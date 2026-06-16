/महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक किल्ल्यावर दारू पिऊन धिंगाणा; कर्नाटकातील पाच पर्यटकांवर गुन्हा दाखल

Kolhapur Vishalgad : महाराष्ट्रातील गड किल्ले हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाचे, शौर्याचे आणि एतिहासाचे साक्षीदार आहेत. महाराष्ट्रातील गड किल्ल्यांचे संवर्धण करण्यासह त्यांचे पावित्र्य राख्यासाठी देखील प्रयत्न केले जातात. अशा प्रकारचे सूचना फलक देखील लावले जातात. असे असताना अनेक जण गड किल्ल्यांवर दारु पिऊन धिंगाणा घालतात. असे असताना महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक किल्ल्यावर दारू पिऊन धिंगाणा घालणाऱ्या कर्नाटकातील पाच पर्यटकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कोल्हापूरच्या ऐतिहासिक विशाळगडावर धक्कादायक प्रकार घडवला आहे. उघड्यावर मद्यप्राशन करून हुल्लडबाजी करणाऱ्या कर्नाटकातील पाच पर्यटकांवर शाहूवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओची दखल घेत पोलिसांनी ही कारवाई केली. कर्नाटकातील पाच पर्यटक ऐतिहासिक विशाळगडावर फिरण्यासाठी आले होते. 14 जून 2026 रोजी सायंकाळी विशाळगडावरील मुंडा दरवाजा परिसरात हे पर्यटक दारू पिऊन गोंधळ घालत असल्याचे समोर आले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बंदी आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पोलिसांनी त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवला आहे.
या प्रकरणात गंगाधर मारुती दोडमणी, मुथु सैदु बैलंगली, मल्लाप्पा सदाशिव शिंदे, चाणकेश्वर लिंगाप्पा बागी आणि आनंद लक्ष्मण बागी या पाच जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. हे सर्वजण मुधोळ, जिल्हा बागलकोट, कर्नाटक येथील रहिवासी आहेत. पोलीस निरीक्षक राजेंद्र सावंत्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली असून, पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक सोनुने करत आहेत. ऐतिहासिक गडकिल्ल्यांचे पावित्र्य भंग करणाऱ्यांवर यापुढेही कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे.
विशाळगडावरुन 10 पोती दारुच्या बाटल्या आणि 12 टन कचरा उचलण्यात आल्या होत्या. काही महिन्यांपूर्वी पुण्यातील राजा शिवछत्रपती परिवारामार्फत गडावर स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली होती. त्यात गडावर दारुच्या बाटल्यांचा खच असल्याचं दिसून आले. त्यामुळे शिवप्रेमींमध्ये नाराजीचा सूर पसरला. राज्यातील गड-किल्ल्यांवर कचऱ्याचं मोठ्या प्रमाणात साम्राज्य निर्माण झालय..वैभवशाली इतिहासाचे साक्षिदार असणारे किल्ले बकाल होत चालले आहेत. अनेक स्वयंसेवक किल्ल्यावरून दारुच्या बाटल्या , प्लास्टीक मोठ्या प्रमाणात जमा करत सातत्याने स्वच्छता मोहिम राबवत आहेत.
विशाळगड कोल्हापूरमधील लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आहे. किल्ले विशाळगड समुद्रसपाटीपासून अंदाजे 5 ते 7 हजार फुट उंचीवर असलेला ऐतिहासिक किल्ला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सिद्धी जोहरच्या वेढ्यातून सुटका करून घेतल्यानंतर पन्हाळगडावरून विशाळगडाकडे प्रस्थान केले. यावेळी बाजीप्रभू देशपांड्यांनी पावनखिंडीत बलिदान केले. सह्याद्रीच्या डोंगरात दडलेला हा किल्ला मराठ्यांच्या शौर्याचा जिवंत साक्षीदार आहे. पावसाळ्यात या किल्ल्याचे सौंदर्य अधिक खुलून येते.