कॅप्टन अशोक खरात नियमबाह्य पाणी कोणी दिलं होतं? मंत्र्यांचे फोटो दाखवणाऱ्या विरोधकांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सवाल

Captain Ashok Kharat : अशोक खरात प्रकरणावरून विरोधकांनी केलेल्या टीकेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. अशोक खरात प्रकरणात राजकारण आणू नका असा सल्लाही फडणवीसांनी विरोधकांनी दिला आहे. एवढंच नव्हे तर खरातला नियमबाह्य पाणी कोणी दिलं होतं? असाही सवाल करत फडणवीसांनी विरोधकांना इशारा दिलाय. उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेत महायुती सरकारवर टीकास्त्र डागलं होतं, यानंतर फडणवीसांनीही विरोधकांवर जोरदार पलटवार केला.
अशोक खरातवर सर्वातआधी कारवाईचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिले होते, या प्रकरणाचा भांडाफोडही आम्हीच केल्याचं फडणवीसांनी म्हटलंय.. अशोक खरातविरोधातले सर्वात जास्त पुरावे असल्याचंही फडणवीस म्हणाले. या प्रकरणात कोणालाही सोडणार नसून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचंही आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले.
'अशोक खरात प्रकरणाचा भांडाफोड आम्हीच केला, पुरावे देखील आहेत. अशोक खरातच्या दर्शनासाठी अनेक मंत्री त्यांच्या मंदिराच्या पाय-या झिजवायचे. अनेक राजकीय नेत्यांचे खरातसोबतचे फोटोही समोर आले आहेत, दरम्यान यानंतर राऊतांनी त्या सर्व मंत्र्यांना सहआरोपी करण्याची मागणी केलीय. तर विरोधी पक्षाचं कोणकोण खरातकडे गेले होते, याचे पुरावे आमच्याकडे आहेत, त्यामुळे या प्रकरणाला कोणीही राजकीय रंगू देऊ नये, असा सल्ला फडणवीस यांच्याकडून देण्यात आला.
ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते विनायक राऊत यांनी देखील खरातला भेटलेल्या मंत्र्यांवर टीकास्त्र डागलंय. खरातनं तोंड उघडल्यास अनेकांचे खरे चेहरे समोर येतील अशी टीका राऊतांनी केली, तसंच संबंधित मंत्र्यांवरही कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे केली आहे. अशोक खरात प्रकरणावरून सत्ताधारी विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप पाहायला मिळालेत, विरोधकांनी खरातला भेटलेल्या मंत्र्यांचा राजीनामा मागितलाय. मात्र, या प्रकरणात राजकारण करू नये असं म्हणत फडणवीसांनी विरोधकांना गर्भीत इशारा दिला.