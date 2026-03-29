कॅप्टन अशोक खरात याच्या एका स्टेटमेटमुळे तपासात धक्कादायक ट्विस्ट! ऑफिस बॉय नीरज जाधवबाबत खळबळजनक दावा

कॅप्टन अशोक खरात याने ऑफिस बॉय नीरज जाधव याच्याबाबत खळबळजनक दावा केला आहे. यामुळे तपासात धक्कादायक ट्विस्ट आला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 29, 2026, 07:52 PM IST
Captain Ashok Kharat Case :  कथीत भोंदूबाबा कॅप्टन अशोक खरात याच्या एका स्टेटमेटमुळे तपासात धक्कादायक ट्विस्ट आला आहे. अशोक खरात आणि नीरज जाधव यांची समोरासमोर चौकशी करण्यात आली असून, यावेळी खरात याने नीरज जाधव याच्याबाबत खळबळ जनक दावा केला आहे. या तपासाला आणखी वेगळी दिशा लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे,

मुख्य संशयित भोंदू अशोक खरात आणि  नीरज जाधव यांची समोरासमोर चौकशी झाली. खरात याच्या कार्यालयात ऑफिस बॉय म्हणून काम केलेल्या नीरज जाधव याची समोरा समोर चौकशी करण्यात आली असल्याची माहिती आहे. यावेळी खरात याने चौकशी दरम्यान खळबळजन दावा केला आहे. नीरज जाधवला कोणीतरी पूर्वनियोजित कट रचून माझ्याकडे ' ऑफिस बॉय ' म्हणून पाठवले आहे. तो स्वतःहून आलेला नाही ',असा खळबळजनक दावा अशोक खरातने पोलिस अधिकारी यांच्या समोर केला आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, खरातच्या या दाव्यामुळे आता या प्रकरणाची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, नीरज जाधव हा एका वर्तमानपत्रात आलेल्या जाहिरातीच्या माध्यमातून खरातच्या कार्यालयात अत्यंत कमी पगारावर कामाला लागला होता. सन 2019 ते 2024 या काळात नीरज जाधव हा खरात याच्याकडे कामाला होता. मात्र, आपल्याकडे कामाला असलेल्या नीरज जाधव यामागे खरातने आता 'कट' असल्याचा संशय व्यक्त केल्याने यामागे तिसरी शक्ती कार्यरत आहे का ? याचा तपास एसआयटीला करावा लागणार आहे.

दुसरीकडे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने यात उडी घेतली आहे, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी खरातचा हा दावा फेटाळून लावला आहे. तपासाची दिशा भरकटवण्यासाठीच खरातने हा बनाव रचला असावा, असा संशय अंनिसने व्यक्त केला आहे. "नीरज जाधवच्या आधी येथे काम करणाऱ्या १० ऑफिस बॉयनी काम का सोडले?" असा सवाल उपस्थित करत, त्या सर्व जुन्या १० कर्मचाऱ्यांची देखील सखोल चौकशी करण्याची मागणी अंनिसने लावून धरली आहे. 

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

