात जाणून घेऊया.
झी 24 तासंनं एक व्हिडीओ समोर आणलाय. ज्यात महिलेची ओळख जबाबदारी आणि जाणिवपूर्वक लपवण्यात आली आहे. या व्हिडीओमध्ये बाबा महिलेच्या हाताला कथित रसायन लावताना दिसत आहे. या रसायनाचा वास तो महिलेला घ्यायला सांगायचा. यानंतर महिलांना गुंगी यायची. मग तो आपला डाव साधायचा, अशी धक्कादायक बाब समोर येत आहे.
दुसऱ्या एका पीडितेने आपल्यावर घडलेला प्रसंग सांगितला आहे. मला एक पेढा खायला दिला. यानंतर पाणी प्यायला दिलं. त्या पाण्याची चव खूपच विचित्र होती. त्या पेढ्यात कोणतं औषध होतं का? याची चौकशी पोलिस करणार आहेत. तो पेढा खाल्यानंतर महिलेला मळमळल्यासारखं वाटलं. ते औषध तू जितकं जास्त घेशील तेवढं लवकर बरं होईल, असे तो महिलेला सांगायचा. महिलेने दूर लोटण्याचा प्रयत्न केला. मी कृष्णाचा अवतार असून तू या जन्मीची राधा आहेस,असे बाबाने सांगितले. माझे डोके जड झाले. तो बाबा मला वश करत असल्याचे मला जाणवले. त्या महिलेला बाबाने धमकीदेखील दिली. तू प्रेयसी म्हणून राहिली नाहीस तर तुझं लग्न मोडेल, नवरा मरुन जाईल, असे तो बाबा सांगत असे, अशी आपबीती पीडितेने दिली.
अशोक खरातकडील रसायनांची चौकशी होणार आहे. अशोक खरात कथित कस्तुरीचा महिलांवर प्रयोग करायचा, कस्तुरी लावल्यानंतर अशोक खरात महिलांचं शोषण करत असल्याची माहिती आहे. दरम्यान खरातकडे असणारी ती कस्तुरीच की इतर काही रसायन याचीही चौकशी केली जाण्याची शक्यता आहे.