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'त्या' एका गोष्टीमुळे दिशा सालियन आणि सुशांत सिंह राजपूतला संपवल्याचा वकिलाचा खळबळजनक दावा, 'आदित्य ठाकरे आणि रिया...'

दिशा सालियन प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालायाने जबाब नोंदवण्यास सांगितल्यानंतर सीबीआयने या प्रकरणात दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये आदित्य ठाकरेंसोबतच मनोरंजनसृष्टीतील काही व्यक्तींची नावं आहेत.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 15, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 10:04 AM IST
'त्या' एका गोष्टीमुळे दिशा सालियन आणि सुशांत सिंह राजपूतला संपवल्याचा वकिलाचा खळबळजनक दावा, 'आदित्य ठाकरे आणि रिया...'
Image Credit: एएनआयशी बोलताना दिशाच्या वकिलांचा गंभीर आरोप (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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