कॅप्टन खरातवर गावबंदीचा ठराव, अनेक तक्रारी समोर आल्यानंतर ग्रामस्थ आक्रमक

Captain Ashok Kharat Case: कुणाल जमदाडे, झी मीडिया, मिरगाव: कॅप्टन अशोक खरातला अटक होताच त्याचे अनेक कारनामे समोर येत आहेत. या बलात्कारी अशोक खरातने केवळ महिलांचं शोषण केलं नाहीये तर राजकीय बळ वापरत अनेक ठिकाणी जमिनी हडपल्या आहेत. तसेच जमिनी बळकावल्याचा आरोपही त्याच्यावर करण्यात येत आहे. खरातला जेरबंद करताच त्याच्या विरोधात अनेक जण तक्रार देण्यासाठी समोर येत आहेत.
दरम्यान, ज्या गावात कॅप्टन अशोक खरातने कोट्यवधींचं साम्राज्य उभं केलं, त्याच मिरगावात आता त्याच्याविरोधात ग्रामस्थ उघडपणे आक्रमक झाले आहेत. वर्षानुवर्षे खरातच्या दहशतीखाली दबून गेलेले गावकरी आता निर्भयपणे पुढे येत आहेत. मिरगावात मंदिर बांधल्यानंतर खरातनं एका शेतकऱ्याची वहिवाट बंद केली होती. त्यामुळे राहतं घर सोडून गेल्या आठ महिन्यांपासून पत्र्याच्या खोलीत राहावं लागत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केलाय.
अशोक खरात विरोधात मिरगाववासी आक्रमक झाले असून खरातला गावबंदी करण्याचा ठराव लवकरच ग्रामसभेत मांडला जाणार आहे. त्याचबरोबर खरात अध्यक्ष असलेल्या ईशान्येश्वर देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळाचा कारभार ग्रामस्थांच्या ताब्यात देण्याची मागणीही जोर धरून केली जात आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात देवस्थानचा कारभार ग्रामस्थांकडे येण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे. त्यामुळे गावबंदीसोबत खरातविरोधात आणखी कोणते ठराव आणले जाणार?याकडे लक्ष असणार आहे.
दरम्यान, आता या प्रकरणाबाबत एसआयटीकडून तपास सुरू आहे, ज्यामधून अनेक खुलासे झाल्याची माहिती आहे. भोंदूबाबा कॅप्टन खरातने अनेक महिलांचे शोषण केल्याची माहिती असून त्याबाबत सर्व माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. तसेच सध्या तीन महिला तक्रार देण्यासाठी पुढे आल्या आहेत, आणखी काही महिला पुढे येण्याच्या शक्यता आहे. नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशनमध्ये कॅप्टन खरातसह त्याच्या संपर्कातील अन्य लोकांच्या विरोधातील लैंगिक अत्याचार, खंडणी आणि ब्लॅकमेलिंगच्या तक्रारींची माहिती घेणे सुरू आहे. याशिवाय त्याचे कार्यलय, निवासस्थानावरील लॅपटॉप, कम्प्युटर, हार्ड डिस्क आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या तपासणीचे कामही सुरू करण्यात आले आहे. तसेच मोाबईनमधील सर्व संभाषणाचे सीडीआरचाही तपास सुरू आहे.