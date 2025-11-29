English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

निलेश राणेंवर गुन्हा दाखल; भाजप कार्यकर्त्याच्या घरावर धाड टाकल्याचे प्रकरण

 भाजप कार्यकर्त्याच्या घरावर धाड टाकल्याचे प्रकरण निलेश राणे यांना महागाड पडू शकते. निलेश राणे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 29, 2025, 11:59 AM IST
निलेश राणेंवर गुन्हा दाखल; भाजप कार्यकर्त्याच्या घरावर धाड टाकल्याचे प्रकरण

Nilesh Rane : कोकणात राणे बंधू आमनेसामने आले आहेत. भाजप कार्यकर्त्याच्या घरावर निलेश राणेंनी धाड टाकली, भाजपकडून निवडणुकीत पैशांचं वाटप केलं जात असल्याचा आरोपही केला. दरम्यान निलेश राणेंच्या या आरोपांनंतर आता दोन्ही भावांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. अशातच आता या प्रकरणात मोठा अपडेट समोर आली आहे. निलेश राणेंवर गुन्हा दाखल झाला आहे.  विजय केनवडेकर यांच्या घरात घुसून धाड टाकल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे.  त्यांच्यासोबत असलेल्या कॅमेरा मनवर सुद्धा गुन्हा दाखल झालेला आहे. 

मालवणध्ये पैसे वाटपावरुन शिवसेना आणि भाजपमध्ये घमासान सुरु आहेत. भाजप पदाधिका-यांच्या घरी पैसे सापडल्याच्या मुद्द्यावरुन राणे बंधू आमनेसामने आलेत. निलेश राणे यांनी भाजप कार्यकर्ता  विजय केनवडेकर यांच्या घरावर धडा टाकली आणि नोटांचे बंडड सापडल्याचा दावा केला.   ज्या घरी विजय केनवडेकरांच्या घरी निलेश राणेंनी स्टिँग ऑपरेशन केलं, तिथेच मंत्री नितेश राणे पोहोचले. यावेळी नितेश राणेंनी केनवडेकरांच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधला.. या भेटीनंतर नितेश राणेंनी निलेश राणेंचे आरोप फेटाळलेत. आम्ही फक्त विकासावर बोलणार असून निवडणूक भरकटू देणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. दरम्यान, गुन्हा दाखल झाल्यानंतर निलेश राणे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. वकिलांनी त्यांचे काम केले आहे. आता पोलिसांनी  मला अटक करुन दाखवावी असे निलेश राणे म्हणाले. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Case registered against Nilesh RaneA case of raiding a BJP worker housenilesh raneनितेश राणे

इतर बातम्या

Birthday Special: तीन वेळा ब्रेकअप, दोनदा घटस्फोटीत बिझनेसम...

मनोरंजन