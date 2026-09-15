'त्या' एका गोष्टीमुळे दिशा सालियन आणि सुशांत सिंह राजपूतला संपवल्याचा वकिलाचा खळबळजनक दावा, 'आदित्य ठाकरे आणि रिया...'

दिशा सालियान मृत्यू प्रकरणामध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभागने म्हणजेच सीबीआयने एफआयआर नोंदवला आहे. या प्रकरणामध्ये तपास आणि जबाब नोंदणीची प्रक्रिया मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पुन्हा सुरु झाली आहे. या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये राज्याचे माजी मंत्री तथा वरळीचे विद्यमान आमदार आदित्य ठाकरेंचं नाव आहे. तसेच सूरज पंचोली आणि डिनो मोरियाचं देखील नाव या एफआयआरमध्ये आहे. त्याचप्रमाणे दिशाचे वडील सतीश यांनी या प्रकरणी जबाब नोंदवताना दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतची प्रेयसी रिया चक्रवर्ती आणि तिचा भाऊ शोविक चक्रवर्तींचाही समावेश कटात असल्याचा आरोप केला आहे. असं असतानाच आता दिशाचे वकील नीलेश ओझा यांनी आदित्य ठाकरेंवर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत.
दिवंगत अभिनेता सुशात सिंग राजपूतची माजी व्यवस्थापनक असलेल्या 28 वर्षीय दिशाचा 8 जून 2020 रोजी मुंबईतील मालाडमधील एका निवासी इमारतीच्या 12 व्या मजल्यावरुन पडून मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर मुंबई पोलिसांकडून अपघाती मृत्यूची नोंद करुन हा आत्महत्येचा प्रकार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. दरम्यान, दिशाच्या मृत्यूच्या घटनेनंतर अवघ्या एका आठवड्यामध्ये म्हणजेच 14 जून 2020 रोजी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत त्यांच्या वांद्रे येथील अपार्टमेंटमध्ये मृत अवस्थेत आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली होती. या दोन्ही मृत्यूंचा परस्परांशी संबंध असल्याच्या चर्चेमुळे तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी केली जात होती. या प्रकरणात आता एफआयआर दाखल झाल्यानंतर दिशाचे वकील नीलेश ओझा यांनी आदित्य ठाकरेंवर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत.
एएनआय या वृत्त संस्थेशी बोलताना नीलेश ओझा यांनी काही गंभीर आरोप केले आहेत. "दिशा सालियानकडे आदित्य ठाकरे आणि त्यांची जी गँग आहे त्यांच्या गुन्ह्यांच्या सगळी रेकॉर्डींग होती. यामध्ये ड्रग्जचा बिझनेस, लहान मुलांचं चाइल्ड ट्रॅफिकिंगपासून जे काही तिच्याकडे पुरावे होते. ते तिने सगळे सुशात सिंह राजपूतला दिले. सुशांत सिंह राजपूतने या सगळ्या गोष्टी रिया चक्रवर्तीला सांगितल्या," असं नीलेश ओझा म्हणाले. तसेच पुढे बोलताना, "सुशांत सिंह राजपूत हे पत्रकार परिषद करणार होते. रियाने ही माहिती आदित्य ठाकरेंना सांगितले. कारण रिया, आदित्य ठाकरे आणि दिनो मोरिया हे ड्रग्ज बिझनेसमध्ये आहेत," असा दावा नीलेश ओझांनी केला आहे.
"हे सारं फोन ट्रॅकिंगमध्ये, नार्कोटिक्स ब्युरोच्या रेकॉर्डवर आलेलं आहे. ही गोष्ट सुशांतला माहिती नव्हती की रिया आणि आदित्य मिळालेले आहेत. मग त्यांनी प्लॅन केला. त्या कटाअंतर्गत त्यांनी दिशाची हत्या केली. त्यानंतर जे जे साक्षीदार होते अगदी सुशांत सिंहपासून सगळ्यांना संपवण्यात आलं," असं नीलेश ओझा म्हणाले.