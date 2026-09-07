पुणे क्राईम न्यूज : महाराष्ट्रात दहीहंडी उत्सव मोठ्या जल्लोषात पार पडला. मुंबई पुण्यात दहीहंडी उत्सवा निमित्ताने सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. पुण्यात दहीहंडी उत्सवादरम्यान नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. पुण्यात प्रसिद्ध लावणी नृत्यांगणा राधा पाटीलसह मंडळाच्या अध्यक्ष, आयोजकावर गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांच्या या कारवाईमुळे खळबळ उडाली आहे.
दहीहंडी कार्यक्रमात कार्यक्रम सादर करताना अश्लिल नृत्य सादर होऊ नये यासाठी सहभागी होणाऱ्या कलाकारांनी रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाचे प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट घालण्यात आली होती. या आदेशानुसार प्रमाणपत्र सादर न केल्याने मंडळाला कार्यक्रमाची परवानगी नाकारली होती. असे असताना कार्यक्रम करणाऱ्या प्रसिद्ध लावणी नृत्यांगणा राधा पाटील यांच्यासह मंडळाचे अध्यक्ष, आयोजकावर बिबवेवाडी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
लावणी नृत्यांगणा राधा पाटील (रा. मुंबई), एम्पायर ग्रुप ए के बॉइजचे अध्यक्ष भुषण अभिमान सोनवणे (रा. अंबामाता मंदिराजवळ, सुखसागरनगर, भाग १, कात्रज) आणि आयोजक अमोल काटे (रा. कात्रज) अशी गुन्हा दाखल केलेल्यांची नावे आहेत.
मंडळाचे अध्यक्ष, आयोजक तसेच प्रत्यक्ष कार्यक्रम सादर करणाऱ्या लावणी नृत्यांगणा राधा पाटील यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारची प्राधिकृत कागदपत्रे किंवा प्रमाणपत्र सादर न केल्याने बिबवेवाडी पोलिसांनी या कार्यक्रमाला परवानगी नाकारण्यात आली होती. अधिक तपास बिबवेवाडी पोलिस करत आहेत.
पुण्यातील लोहगावमध्ये 20 वर्षीय कॉलेज तरुणीचा पाठलाग करून मारहाण आणि विनयभंगाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी सूर्यकांत रामराव जोशी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कुत्र्याला फिरवत असताना आरोपीने पाठलाग करून तरुणीला मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आलाय.. या मारहाणीच्या घटना सोसायटीतील सीसीटीव्ही कॅमेरा रेकॉर्ड झाली आहेत.. तरुणीला मारहाण करणारा हा व्यक्ती 43 वर्षीय आहे .. मारहाण करणारा व्यक्ती सूर्यकांत जोशी यांनी तरुणीचे केस ओढून मारहाण करत जमिनीवर पाडून कपडे फाडण्याचा प्रयत्न केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.. लोहगाव पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेतले आहे.