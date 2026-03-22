English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • महाराष्ट्र बातम्या
कॅप्टन अशोक खरात नियमबाह्य पाणी कोणी दिलं होतं? मंत्र्यांचे फोटो दाखवणाऱ्या विरोधकांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सवाल

अशोक खरात प्रकरणावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विरोधकांवर पलटवार केला आहे. खरात प्रकरणात विरोधकांनी सरकारवर ताशेरे ओढले होते, मात्र, या प्रकरणात राजकारण करू नये असा सल्ला फडणवीसांनी विरोधकांना दिला. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 22, 2026, 11:46 PM IST
Captain Ashok Kharat : अशोक खरात प्रकरणावरून विरोधकांनी केलेल्या टीकेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. अशोक खरात प्रकरणात राजकारण आणू नका असा सल्लाही फडणवीसांनी विरोधकांनी दिला आहे. एवढंच नव्हे तर खरातला नियमबाह्य पाणी कोणी दिलं होतं? असाही सवाल करत फडणवीसांनी विरोधकांना इशारा दिलाय.  उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेत महायुती सरकारवर टीकास्त्र डागलं होतं, यानंतर फडणवीसांनीही विरोधकांवर जोरदार पलटवार केला.

Add Zee News as a Preferred Source

अशोक खरातवर सर्वातआधी कारवाईचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिले होते, या प्रकरणाचा भांडाफोडही आम्हीच केल्याचं फडणवीसांनी म्हटलंय.. अशोक खरातविरोधातले सर्वात जास्त पुरावे असल्याचंही फडणवीस म्हणाले. या प्रकरणात कोणालाही सोडणार नसून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचंही आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले.

'अशोक खरात प्रकरणाचा भांडाफोड आम्हीच केला, पुरावे देखील आहेत. अशोक खरातच्या दर्शनासाठी अनेक मंत्री त्यांच्या मंदिराच्या पाय-या झिजवायचे. अनेक राजकीय नेत्यांचे खरातसोबतचे फोटोही समोर आले आहेत, दरम्यान यानंतर राऊतांनी त्या सर्व मंत्र्यांना सहआरोपी करण्याची मागणी केलीय. तर विरोधी पक्षाचं कोणकोण खरातकडे गेले होते, याचे पुरावे आमच्याकडे आहेत, त्यामुळे या प्रकरणाला कोणीही राजकीय रंगू देऊ नये, असा सल्ला फडणवीस यांच्याकडून देण्यात आला.

ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते विनायक राऊत यांनी देखील खरातला भेटलेल्या मंत्र्यांवर टीकास्त्र डागलंय. खरातनं तोंड उघडल्यास अनेकांचे खरे चेहरे समोर येतील अशी टीका राऊतांनी केली, तसंच संबंधित मंत्र्यांवरही कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे केली आहे. अशोक खरात प्रकरणावरून सत्ताधारी विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप पाहायला मिळालेत, विरोधकांनी खरातला भेटलेल्या मंत्र्यांचा राजीनामा मागितलाय. मात्र, या प्रकरणात राजकारण करू नये असं म्हणत फडणवीसांनी विरोधकांना गर्भीत इशारा दिला.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
captain Ashok KharatCaptain Ashok Kharat CaseChief Minister Devendra Fadnavis hit back at the oppositionमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसकॅप्टन अशोक खरात

