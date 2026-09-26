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पुण्यातील प्रसिद्ध रीलस्टार दिव्या शिंदेसह 10 जणांविरोधात गुन्हा दाखल; कारण जाणून शॉक व्हाल

 पुण्यातील प्रसिद्ध रीलस्टार दिव्या शिंदेसह 10 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पाच लाखांच्या खंडणीसाठी कॅन्टोन्मेंटच्या माजी वैद्यकीय अधिकाऱ्यावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 26, 2026, 08:43 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 08:43 PM IST
पुण्यातील प्रसिद्ध रीलस्टार दिव्या शिंदेसह 10 जणांविरोधात गुन्हा दाखल; कारण जाणून शॉक व्हाल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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