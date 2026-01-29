English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Ajit Pawar Plane Crash : पायलट सुमित नाही तर... , ट्रॅफिक जाममुळे एक बचावला अन् एक दगावला

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं विमान अपघातात बुधवारी निधन झालं. अजित पवारांसह 5 जणांचा मृत्यू झाला. यामध्ये पायलट सुमित कपूर यांचा समावेश आहे. पण त्यादिवशी पायलट सुमित कपूर यांची ड्युटीच नसल्याची माहिती समोर आली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 29, 2026, 11:04 PM IST
महाराष्ट्रातील बारामती येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत झालेल्या विमान अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांमध्ये पायलट सुमित कपूर यांचाही समावेश होता. या अपघातानंतर कॅप्टन सुमितचे कुटुंब आणि मित्रमंडळींना धक्का बसला आहे. सुमितवर अशी दुर्घटना घडेल अशी कल्पना कोणीही करू शकत नव्हते. अजित पवार यांना बारामतीला नेण्यासाठी सुमित नाही तर दुसऱ्या पायलटचे नाव होते. पण नशिबाच्या मनात काही वेगळंच होतं. दुसरा पायलट ट्रॅफिकमध्ये अडकला आणि सुमितला विमान चालवावे लागले. 

मित्रांनी सांगितले की सुमितला अचानक अजित पवारांचे विमान चालवण्याची आज्ञा देण्यात आली होती. सुरुवातीला दुसऱ्या पायलटने विमान चालवायचे होते, परंतु तो ट्रॅफिकमध्ये अडकला, ज्यामुळे सुमितला जबाबदारी घ्यावी लागली. मित्राने सांगितले की सुमित कपूर खूप दयाळू व्यक्ती होता. त्याला त्याच्या कुटुंबापेक्षा त्याचे काम जास्त आवडते. तो काही दिवसांपूर्वीच हाँगकाँगहून परतला होता.

मित्रांनी सांगितले विमान अपघाताचे कारण

बारामती येथील विमान अपघात तांत्रिक बिघाडामुळे झाला होता आणि त्याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे असे मित्रांचे म्हणणे आहे. त्यांनी सांगितले की सुमितला विमान उड्डाणाचा मोठा अनुभव होता, त्यामुळे चुकांना फारशी जागा नव्हती. सुमित कपूरच्या कुटुंबाबाबत, त्याचा एक भाऊ गुरुग्राममध्ये एक व्यापारी आहे, तर त्याचा मुलगा आणि मुलगी दोघेही विवाहित आहेत. पायलट सुमितचा मुलगा आणि जावई देखील पायलट आहेत.

सुमितचा मृतदेह कसा ओळखला गेला?

सुमितचा मित्र सचिन तनेजा म्हणाला की त्याला विमान उड्डाणाची खूप आवड होती. त्याचा मित्र नरेश म्हणाला की घटनेची माहिती दिल्यानंतर कोणीही सुमित आता नाही यावर विश्वास ठेवू शकत नव्हता. दुसरा मित्र जी.एस. ग्रोव्हर म्हणाला की हाँगकाँगहून परतल्यानंतर त्यांनी सुमितशी बराच वेळ चर्चा केली. त्याने त्याला त्याच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेण्याचा सल्ला दिला होता. अपघातानंतर, सुमितचा मृतदेह त्याने घातलेल्या ब्रेसलेटवरून ओळखला गेला.

कॅप्टन सुमित कपूर अजित पवारांचे विमान चालवत होता हे लक्षात घ्यावे. सुमित व्हीएसआर व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेडशी संबंधित होता. त्यांना 16500 तासांहून अधिक उड्डाणाचा अनुभव होता. कॅप्टन सुमित कपूर हे अनेक वर्षांपासून विमान वाहतूक क्षेत्रात सक्रिय होते आणि त्यांनी उच्चपदस्थ प्रवाशांसाठी उड्डाणे चालवली होती.

