निलेश राणेंवर गुन्हा दाखल; भाजप कार्यकर्त्याच्या घरावर धाड टाकल्याचे प्रकरण

Nilesh Rane : कोकणात राणे बंधू आमनेसामने आले आहेत. भाजप कार्यकर्त्याच्या घरावर निलेश राणेंनी धाड टाकली, भाजपकडून निवडणुकीत पैशांचं वाटप केलं जात असल्याचा आरोपही केला. दरम्यान निलेश राणेंच्या या आरोपांनंतर आता दोन्ही भावांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. अशातच आता या प्रकरणात मोठा अपडेट समोर आली आहे. निलेश राणेंवर गुन्हा दाखल झाला आहे. विजय केनवडेकर यांच्या घरात घुसून धाड टाकल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यांच्यासोबत असलेल्या कॅमेरा मनवर सुद्धा गुन्हा दाखल झालेला आहे.
मालवणध्ये पैसे वाटपावरुन शिवसेना आणि भाजपमध्ये घमासान सुरु आहेत. भाजप पदाधिका-यांच्या घरी पैसे सापडल्याच्या मुद्द्यावरुन राणे बंधू आमनेसामने आलेत. निलेश राणे यांनी भाजप कार्यकर्ता विजय केनवडेकर यांच्या घरावर धडा टाकली आणि नोटांचे बंडड सापडल्याचा दावा केला. ज्या घरी विजय केनवडेकरांच्या घरी निलेश राणेंनी स्टिँग ऑपरेशन केलं, तिथेच मंत्री नितेश राणे पोहोचले. यावेळी नितेश राणेंनी केनवडेकरांच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधला.. या भेटीनंतर नितेश राणेंनी निलेश राणेंचे आरोप फेटाळलेत. आम्ही फक्त विकासावर बोलणार असून निवडणूक भरकटू देणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. दरम्यान, गुन्हा दाखल झाल्यानंतर निलेश राणे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. वकिलांनी त्यांचे काम केले आहे. आता पोलिसांनी मला अटक करुन दाखवावी असे निलेश राणे म्हणाले.