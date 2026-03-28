English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात दीपक केसरकर यांचा मोठा खुलासा; एकनाथ शिंदे यांना मंदिराची वाट कोणी दाखवली?

कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात दीपक केसरकर यांचा मोठा खुलासा; एकनाथ शिंदे यांना मंदिराची वाट कोणी दाखवली?

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री दीपक केसरकर यांचा फोटो व्हायरल होत आहे. यानंतर कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात दीपक केसरकर यांनी मोठा खुलासा केला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 28, 2026, 06:48 PM IST
कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात दीपक केसरकर यांचा मोठा खुलासा; एकनाथ शिंदे यांना मंदिराची वाट कोणी दाखवली?

Deepak Kesarkar On Captain Ashok Kharat : कथीत भोंदूबाबा कॅप्टन अशोक खरात याचे धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे. अशोक खरात याचे अनेक राजकीय नेत्यांसोबतचे फोटो व्हायरल झाले आहेत. मंत्री दीपक केसरकर यांचा अशोक खरात सोबतचा फोटो देखील व्हायरल होत आहे. या फोटोचे स्पष्टीकरण देताना दीपक केसकर यांनी अनेक खुलासे केले आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत ते अशोक खरात याच्या मंदिरात गेले होते. याबाबतचा खुलासा देखील त्यांनी केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मी शिवमंदिर म्हणून गेलो होतो. कोणत्याही अघोरी विधीमध्ये, पूजेमध्ये, विधीमध्ये मी भाग घेतलेला नाही.  खरात यांचे कृत्य महिलावंर अन्याया करणारे, मी फक्त शिंदे साहेबांसोबत मंदिरात गेलो होतो. कोणत्याही आमदाराला मी नेलेले नाही. एकनाथ शिंदे यांना त्या मंदिरांची वाट कोणी दाखवली असा प्रश्न पत्रकारांनी केसरकर यांना विचारला. शिर्डी पासून 10 Km अंतरावर हे मंदिर आहे.  या मंदिराबाबत खूप ऐकले होते. यामुळे या मंदिरात आम्ही दर्शनासाठी गेलो.  या मंदिरात अघोरी पूजा केली जाते हे मला माहित असते तर मी त्या मंदिरातच गेलो नसतो. मी साई भक्त आहे असं केसरकर म्हणाले. 

 महाराष्ट्रात कॅप्टन खरात बद्दल  खुप. बातम्या येत आहेत. त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. पण त्यांच्यासोबत चे फोटो बाहेर येत आहेत त्यावर खुलासा करणे माझे कर्तव्य आहे. मी शिव भक्त असल्याने  त्या मंदिरातील फोटो आहेत. ईशाणेश्वर मंदिराच्या अनुषंगाने माझी भेट झाली होती. पण. माझा त्यांच्याशी तसा काय संबध नाही
खरात याने ज्योतिष ध्यानाचा चुकीच वापर केल्याचे कळते. मी फक्त शिंदे साहेब यांच्यासोबत मंदिरात गेलो होतो. मी त्या मंदिराबाबत ऐकले होते. शिर्डीपासून 10 मिनिटांवर मंदिर होते. शिवमंदिरात त्यांनी शिंदे यांनी पूजा केली.  अघोरी पूजा ते करत आहे हे मला माहीत नव्हते असते तर तिथे गेलो नसतो.

आधी पवित्र मंदिर म्हणून त्याकडे पाहिले जात होते. आता त्या मंदिराचे पवित्र्य गेले आहे.  महिला आयोगाची जबाबदारी मोठी असते. त्या ट्रस्टच्या सदस्य होत्या. त्या स्वतः डायरेक्टर होत्या. मुख्यमंत्री यांनी त्यांच्या राजीनाम्याबाबत मागणी केली. एकनाथ शिंदे आणि खरात जेव्हा भेटले तेव्हा त्यात रस्त्याच्या कामाबाबत चर्चा झाली. SIT मध्ये ज्या ज्या लोकांनी खरातला मदत्वलेली असेल तर त्यांच्या चौकशी झाली पाहिजे.  असे प्रकार पुढे घडू नयेत यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे. पोलिसांना कल्पना नव्हती. अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलांनी मानसिक बळ देण्याची गरज आहे. ज्यांच्यावर अन्याय झाला ते समोर येऊन तक्रार देत नाही. तक्रारीसाठी पुढे आले पाहिजे. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Captain Ashok Kharat CaseDeputy Chief Minister Eknath ShindeMinister Deepak KesarkarBig revelation by Deepak Kesarkarउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

