/शाळांमधील माहिती फलकांवर शिक्षकांच्या नावासमोर चक्क जात प्रवर्गाचा उल्लेख; कोल्हापूर मधील धक्कादायक प्रकार

कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरातून एक धक्कादायक बातमी समोर आलीय. कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या अनेक शाळांमधील माहिती फलकांवर शिक्षकांच्या नावासमोर चक्क त्यांच्या जात प्रवर्गाचा उल्लेख करण्यात आल्याचं समोर आलंय. समतावादी राजर्षी शाहू महाराजांच्या नगरीत हा प्रकार समोर आल्यानंतर आता संताप व्यक्त केला जात आहे.
शाळा म्हणजे विद्यार्थ्यांना केवळ शिक्षण देणारी जागा नाही, तर माणसानं माणसाशी माणसासम वागावं, जात-पात आणि भेदभावाच्या पलीकडे जावं, अशी मूल्य रुजवणारं हे ज्ञानमंदिर असतं. मात्र,याच शाळांमध्ये शिक्षकांच्या नावासमोर जात प्रवर्गाचा उल्लेख करणारे फलक लावण्यात आल्याचं समोर आलंय. कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या अनेक शाळांमध्ये हे माहिती फलक लावण्यात आले होते. या फलकांवर शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या नावासमोर इतर माहिती बरोबरच त्यांच्या जात प्रवर्गाची नोंद करण्यात आल्याचं समोर आलेलं. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह पालक आणि नागरिकांच्या नजरेसमोरच जात अधोरेखित केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला.
हा प्रकार कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत काँग्रेसचे नगरसेवक प्रवीण सोनवणे यांनी निदर्शनास आणून दिला. जातीचा उल्लेख असलेला माहिती फलकच सभागृहात आणत त्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. त्यानंतर या मुद्द्यावरून संपूर्ण सभागृहात आक्रमक चर्चा झाली. नगरसेवकांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर महापालिका प्रशासनानं तातडीने दखल घेतली. सर्व प्राथमिक शाळांना परिपत्रक काढून माहिती फलकावरील कर्मचाऱ्यांच्या नावासमोरील जात प्रवर्गाचा उल्लेख तात्काळ वगळण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसंच दर्शनी ठिकाणी डिजिटल अथवा नव्यानं लिखाण करून माहिती अद्ययावत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
दरम्यान, हा प्रकार कुठेतरी जात व्यवस्था अधोरेखित करणारा असल्याचा आरोप काँग्रेसनं केलाय. प्रशासनानं याची तातडीनं दखल घेऊन कारवाई केल्यानं, काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी त्याचं स्वागत केलंय.मात्र, महापालिकेच्या शाळांमधील इतर प्रलंबित प्रश्नही तातडीने मार्गी लावावेत,अशी मागणी आता केली जात आहे.
प्रशासनाच्या आदेशानंतर अनेक शाळांमधील जात प्रवर्गाचा उल्लेख असलेले फलक हटवण्यात आले आहेत. मात्र, शाहू महाराजांच्या नगरीतील शाळांमध्ये असे फलक लावलेच कसे गेले? याची जबाबदारी निश्चित होणार का? हा प्रश्न अजूनही कायम आहे.