/लाडक्या बहिणींची मोफत साडी बंद, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची योजना आर्थिक चणचणीमुळे ठप्प

महाराष्ट्र सरकारकडून मागील काही काळात महिलांसाठी अनेक योजना सुरु करण्यात आल्या होत्या. त्यात माझी लाडकी बहीण योजना, लाडक्या बहिणींसाठी मोफत झाडी योजना इत्यादींचा समावेश होता. मात्र काहीच दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून 92 लाख महिलांची नावे वगळण्यात आली. यानंतर आता सरकारने लाडक्या बहिणींना अजून एक धक्का दिला असून सध्या सुरु असलेली कॅप्टिव्ह मार्केट योजना आर्थिक चणचणीमुळे बंद करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 2023 मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना दरवर्षी एक साडी मोफत देण्याची महत्त्वाकांक्षी 'कॅप्टिव्ह मार्केट योजना' सुरू केली होती. मात्र राज्य सरकारच्या तिजोरीतील आर्थिक चणचणीमुळे ही योजना आता बंद करण्यात आली आहे. योजना सुरु झाल्यापासून राज्यातील सुमारे 25 लाख अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना ही साडी दिवाळीत वितरित केली जात होती. योजनेसाठी वार्षिक 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली जात होती.
2023, 2024 आणि 2025 अशी सलग तीन वर्षे साड्यांचे वितरण करण्यात आले आहे. या वर्षी योजना बंद झाल्यामुळे दिवाळीत साड्यांचे वितरण केले जाणार नाही, अशी माहिती वस्त्रोद्योग विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. राज्यातील अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना वस्त्रोद्योग विभागामार्फत यंत्रमागावर विणलेली एक साडी दरवर्षी भेट म्हणून दिली जात होती.
यंत्रमाग क्षेत्राला चालना देणे आणि गरीब कुटुंबांना वस्त्र पुरवणे, असा दुहेरी हेतू यामागे होता. विभागांतर्गत सध्या अनेक विविध योजना राबवल्या जात आहेत. या घटकांना दिले जाणारे आर्थिक साहाय्य, प्रस्तावित योजनांचा आगामी आर्थिक भार आणि शासनाची इतर दायित्वे, या सर्व बाबींचा समग्र विचार करता, ही योजना पुढील आर्थिक वर्षात सुरू ठेवणे संयुक्तिक होणार नाही. आर्थिक भार लक्षात घेऊन ती बंद केल्याचे निर्णयात म्हटले आहे.