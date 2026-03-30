Explainer: कॅप्टन अशोक खरात सिद्ध पुरुष ! 'असा मी नामकर्ण' पुस्तकात 'ओसिनॉलॉजी' पदवीसह अत्यंत खळबळजनक दावे

कॅप्टन अशोक खरात बाबत अत्यंत खळबळजनक दावा समोर आला आहे.  'असा मी नामकर्ण' पुस्तकात कॅप्टन अशोक खरात याचा सिद्ध पुरुष असा उल्लेख करण्यात आला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 30, 2026, 07:16 PM IST
Captain Ashok Kharat Case :  नाशिकचा भोंदूबाबा कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणाचा तपास आता राजकीय आणि औद्योगिक वसाहतीपर्यंत पोहोचला. सिन्नरच्या स्टाईस संस्थाचे चेअरमन नामकर्ण आवारे यांचं पुस्तक वादात सापडले आहे. या पुस्तकात अशोक खरात यांचा उदो... उदो... करण्यात आलाय. 'असा मी नामकर्ण' या आत्मचरित्रात खरातचा उल्लेख 'सिद्ध पुरुष' असा केलाय. खरातच्या चमत्कारांचे याची देही याची डोळा साक्षीदार असल्याचा दावा त्यांनी या पुस्तकातून केलाय. 2012 मध्ये हे पुस्तक प्रकाशित झालंय. आवारेंनी खरातला चक्क आपला 'गुरू' आणि 'सिद्धपुरुष'मानलंय. एवढंच नव्हे तर खरातने परदेशातून 'ओसिनॉलॉजी'मध्ये सुवर्णपदक मिळवल्याचा अजब दावाही या पुस्तकातून करण्यात आला.

नाशिकच्या भोंदूबाबा प्रकरणाचा तपास आता राजकीय आणि औद्योगिक वसाहतीपर्यंत पोहोचला आहे. सिन्नरच्या ''स्टाईस''चे चेअरमन नामकर्ण आवारे आणि संशयित अशोक खरात यांनी  आपल्या आत्मचरित्रात खरातचा उल्लेख ''सिद्धपुरुष''असा केलाये. खरातच्या चमत्कारांचे तेरी अच्छी देही याची डोळा साक्षीदार असून त्यांनी आपल्या पुस्तकात खुलासे केल्याने खळबळ उडाली आहे. 2012 मध्ये प्रकाशित ''असा मी नामकर्ण'' या आत्मचरित्रात आवारेंनी खरातला आपला ''गुरू'' आणि ''सिद्धपुरुष'' मानल्याची कबुली दिली आहे. खरातने परदेशातून ''ओसिनॉलॉजी'' मध्ये सुवर्णपदक मिळवल्याचा अजब दावाही या पुस्तकात करण्यात आला आहे.

खरातची भविष्यवाणी खरी ठरल्याचा दावा

आमदार माणिकराव कोकाटे २३,४५० मतांनी निवडून येतील, ही भविष्यवाणी तंतोतंत खरी ठरली. निवडणुकीदरम्यान होणाऱ्या अपघाताचा आणि मृत व्यक्तींच्या नावाच्या अद्याक्षरांचाही उल्लेख. खरातच्या सांगण्यावरूनच गाडीचा चालक आणि प्रवाशांमध्ये बदल केल्याचा दावा. 2016 ते 17 पर्यंत अशोक खरात असा नव्हता असं सांगत त्यानंतर मात्र त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अहंकार भरला गेला. धार्मिक कार्यासाठी आम्ही त्याच्यासोबत गेलो होतो. मात्र त्यानंतर त्याचा हेतू प्रामाणिक नसल्यामुळे 2023 मध्ये आम्ही दोन-तीन जणांनी शिवनीका संस्थांनचे थेट राजीनामे दिल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. इतकच नाही तर जगदंबा पतसंस्थेमध्ये त्याने सुद्धा राजीनामा देऊन आम्ही एकमेकांशी व्यावहारिक संबंध तोडल्याचं कबुली आवारे यांनी दिली आहे. मात्र याविषयावर कॅमेऱ्यावर बोलण्यास तयार नाही. 

सुषमा अंधारेनी आरोप केलेला नामकर्ण आवारे आता भोंदूबाबा खरातच्या प्रकरणांमध्ये चर्चेत आला आहे. एकीकडे आवारे याने अशोक खरात यांच्याशी कुठलेही संबंध नसल्याचं म्हणल असले तरी दुसरीकडे मात्र नामकर्ण आवारे आरोपी खरातचा निकटवर्तीय असल्याचं समोर आलंय.सुषमा अंधारे यांनी काही फोटो दाखवत प्रत्येक फोटोत दिसणारा नामकर्ण कोण? असा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर चर्चेत आलेले नामकरण आवारे याचे अशोक खरात समवेत असणारे घनिष्ठ संबंध अधोरेखित झालेत आहेत.  विशेष म्हणजे नामकर्ण आवारे याने 2012 साली लिहिलेल्या "असा मी नामकर्ण" या पुस्तकाचे प्रस्तावना अशोक खरात याने लिहिली.  तर, नामकर्ण आवारे याने अशोक खरात याला ब्रम्हांडनायक म्हणत तो सिद्धपुरुष असल्याचं त्याच्या पुस्तकात मांडलय. झी 24 तासने मागील दोन दिवसांपूर्वी नामकर्ण आवारे यांची मुलाखत घेतली होती आणि त्या मुलाखतीत अशोक खरात आणि रूपाली चाकणकर हे मंत्री दीपक केसरकर यांच्या समवेत पाहुणे म्हणून सिन्नर औद्योगिक वसाहतिला भेट देण्यासाठी आले होते अशी प्रतिक्रिया दिली होती.

कोण आहे नामकर्ण आवारे?

नामकर्ण आवारे हे सिन्नर येथील उद्योजक आहे.  शिवनिका संस्थानची स्थापना झाल्यापासून संस्थानवर सरचिटणीस ते विश्वस्त असे 2025 पर्यंत अशोक खरात यांच्या समवेत काम केले.  अशोक खरात आणि माझा कुठलाही संबंध नाही ते मंत्र दीपक के सरकार यांच्या समवेत पाहुणे म्हणून सिन्नर औद्योगिक वसाहतीला भेट देण्यासाठी आले होते. दोन दिवसांपूर्वी झी 24 तासला मुलाखत देताना केला होता वक्तव्य दीपक केसरकर हे शालेय शिक्षण मंत्री असताना त्यांना आमच्या सिन्नर एमआयडीसीला भेट द्या अशी मागणी आम्ही उद्योजकांनी केली होती. तेव्हा त्यांच्यासमवेत महिला आयोगाचे अध्यक्ष रूपाली चाकणकर आणि आरोपी अशोक खरात आलेले होते. आपण प्रमुख पाहुण्याला कुठलाही कार्यक्रम साठी भेटायला बोलावल्यावर त्यांच्यासमवेत आलेल्या नागरिकांचा सन्मान करणं आपलं काम सिन्नर औद्योगिक क्षेत्रात आरोपी अशोक खरात याने स्वतःकिंवा त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावे कुठलीही आर्थिक गुंतवणूक केलेली नाही.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

