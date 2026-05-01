Career After 12th: बारावीनंतर पुढे काय? 'या' 5 आधुनिक क्षेत्रांत मिळेल अफाट पैसा आणि मान-सन्मान!

Career After 12th: आजच्या स्पर्धात्मक युगात केवळ कठोर परिश्रम करून चालत नाही, तर आपली आवड आणि कौशल्य यांची सांगड घालणे आवश्यक असते. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: May 1, 2026, 09:49 PM IST
बारावीनंतर काय?

Career After 12th: बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आणि पालकांच्या मनात एकच प्रश्न असतो - 'आता पुढे काय?'. पूर्वी डॉक्टर किंवा इंजिनीअर होणे हेच यशाचे एकमेव शिखर मानले जायचे. मात्र, 2026 च्या बदलत्या जागतिक प्रवाहाने करिअरच्या व्याख्या पूर्णपणे बदलल्या आहेत. आज अशी काही 'फ्यूचरिस्टिक' क्षेत्रे उदयाला आली आहेत, जिथे केवळ गलेलठ्ठ पगारच नाही, तर उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा आणि जागतिक स्तरावर काम करण्याची संधीही मिळते. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

करिअर निवडीचे महत्त्व

आजच्या स्पर्धात्मक युगात केवळ कठोर परिश्रम करून चालत नाही, तर आपली आवड आणि कौशल्य यांची सांगड घालणे आवश्यक आहे. अनेक विद्यार्थी मित्रमंडळींच्या दबावाखाली किंवा माहितीच्या अभावामुळे चुकीचा कोर्स निवडतात. यामुळे भविष्यात रोजगाराच्या संधी मर्यादित होतात. यशस्वी करिअरसाठी मार्केटचा कल ओळखणे महत्त्वाचे आहे. योग्य वेळी घेतलेला एक निर्णय तुम्हाला इतरांच्या दहा पावले पुढे नेऊ शकतो.

डेटा सायन्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स 

सध्याचे युग हे 'डेटा'चे युग आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना गणित, कोडिंग आणि तंत्रज्ञानाची ओढ आहे, त्यांच्यासाठी डेटा सायन्स आणि AI हे सर्वोत्तम क्षेत्र आहे.प्रत्येक मोठी कंपनी आपल्या व्यवसायाचे निर्णय घेण्यासाठी डेटा विश्लेषकांवर (Data Analysts) अवलंबून असते. या क्षेत्रात सुरुवातीचा पगारच लाखांच्या घरात असतो आणि अनुभवाप्रमाणे त्यात प्रचंड वाढ होते. तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे या क्षेत्रातील मागणी कधीही कमी होणार नाही.

कॉर्पोरेट लॉ 

पारंपारिक वकिली आता केवळ कोर्टापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. मोठ्या कंपन्यांना त्यांच्या कायदेशीर बाबी हाताळण्यासाठी तज्ज्ञ वकिलांची गरज असते. बारावीनंतर तुम्ही 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड कोर्स (BA LLB किंवा BBA LLB) करू शकता. यामध्ये तुम्हाला कंपनी लॉ, आयपीआर आणि आंतरराष्ट्रीय करारांचे ज्ञान मिळते. कॉर्पोरेट वकील म्हणून काम करताना तुम्हाला उच्च सामाजिक दर्जा आणि मोठ्या कंपन्यांचे सल्लागार म्हणून ओळख मिळते.

इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट प्रोग्राम 

ज्यांना व्यवस्थापन (Management) क्षेत्रात रस आहे, त्यांच्यासाठी आयआयएम (IIM) सारख्या संस्थांनी सुरू केलेला IPM हा एक सुवर्णसंधी आहे. या 5 वर्षांच्या कोर्समध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर (MBA) शिक्षण एकत्र दिले जाते.
पदवीनंतर पुन्हा प्रवेश परीक्षेचा (CAT) ताण राहत नाही. १२ वी नंतर थेट देशातील सर्वोत्तम संस्थांमध्ये प्रवेश मिळाल्याने विद्यार्थ्याचे व्यक्तिमत्व आणि नेटवर्किंग कमालीचे सुधारते. मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये (MNCs) वरिष्ठ पदावर काम करण्याची संधी यामुळे मिळते.

डिजिटल मार्केटिंग आणि कंटेंट क्रिएशन

जर तुमची विचारसरणी कल्पक असेल आणि तुम्हाला डिजिटल विश्वाची आवड असेल, तर डिजिटल मार्केटिंग हे क्षेत्र तुमच्यासाठी अफाट संधी घेऊन आले आहे.आज प्रत्येक लहान-मोठा ब्रँड आपली ऑनलाइन उपस्थिती वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. सोशल मीडिया मॅनेजर, SEO तज्ज्ञ आणि कंटेंट स्ट्रॅटेजिस्ट या पदांना मोठी मागणी आहे.या क्षेत्रात तुम्ही केवळ नोकरीच नाही, तर स्वतःची एजन्सी सुरू करू शकता किंवा फ्रीलान्सिंगच्या माध्यमातून परदेशी क्लायंटसोबत काम करून डॉलरमध्ये कमवू शकता.

एनडीए (NDA)

ज्या तरुणांना साहसी जीवन आणि देशसेवेची ओढ आहे, त्यांच्यासाठी एनडीए (National Defence Academy) हा एक प्रतिष्ठित मार्ग आहे.बारावी नंतर यूपीएससी (UPSC) द्वारे घेतली जाणारी ही परीक्षा उत्तीर्ण होऊन तुम्ही लष्कर, नौदल किंवा हवाई दलात अधिकारी होऊ शकता. येथे मिळणारा मान, शिस्त, सरकारी सुविधा आणि देशासाठी काहीतरी करण्याची भावना इतर कोणत्याही करिअरमध्ये मिळत नाही. हे केवळ करिअर नसून एक 'जीवनशैली' आहे.

संधी ओळखून घ्या झेप 

बारावी नंतरचा काळ हा तुमच्या आयुष्याचा पाया असतो. केवळ ट्रेंडच्या मागे न धावता आपली क्षमता कशात आहे, याचा विचार करा. बदलत्या काळानुसार स्वतःला 'अपस्किल' करणे हाच यशाचा एकमेव मंत्र आहे. तुम्ही निवडलेले क्षेत्र कोणतेही असो, त्यातील सखोल ज्ञान आणि सातत्य तुम्हाला नक्कीच यशाच्या शिखरावर नेऊन ठेवेल.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

