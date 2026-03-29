कॅप्टन अशोक खरात याच्या एका स्टेटमेटमुळे तपासात धक्कादायक ट्विस्ट! ऑफिस बॉय नीरज जाधवबाबत खळबळजनक दावा

Captain Ashok Kharat Case : कथीत भोंदूबाबा कॅप्टन अशोक खरात याच्या एका स्टेटमेटमुळे तपासात धक्कादायक ट्विस्ट आला आहे. अशोक खरात आणि नीरज जाधव यांची समोरासमोर चौकशी करण्यात आली असून, यावेळी खरात याने नीरज जाधव याच्याबाबत खळबळ जनक दावा केला आहे. या तपासाला आणखी वेगळी दिशा लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे,
मुख्य संशयित भोंदू अशोक खरात आणि नीरज जाधव यांची समोरासमोर चौकशी झाली. खरात याच्या कार्यालयात ऑफिस बॉय म्हणून काम केलेल्या नीरज जाधव याची समोरा समोर चौकशी करण्यात आली असल्याची माहिती आहे. यावेळी खरात याने चौकशी दरम्यान खळबळजन दावा केला आहे. नीरज जाधवला कोणीतरी पूर्वनियोजित कट रचून माझ्याकडे ' ऑफिस बॉय ' म्हणून पाठवले आहे. तो स्वतःहून आलेला नाही ',असा खळबळजनक दावा अशोक खरातने पोलिस अधिकारी यांच्या समोर केला आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, खरातच्या या दाव्यामुळे आता या प्रकरणाची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, नीरज जाधव हा एका वर्तमानपत्रात आलेल्या जाहिरातीच्या माध्यमातून खरातच्या कार्यालयात अत्यंत कमी पगारावर कामाला लागला होता. सन 2019 ते 2024 या काळात नीरज जाधव हा खरात याच्याकडे कामाला होता. मात्र, आपल्याकडे कामाला असलेल्या नीरज जाधव यामागे खरातने आता 'कट' असल्याचा संशय व्यक्त केल्याने यामागे तिसरी शक्ती कार्यरत आहे का ? याचा तपास एसआयटीला करावा लागणार आहे.
दुसरीकडे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने यात उडी घेतली आहे, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी खरातचा हा दावा फेटाळून लावला आहे. तपासाची दिशा भरकटवण्यासाठीच खरातने हा बनाव रचला असावा, असा संशय अंनिसने व्यक्त केला आहे. "नीरज जाधवच्या आधी येथे काम करणाऱ्या १० ऑफिस बॉयनी काम का सोडले?" असा सवाल उपस्थित करत, त्या सर्व जुन्या १० कर्मचाऱ्यांची देखील सखोल चौकशी करण्याची मागणी अंनिसने लावून धरली आहे.