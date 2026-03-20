अशोक खरातचं किळसवाणं कृत्य! ओश्नोच्या नावाखाली द्यायचा व्हायग्राचा प्रसाद; सिद्ध पाणी समजून प्यायचे भक्त

Ashok Kharat was giving Viagra as Prasad: भोंदू कॅप्टन अशोक खरातचा ओश्नोही वादात सापडला आहे. ओश्नोच्या नावाखाली खरात भक्तांना व्हायग्राचा प्रसाद देत होता अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. भक्तांना प्रसादच्या नावाखाली सिल्डेनेफिल सायट्रेटच्याही गोळ्या दिल्याची माहिती आहे. सिद्ध पाण्याच्या नावाखाली अशोक खरात या गोळ्या भक्तांना देत होता असं उघड झालं आहे.
या प्रकरणातील हा फार गंभीर आणि विचित्र प्रकार आहे. अनेक लोक भोंदू बाबाकडे आपल्या समस्या घेऊन येत असत. अनेक मोठे व्यक्ती, सेलिब्रिटी त्याच्याकडे येत असत. याचं कारण त्याच्याकडे ओश्नो नावाचं औषध मिळत होतं. हे औषध पुरुषांची ताकद वाढवण्यासाठी, लैंगिक आरोग्यासाठी होतं. हे ओश्नो मिळवण्यासाठी अनेक मोठे लोक त्याच्याकडे येत असत. अशोक खरात हे सिद्ध केलेलं पाणी आहे असं सांगायचा. दैवी शक्तीने पाणी सिद्ध केल्याचा दावा तो करायचा. पण हे सिद्ध पाणी नसून, त्याच्या फसवणुकीचा भाग होता. यामध्ये व्हायग्राच्या गोळ्या होत्या. त्यांचा चुरा करुन पाण्यात टाकायचा आणि लोकांना द्यायचा. यासाठी लोक लाखो पैसे मोजत होते. महाराष्ट्र आणि देशभरातील अनेक मोठ्या व्यक्ती हे औषध घेण्यासाठी कॅप्टन अशोक खरातकडे येत होते अशी माहिती आहे.
- सिल्डेनेफिल सायट्रेट गोळ्या हे एक प्रिस्किप्शन औषध आहे
- पुरुषांमधील इरेक्टाइल, डिसफंक्शन, नपुंसकत्व यांच्यावर उपचारासाठी वापर
- सामान्यत: व्हायग्रा या ब्रँड नावानं ओळखलं जातं
- लैंगिक उत्तेजनावेळी रक्तप्रवाह वाढवण्यासाठी मदत
अशोक खरातकडील रसायनांची चौकशी होणार आहे. अशोक खरात कथित कस्तुरीचा महिलांवर प्रयोग करायचा, कस्तुरी लावल्यानंतर अशोक खरात महिलांचं शोषण करत असल्याची माहिती आहे. दरम्यान खरातकडे असणारी ती कस्तुरीच की इतर काही रसायन याचीही चौकशी केली जाण्याची शक्यता आहे.